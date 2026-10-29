Τα σχόλια των θαυμαστών της Τζένιφερ Λόρενς για την αλλαγή στο πρόσωπό της: Δεν αναγνωρίζεται, μοιάζει με εντελώς διαφορετικό άνθρωπο



Οι φωτογραφίες που συνόδευσαν το αφιέρωμα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι επαίνεσαν την εμφάνισή της, αλλά οι περισσότεροι εξέφρασαν την έκπληξή τους για τις αλλαγές που παρατηρούν στο πρόσωπό της. «

;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «

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