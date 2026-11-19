Ο Μπεν Στίλερ χαρακτήρισε «απίστευτη» τη συνεργασία με την Αριάνα Γκράντε: Είναι τόσο ταλαντούχα
Ο Μπεν Στίλερ χαρακτήρισε «απίστευτη» τη συνεργασία με την Αριάνα Γκράντε: Είναι τόσο ταλαντούχα
Απολάμβανα πολύ το να ανταλλάσσω ατάκες μαζί της, καθώς είναι τόσο δυναμική προσωπικότητα, κι όμως, ταυτόχρονα, ένας τόσο γλυκός άνθρωπος, πρόσθεσε ο ηθοποιός με αφορμή τη νέα τους ταινία «Focker In-Law»
«Απίστευτη» δήλωσε ο Μπεν Στίλερ ότι ήταν η συνεργασία με την Αμερικανίδα ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε στη νέα τους ταινία «Focker In-Law», προσθέτοντας: «Είναι εξαιρετικά εργατική και πραγματικά ταλαντούχα».
Ο ηθοποιός υποδύεται τον Γκρεγκ Φόκερ στη σειρά ταινιών «Meet the Parents». Ο χαρακτήρας του καλείται να διαχειριστεί μια χαοτική σχέση με τον πεθερό του, τον συνταξιούχο πράκτορα της CIA Τζακ Μπερνς (Ρόμπερτ Ντε Νίρο). Έπειτα από 16 χρόνια, το franchise επιστρέφει με το πιο πρόσφατο κεφάλαιό του, στο οποίο η Αριάνα Γκράντε εντάσσεται στην οικογένεια των Φόκερ ως η μέλλουσα νύφη του Στίλερ, πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο αναταραχών.
Σε συνέντευξή του στο PA, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπεν Στίλερ εξήρε τη συμπρωταγωνίστριά του, δηλώνοντας: «Ήταν απίστευτη». «Είναι τόσο καλή, τόσο γενναιόδωρη ως ηθοποιός, αλλά και τόσο αστεία και ταλαντούχα», συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στη σχέση των χαρακτήρων τους, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε αντιπαράθεση, πρόσθεσε: «Απολάμβανα πολύ το να ανταλλάσσω ατάκες μαζί της, καθώς είναι τόσο δυναμική προσωπικότητα, κι όμως, ταυτόχρονα, ένας τόσο γλυκός άνθρωπος». «Δηλαδή, έλα τώρα, είναι η Αριάνα Γκράντε».
Ο Στίλερ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είχε μια πολύ ξεκάθαρη αντίληψη για τον χαρακτήρα».
Στην ταινία, υπάρχει ένας νέος αντίπαλος για τον Γκρεγκ: «Ο χαρακτήρας της Αριάνα είναι, ουσιαστικά, το άτομο που έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με τον Γκρεγκ – οπότε έπρεπε να είναι ταυτόχρονα αντίπαλος, αλλά και κάποιος με τον οποίο το κοινό θα ταυτιζόταν και θα υποστήριζε. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί αυτό, αλλά εκείνη τα κατάφερε περίφημα», τόνισε ο Μπεν Στίλερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός υποδύεται τον Γκρεγκ Φόκερ στη σειρά ταινιών «Meet the Parents». Ο χαρακτήρας του καλείται να διαχειριστεί μια χαοτική σχέση με τον πεθερό του, τον συνταξιούχο πράκτορα της CIA Τζακ Μπερνς (Ρόμπερτ Ντε Νίρο). Έπειτα από 16 χρόνια, το franchise επιστρέφει με το πιο πρόσφατο κεφάλαιό του, στο οποίο η Αριάνα Γκράντε εντάσσεται στην οικογένεια των Φόκερ ως η μέλλουσα νύφη του Στίλερ, πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο αναταραχών.
Σε συνέντευξή του στο PA, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπεν Στίλερ εξήρε τη συμπρωταγωνίστριά του, δηλώνοντας: «Ήταν απίστευτη». «Είναι τόσο καλή, τόσο γενναιόδωρη ως ηθοποιός, αλλά και τόσο αστεία και ταλαντούχα», συμπλήρωσε.
Ben Stiller, Ariana Grande and Robert De Niro at the 'Focker-In-Law' UK premiere— Deadline (@DEADLINE) November 18, 2026
(Photo: Getty) pic.twitter.com/htvrBXafg8
Αναφερόμενος στη σχέση των χαρακτήρων τους, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε αντιπαράθεση, πρόσθεσε: «Απολάμβανα πολύ το να ανταλλάσσω ατάκες μαζί της, καθώς είναι τόσο δυναμική προσωπικότητα, κι όμως, ταυτόχρονα, ένας τόσο γλυκός άνθρωπος». «Δηλαδή, έλα τώρα, είναι η Αριάνα Γκράντε».
Ο Στίλερ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είχε μια πολύ ξεκάθαρη αντίληψη για τον χαρακτήρα».
Στην ταινία, υπάρχει ένας νέος αντίπαλος για τον Γκρεγκ: «Ο χαρακτήρας της Αριάνα είναι, ουσιαστικά, το άτομο που έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με τον Γκρεγκ – οπότε έπρεπε να είναι ταυτόχρονα αντίπαλος, αλλά και κάποιος με τον οποίο το κοινό θα ταυτιζόταν και θα υποστήριζε. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί αυτό, αλλά εκείνη τα κατάφερε περίφημα», τόνισε ο Μπεν Στίλερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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