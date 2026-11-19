Ο Μπεν Στίλερ χαρακτήρισε «απίστευτη» τη συνεργασία με την Αριάνα Γκράντε: Είναι τόσο ταλαντούχα

Απολάμβανα πολύ το να ανταλλάσσω ατάκες μαζί της, καθώς είναι τόσο δυναμική προσωπικότητα, κι όμως, ταυτόχρονα, ένας τόσο γλυκός άνθρωπος, πρόσθεσε ο ηθοποιός με αφορμή τη νέα τους ταινία «Focker In-Law»