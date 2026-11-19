«Αφορούν περιοχές εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας» λέει ο υφυπουργός Εσωτερικών - «Η αδελφή μου παραιτήθηκε από τη θέση του επιστημονικού συμβούλου πριν την ορκωμοσία μου για να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά σε σχέση με τα νέα μου καθήκοντα»

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Σε ανάρτησή του, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών που ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη θέση του Βασίλη Σπανάκη, στο πλαίσιο του μίνι-ανασχηματισμού λόγω αποπομπής Τσαβδαρίδη, κάνει λόγο για μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης. Ο υφυπουργός απορρίπτει τις αιτιάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, διατυπώνονται σε βάρος της επαγγελματικής δραστηριότητας της αδελφής του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια επαγγελματία με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία και πολυετή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Όπως αναφέρει, σήμερα διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.







«Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα», τονίζει, παραπέμποντας στο πόθεν έσχες του, στις δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, στις συμβάσεις και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.



Ο υφυπουργός χαρακτηρίζει «αισχρή» την επίθεση που, όπως υποστηρίζει, δέχονται οι αδελφές του για εκλογικές σκοπιμότητες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο γυναίκες που έχουν κατακτήσει την επαγγελματική τους πορεία με τις δικές τους δυνάμεις.







Υπενθυμίζεται ότι στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης είχε βρεθεί προ ολίγων ημερών και η άλλη αδελφή του Ελένη, για απευθείας αναθέσεις από δήμους και φορείς ύψους . Σε



Σύμφωνα με τον ίδιο, το λογιστικό γραφείο της αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα τους, η οποία ξεκίνησε το 1982. Το γραφείο στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα τους και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού.



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Αναλυτικά η νέα ανάρτηση του κ. Λιάκου:



«Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου. Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς. Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις. Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων. Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις. Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων. Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν. Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».









Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, και η δεύτερη αδελφή του νέου υφυπουργού Εσωτερικών φέρεται να είχε συνάψει απευθείας αναθέσεις με διάφορους δήμους μέσω της εταιρείας «Ισιδώρα Λιάκου και συνεργάτες», η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητά της την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.



Απαντήσεις στις αιτιάσεις για τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων με το δημόσιο και στη δεύτερη αδελφή του, Ισιδώρα, δίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος Σε ανάρτησή του, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών που ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη θέση του, στο πλαίσιο του μίνι-ανασχηματισμού λόγω, κάνει λόγο για μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης. Ο υφυπουργός απορρίπτει τις αιτιάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, διατυπώνονται σε βάρος της επαγγελματικής δραστηριότητας της αδελφής του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια επαγγελματία με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία και πολυετή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Όπως αναφέρει, σήμερα διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.Ο Βαγγέλης Λιάκος αναφέρει ότι οι συμβάσεις της αδελφής του με δήμους αφορούν περιοχές εκτός της εκλογικής του περιφέρειας. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι κατά τη θητεία του ως βουλευτής εκείνη είχε διατελέσει επιστημονική του σύμβουλος, θέση από την οποία, όπως σημειώνει, παραιτήθηκε πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά σε σχέση με τα νέα του καθήκοντα.«Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα», τονίζει, παραπέμποντας στο πόθεν έσχες του, στις δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, στις συμβάσεις και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.Ο υφυπουργός χαρακτηρίζει «αισχρή» την επίθεση που, όπως υποστηρίζει, δέχονται οι αδελφές του για εκλογικές σκοπιμότητες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο γυναίκες που έχουν κατακτήσει την επαγγελματική τους πορεία με τις δικές τους δυνάμεις.Κλείνοντας την ανάρτησή του, ζητά να σταματήσει η στοχοποίηση της οικογένειάς του, καταλήγοντας με τη φράση: «Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».Υπενθυμίζεται ότι στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης είχε βρεθεί προ ολίγων ημερών και η άλλη αδελφή του Ελένη, για απευθείας αναθέσεις από δήμους και φορείς ύψους . Σε απάντησή του, τότε, ο κ. Λιάκος ανέφερε ότι η αδελφή του εργάζεται ως λογίστρια από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, δηλαδή οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη εκλογή του στη Βουλή.Σύμφωνα με τον ίδιο, το λογιστικό γραφείο της αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα τους, η οποία ξεκίνησε το 1982. Το γραφείο στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα τους και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού.Υποστήριξε δε ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του, ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιαδήποτε εταιρεία και ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.«Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου. Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς. Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις. Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων. Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις. Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων. Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν. Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, και η δεύτερη αδελφή του νέου υφυπουργού Εσωτερικών φέρεται να είχε συνάψει απευθείας αναθέσεις με διάφορους δήμους μέσω της εταιρείας «Ισιδώρα Λιάκου και συνεργάτες», η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητά της την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να έχει συνάψει 13 απευθείας αναθέσεις με τους δήμους Θήρας Κυκλάδων, Καντάνου – Σελίνου Χανίων, Αίγινας Αττικής και Σπετσών Αττικής, συνολικού ύψους 256.694 ευρώ.



Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του τόνισε πως η υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιάκου φαίνεται πως δεν εξαντλείται στις αναθέσεις μεγάλων ποσών στη μία αδερφή του.



«Αποκαλύπτεται πως και η άλλη αδελφή του είχε συνάψει απευθείας αναθέσεις με διάφορους Δήμους με υψηλά ποσά. Το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.



Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τη στήριξή του στον υφυπουργό, κ. Λιάκο, με αφορμή όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για απευθείας αναθέσεις που λάμβαναν από ΟΤΑ οι δύο αδελφές του: «Δεν έχω κάτι να προσθέσω από την απάντηση της προηγούμενης φοράς. Δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Προσωπικά δεν είμαι ελεγκτής, ούτε ερευνητής. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι τους συγγενείς των μελών της κυβέρνησης. Μένω στην απάντηση που έδωσα στην προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ισχύει στο ακέραιο».