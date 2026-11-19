Ο τραγουδιστής θα πρέπει να καταβάλλει αναδρομικά τη διατροφή που οφείλεται από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς και ένα εφάπαξ ποσό 25.000 δολαρίων εντός μίας εβδομάδας





Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, ο 37χρονος τραγουδιστής υποχρεούται να καταβάλλει το συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, ενώ θα συνεχίσει να καλύπτει και τις παροχές σε είδος που προβλέπονται από την ισχύουσα συμφωνία διατροφής.







Οι δύο πλευρές έχουν αποδεχτεί την προσωρινή αυτή ρύθμιση, η οποία θα ισχύει ενόψει προγραμματισμένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Εκτός από τη Λάβλι, ο Κρις Μπράουν έχει ακόμη τρία παιδιά: τη 12χρονη Ρόγιαλτι, τον εξάχρονο Έικο και ένα ακόμη αγοράκι, το οποίο απέκτησε νωρίτερα φέτος με την Τζέιντα Γουάλας.



Η δικαστική απόφαση για τη διατροφή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Κρις Μπράουν έχει αντιμετωπίσει και άλλες σοβαρές δικαστικές υποθέσεις. Τον Οκτώβριο, ο τραγουδιστής απέφυγε τη φυλάκιση, παρότι







Η καταδίκη ήρθε περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, τον Μάιο του 2025, όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Η υπόθεση αφορούσε ένα περιστατικό του 2023, κατά το οποίο ο Μπράουν φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τον μουσικό παραγωγό Έιμπ Ντιάου με ένα μπουκάλι τεκίλας και στη συνέχεια να συνέχισε την επίθεση εναντίον του.



Κλείσιμο



Σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες δικαίωσε τη Μαρία Άβιλα, η οποία εργαζόταν στο σπίτι του τραγουδιστή και δέχτηκε επίθεση από έναν μεγαλόσωμο ποιμενικό Καυκάσου, ονόματι Χέιντις. Ο σκύλος, που ζύγιζε περίπου 90 κιλά, ανήκε στον Μπράουν και χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη της κατοικίας του.





Διατροφή ύψους 12.000 δολαρίων τον μήνα καλείται να καταβάλλει ο Κρις Μπράουν στην πρώην σύντροφό του, Ντάιαμοντ Μπράουν, για την τετράχρονη κόρη τους, Λάβλι, έπειτα από σχετική δικαστική απόφαση.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, ο 37χρονος τραγουδιστής υποχρεούται να καταβάλλει το συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, ενώ θα συνεχίσει να καλύπτει και τις παροχές σε είδος που προβλέπονται από την ισχύουσα συμφωνία διατροφής.Παράλληλα, ο Μπράουν θα πρέπει να καταβάλει αναδρομικά τη διατροφή που οφείλεται από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς και ένα εφάπαξ ποσό 25.000 δολαρίων εντός μίας εβδομάδας. Επιπλέον, συμφώνησε να πληρώσει 55.000 δολάρια στην Ντάιαμοντ για την κάλυψη των δικηγορικών της εξόδων.Οι δύο πλευρές έχουν αποδεχτεί την προσωρινή αυτή ρύθμιση, η οποία θα ισχύει ενόψει προγραμματισμένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Εκτός από τη Λάβλι, ο Κρις Μπράουν έχει ακόμη τρία παιδιά: τη 12χρονη Ρόγιαλτι, τον εξάχρονο Έικο και ένα ακόμη αγοράκι, το οποίο απέκτησε νωρίτερα φέτος με την Τζέιντα Γουάλας.Η δικαστική απόφαση για τη διατροφή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Κρις Μπράουν έχει αντιμετωπίσει και άλλες σοβαρές δικαστικές υποθέσεις. Τον Οκτώβριο, ο τραγουδιστής απέφυγε τη φυλάκιση, παρότι καταδικάστηκε σε ποινή οκτώ μηνών για την εμπλοκή του σε επεισόδιο που σημειώθηκε το 2023 σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου.Η ποινή ανεστάλη για 12 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο Μπράουν δεν θα χρειαστεί να οδηγηθεί στη φυλακή, εκτός εάν παραβιάσει τους όρους που του επιβλήθηκαν. Ο τραγουδιστής είχε δηλώσει ένοχος για συμμετοχή σε βίαιη συμπλοκή σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.Η καταδίκη ήρθε περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, τον Μάιο του 2025, όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Η υπόθεση αφορούσε ένα περιστατικό του 2023, κατά το οποίο ο Μπράουν φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τον μουσικό παραγωγό Έιμπ Ντιάου με ένα μπουκάλι τεκίλας και στη συνέχεια να συνέχισε την επίθεση εναντίον του.Μία ακόμη δικαστική υπόθεση είχε απασχολήσει τον Κρις Μπράουν τον περασμένο Ιούλιο, όταν δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση σχεδόν 13 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώην οικιακή βοηθό του , έπειτα από σοβαρή επίθεση σκύλου στην κατοικία του το 2020.Σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες δικαίωσε τη Μαρία Άβιλα, η οποία εργαζόταν στο σπίτι του τραγουδιστή και δέχτηκε επίθεση από έναν μεγαλόσωμο ποιμενικό Καυκάσου, ονόματι Χέιντις. Ο σκύλος, που ζύγιζε περίπου 90 κιλά, ανήκε στον Μπράουν και χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη της κατοικίας του.

Έπειτα από δίκη διάρκειας δύο εβδομάδων, ο τραγουδιστής και η εταιρεία του, Black Pyramid LLC, υποχρεώθηκαν να καταβάλουν στην Άβιλα 12,9 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για αμέλεια. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η πρώην οικιακή βοηθός περιέγραψε ότι το 2020 έβγαζε τα σκουπίδια από το σπίτι του Μπράουν στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνιας, όταν δέχτηκε την επίθεση.



Όπως κατέθεσε, ο σκύλος τής προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα, αφαιρώντας μεγάλα τμήματα του δέρματός της, με αποτέλεσμα να υποστεί μόνιμη παραμόρφωση στο πρόσωπο και στο χέρι της. Η Άβιλα αντιμετωπίζει επίσης κινητικά προβλήματα εξαιτίας των τραυματισμών της.



Αποζημιώσεις επιδικάστηκαν και σε δύο συγγενικά της πρόσωπα. Η αδελφή της, Πατρίσια, η οποία επίσης εργαζόταν στην κατοικία όταν σημειώθηκε η επίθεση, έλαβε 885.000 δολάρια, ενώ στον σύζυγό της, Όσκαρ Ολίβο, επιδικάστηκαν 50.000 δολάρια.