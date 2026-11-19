Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ κάρφωσε στο πρόσωπο του Βαλαντσιούνας, δείτε βίντεο
Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ κάρφωσε στο πρόσωπο του Βαλαντσιούνας, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος άσος του Παναθηναϊκού δε φοβήθηκε σε καμία περίπτωση τον Λιθουανό «γίγαντα» και κάρφωσε μπροστά του
Ο Ματίας Λεσόρ χάρισε τη φάση του αγώνα, στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις με 87-72 στο Κάουνας για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Με το ματς στην τελευταία περίοδο και τους πράσινους να παγιώνουν τη διψήφια διαφορά, ο Λεσόρ πήρε την ασίστ του Κώστα Σλούκα στη ρακέτα. Απέναντί του ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά ο Γάλλος δεν το πολυσκέφτηκε.
Πάτησε όσο γερά μπορούσε, σηκώθηκε και κάρφωσε μπροστά στον Λιθουανό «γίγαντα». Το αποτέλεσμα ήταν εκτός από το να προσφέρει δύο πόντους στην επίθεση του Παναθηναϊκού, να χαρίσει και τη φάση του αγώνα. Ειδικά από την στιγμή, που απέναντι του ήταν ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και από το NBA.
Με το ματς στην τελευταία περίοδο και τους πράσινους να παγιώνουν τη διψήφια διαφορά, ο Λεσόρ πήρε την ασίστ του Κώστα Σλούκα στη ρακέτα. Απέναντί του ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά ο Γάλλος δεν το πολυσκέφτηκε.
Πάτησε όσο γερά μπορούσε, σηκώθηκε και κάρφωσε μπροστά στον Λιθουανό «γίγαντα». Το αποτέλεσμα ήταν εκτός από το να προσφέρει δύο πόντους στην επίθεση του Παναθηναϊκού, να χαρίσει και τη φάση του αγώνα. Ειδικά από την στιγμή, που απέναντι του ήταν ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και από το NBA.
WOAAAAAAAH! Elite @kos_slou dime to @ThiasLsf for an insane finish 🤯 #RivalrySeries #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/5i3J83tGA2— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026
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