Τα σχόλια των θαυμαστών της Τζένιφερ Λόρενς για την αλλαγή στο πρόσωπό της: Δεν αναγνωρίζεται, μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο
Τα σχόλια των θαυμαστών της Τζένιφερ Λόρενς για την αλλαγή στο πρόσωπό της: Δεν αναγνωρίζεται, μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο
Η ηθοποιός που μίλησε δημόσια για την αισθητική επέμβαση που έκανε στο στήθος της, προκάλεσε σχόλια μετά από φωτογράφιση για το νέο brand ομορφιάς της
Μετά τη δήλωση της Τζένιφερ Λόρενς ότι έκανε αυξητική στήθους, νέες φωτογραφίες της για την παρουσίαση brand ομορφιάς προκάλεσαν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η εμφάνιση του προσώπου της είναι διαφορετική και ότι δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν.
Η 36χρονη ηθοποιός παρουσίασε τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The Cut, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την αισθητική επέμβαση. Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που θέλει να δείχνει στα καλύτερά της συνδέεται με τον ρόλο της ως μητέρας. «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε.
Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν το αφιέρωμα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι επαίνεσαν την εμφάνισή της, αλλά οι περισσότεροι εξέφρασαν την έκπληξή τους για τις αλλαγές που παρατηρούν στο πρόσωπό της. «Ποιος άλλος δεν είχε ιδέα ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς χωρίς το κείμενο».
Δείτε τη φωτογραφία της
«Δεν αναγνωρίζεται. Τι έκανε στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη θαυμαστής. Άλλος συνέκρινε την περίπτωση με εκείνη της Τζένιφερ Γκρέι, η οποία είχε δηλώσει ότι η ρινοπλαστική που έκανε επηρέασε την εικόνα της, γράφοντας: «Μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Όπως όταν η Τζένιφερ Γκρέι έκανε πλαστική στη μύτη της και κανείς δεν ήξερε πια ποια ήταν» και «λυπάμαι γιατί τα μάτια της ήταν φανταστικά».
Κάποιοι υπέθεσαν ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε υποβληθεί σε επέμβαση στα μάτια, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν οι φωτογραφίες είχαν υποστεί έντονη επεξεργασία. Υπήρξαν, ωστόσο, και θετικά σχόλια, με ένα πρόσωπο να γράφει ότι «κυριολεκτικά δείχνει νεότερη κάθε φορά που τη βλέπω» και έναν άλλον να επισημαίνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εμφάνισή της.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Call Her Daddy Podcast, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο YouTube και στο βίντεο αποτυπώνονται ακόμα πιο καθαρά η εικόνα και το πρόσωπό της.
Δείτε το βίντεο
Η Λόρενς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Σε συνέντευξή της στο The New Yorker, τον Οκτώβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει λίφτινγκ προσώπου. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue, είχε αναφερθεί και στο Botox.
«Δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά. Χρειάζομαι το πρόσωπό μου να έχει κίνηση. Κάνω baby Botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλά» είχε πει, περιγράφοντας τους περιορισμούς που θεωρεί ότι έχει λόγω της δουλειάς της ως ηθοποιού.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 36χρονη ηθοποιός παρουσίασε τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσα από ένα αφιέρωμα στο περιοδικό The Cut, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την αισθητική επέμβαση. Όπως εξήγησε, ένας από τους λόγους που θέλει να δείχνει στα καλύτερά της συνδέεται με τον ρόλο της ως μητέρας. «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε.
Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν το αφιέρωμα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι επαίνεσαν την εμφάνισή της, αλλά οι περισσότεροι εξέφρασαν την έκπληξή τους για τις αλλαγές που παρατηρούν στο πρόσωπό της. «Ποιος άλλος δεν είχε ιδέα ότι αυτή είναι η Τζένιφερ Λόρενς;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω ότι είναι η Τζένιφερ Λόρενς χωρίς το κείμενο».
Δείτε τη φωτογραφία της
«Δεν αναγνωρίζεται. Τι έκανε στο πρόσωπό της;» αναρωτήθηκε ένας ακόμη θαυμαστής. Άλλος συνέκρινε την περίπτωση με εκείνη της Τζένιφερ Γκρέι, η οποία είχε δηλώσει ότι η ρινοπλαστική που έκανε επηρέασε την εικόνα της, γράφοντας: «Μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Όπως όταν η Τζένιφερ Γκρέι έκανε πλαστική στη μύτη της και κανείς δεν ήξερε πια ποια ήταν» και «λυπάμαι γιατί τα μάτια της ήταν φανταστικά».
🇺🇸 The internet went crazy after Jennifer Lawrence appeared looking completely different.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 28, 2026
It’s a shame women can’t just age with dignity...
Writer: Sol pic.twitter.com/fSMJBKbZIX
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Call Her Daddy Podcast, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο YouTube και στο βίντεο αποτυπώνονται ακόμα πιο καθαρά η εικόνα και το πρόσωπό της.
Δείτε το βίντεο
Η Λόρενς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Σε συνέντευξή της στο The New Yorker, τον Οκτώβριο του 2025, είχε αποκαλύψει ότι εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει λίφτινγκ προσώπου. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Vogue, είχε αναφερθεί και στο Botox.
«Δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά. Χρειάζομαι το πρόσωπό μου να έχει κίνηση. Κάνω baby Botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλά» είχε πει, περιγράφοντας τους περιορισμούς που θεωρεί ότι έχει λόγω της δουλειάς της ως ηθοποιού.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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