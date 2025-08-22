Τζέσικα Άλμπα - Κας Γουόρεν: Οι κανόνες που έχουν θέσει για τους νέους τους συντρόφους μετά το διαζύγιό τους
Τζέσικα Άλμπα - Κας Γουόρεν: Οι κανόνες που έχουν θέσει για τους νέους τους συντρόφους μετά το διαζύγιό τους
Και οι δύο έχουν προχωρήσει σε νέες σχέσεις, αλλά με σαφή όρια - Πώς διαχειρίζονται τον χωρισμό μετά από 17 χρόνια γάμου
Η Τζέσικα Άλμπα και ο επί 17 χρόνια σύζυγός της, Κας Γουόρεν, φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε μια κοινή γραμμή γύρω από τον τρόπο που θα χειριστούν τις νέες τους σχέσεις, θέτοντας ξεκάθαρα όρια όσον αφορά την επαφή των παιδιών τους με νέους συντρόφους.
Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στο Us Weekly, το πρώην ζευγάρι «έχει σαφή όρια όταν πρόκειται για το πότε και πώς θα γνωρίσουν τα παιδιά τους νέους τους συντρόφους». Η ίδια πηγή τόνισε ότι οι δύο τους «είναι στην ίδια σελίδα» και προς το παρόν έχουν συμφωνήσει να κρατήσουν τις προσωπικές τους σχέσεις ξεχωριστά από τον οικογενειακό τους ρόλο.
Η Τζέσικα Άλμπα, που αυτήν την περίοδο διατηρεί δεσμό με τον ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, και ο Κας Γουόρεν, ο οποίος πρόσφατα εθεάθη με το μοντέλο Χάνα Σαν Ντοέρ, έχουν συζητήσει ανοιχτά το θέμα του να βλέπουν άλλα άτομα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τους και, όπως επισημαίνεται, «είναι και οι δύο εντάξει με αυτό», καθώς έχουν «προχωρήσει στις ζωές τους».
Η 44χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε τον Ιανουάριο μέσω Instagram τον χωρισμό της από τον 46χρονο παραγωγό, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανη για το πώς μεγαλώσαμε μέσα στον γάμο μας τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο εξέλιξης ως άτομα. Συνεχίζουμε με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό και θα είμαστε για πάντα οικογένεια».
Η Τζέσικα Άλμπα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, την 16χρονη Όνορ, την 12χρονη Χέιβεν και τον 6χρονο Χέιζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στο Us Weekly, το πρώην ζευγάρι «έχει σαφή όρια όταν πρόκειται για το πότε και πώς θα γνωρίσουν τα παιδιά τους νέους τους συντρόφους». Η ίδια πηγή τόνισε ότι οι δύο τους «είναι στην ίδια σελίδα» και προς το παρόν έχουν συμφωνήσει να κρατήσουν τις προσωπικές τους σχέσεις ξεχωριστά από τον οικογενειακό τους ρόλο.
Η Τζέσικα Άλμπα, που αυτήν την περίοδο διατηρεί δεσμό με τον ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, και ο Κας Γουόρεν, ο οποίος πρόσφατα εθεάθη με το μοντέλο Χάνα Σαν Ντοέρ, έχουν συζητήσει ανοιχτά το θέμα του να βλέπουν άλλα άτομα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τους και, όπως επισημαίνεται, «είναι και οι δύο εντάξει με αυτό», καθώς έχουν «προχωρήσει στις ζωές τους».
Η 44χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε τον Ιανουάριο μέσω Instagram τον χωρισμό της από τον 46χρονο παραγωγό, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανη για το πώς μεγαλώσαμε μέσα στον γάμο μας τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο εξέλιξης ως άτομα. Συνεχίζουμε με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό και θα είμαστε για πάντα οικογένεια».
Η Τζέσικα Άλμπα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, την 16χρονη Όνορ, την 12χρονη Χέιβεν και τον 6χρονο Χέιζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα