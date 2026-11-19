Η Κέιτι Πράις εμφανίστηκε με γάζα και αίματα μετά από νέα επέμβαση στη μύτη
Η Κέιτι Πράις εμφανίστηκε με γάζα και αίματα μετά από νέα επέμβαση στη μύτη
Το 48χρονο πρώην μοντέλο είχε περιγράψει την επέμβαση ως μια «μικρή διόρθωση»
Με αίματα και γάζα στη μύτη της εμφανίστηκε η Κέιτι Πράις μετά τη νέα επέμβαση που έκανε.
Πριν από λίγες ημέρες, το 48χρονο πρώην μοντέλο είχε δώσει στα social media μια πρώτη εικόνα με τους επιδέσμους που κάλυπταν το πρόσωπό της μετά το χειρουργείο. Αυτή τη φορά, εμφανίστηκε στο νέο vidvast της που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο κανάλι της στο YouTube, έχοντας τη μύτη της καλυμμένη με γάζα.
Δείτε το βίντεο
Η Πράις, η οποία είχε περιγράψει την επέμβαση ως μια «μικρή διόρθωση», έχει ήδη υποβληθεί τουλάχιστον σε τρεις πλαστικές επεμβάσεις στη μύτη. Ανάμεσά τους ήταν και η ρινοπλαστική του 2023, με στόχο να διορθωθεί η ασυμμετρία που, όπως είχε αναφέρει, συνδεόταν με παλαιότερη τομή από ανόρθωση χειλιών. Το 2025 είχε παρουσιάσει το νέο σχήμα της μύτης της, μετά από ταξίδι στην Τουρκία.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σημαντική απώλεια βάρους, για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη εξήγηση. Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του vidvast της, στην αδερφή της Σόφι, αποκάλυψε ότι οι γιατροί έχουν προγραμματίσει επιπλέον εξετάσεις.
«Πρέπει να κάνω ηλεκτροκαρδιογράφημα, μαγνητική τομογραφία και μια εξέταση για τα οστά, επειδή έχω πάει στους γιατρούς για το θέμα της απώλειας βάρους και θέλουν να βρουν τι συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν, να κάνω μαγνητική και ηλεκτροκαρδιογράφημα, για να ελέγξουν την καρδιά μου και όλο μου το σώμα, γιατί είμαι αδύνατη και δεν θέλω να είμαι τόσο αδύνατη» είπε η ίδια.
Επιπλέον, ανέφερε ότι ελπίζει πως, με την άσκηση και τις επισκέψεις στο γυμναστήριο, θα καταφέρει να αποκτήσει μυϊκή μάζα. «Έχω πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση. Οι γιατροί εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» ανέφερε. Σε προηγούμενες δηλώσεις της είχε πει ότι τα σχόλια των θαυμαστών της για την εμφάνιση και το βάρος της την «τρελαίνουν». Η κόρη της, Πρίνσες είχε επίσης τονίσει ότι τα «απαίσια» σχόλια για την απώλεια βάρους της μητέρας της την κάνουν να αισθάνεται άσχημα.
Τον Ιούνιο, η Κέιτι Πράις είχε αποδώσει την απώλεια βάρους της στο «στρες», μετά τη σύλληψη του συζύγου της, Λι Άντριους στο Ντουμπάι. Το ζευγάρι έκτοτε χώρισε, ωστόσο το πρώην μοντέλο εθεάθη να περνά ξανά χρόνο μαζί του στο Ντουμπάι, σε μια συνάντηση με έντονες προσωπικές στιγμές. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη «Sun»: «Έμοιαζαν σαν να ήταν νεόνυμφοι. Ήταν πολύ διαχυτικοί. Δεν θα φανταζόσουν με τίποτα όλα τα προβλήματα που έχουν περάσει».
Πριν από λίγες ημέρες, το 48χρονο πρώην μοντέλο είχε δώσει στα social media μια πρώτη εικόνα με τους επιδέσμους που κάλυπταν το πρόσωπό της μετά το χειρουργείο. Αυτή τη φορά, εμφανίστηκε στο νέο vidvast της που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο κανάλι της στο YouTube, έχοντας τη μύτη της καλυμμένη με γάζα.
Δείτε το βίντεο
Η Πράις, η οποία είχε περιγράψει την επέμβαση ως μια «μικρή διόρθωση», έχει ήδη υποβληθεί τουλάχιστον σε τρεις πλαστικές επεμβάσεις στη μύτη. Ανάμεσά τους ήταν και η ρινοπλαστική του 2023, με στόχο να διορθωθεί η ασυμμετρία που, όπως είχε αναφέρει, συνδεόταν με παλαιότερη τομή από ανόρθωση χειλιών. Το 2025 είχε παρουσιάσει το νέο σχήμα της μύτης της, μετά από ταξίδι στην Τουρκία.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σημαντική απώλεια βάρους, για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη εξήγηση. Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του vidvast της, στην αδερφή της Σόφι, αποκάλυψε ότι οι γιατροί έχουν προγραμματίσει επιπλέον εξετάσεις.
«Πρέπει να κάνω ηλεκτροκαρδιογράφημα, μαγνητική τομογραφία και μια εξέταση για τα οστά, επειδή έχω πάει στους γιατρούς για το θέμα της απώλειας βάρους και θέλουν να βρουν τι συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν, να κάνω μαγνητική και ηλεκτροκαρδιογράφημα, για να ελέγξουν την καρδιά μου και όλο μου το σώμα, γιατί είμαι αδύνατη και δεν θέλω να είμαι τόσο αδύνατη» είπε η ίδια.
Επιπλέον, ανέφερε ότι ελπίζει πως, με την άσκηση και τις επισκέψεις στο γυμναστήριο, θα καταφέρει να αποκτήσει μυϊκή μάζα. «Έχω πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση. Οι γιατροί εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» ανέφερε. Σε προηγούμενες δηλώσεις της είχε πει ότι τα σχόλια των θαυμαστών της για την εμφάνιση και το βάρος της την «τρελαίνουν». Η κόρη της, Πρίνσες είχε επίσης τονίσει ότι τα «απαίσια» σχόλια για την απώλεια βάρους της μητέρας της την κάνουν να αισθάνεται άσχημα.
Τον Ιούνιο, η Κέιτι Πράις είχε αποδώσει την απώλεια βάρους της στο «στρες», μετά τη σύλληψη του συζύγου της, Λι Άντριους στο Ντουμπάι. Το ζευγάρι έκτοτε χώρισε, ωστόσο το πρώην μοντέλο εθεάθη να περνά ξανά χρόνο μαζί του στο Ντουμπάι, σε μια συνάντηση με έντονες προσωπικές στιγμές. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη «Sun»: «Έμοιαζαν σαν να ήταν νεόνυμφοι. Ήταν πολύ διαχυτικοί. Δεν θα φανταζόσουν με τίποτα όλα τα προβλήματα που έχουν περάσει».
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