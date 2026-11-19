Πιο αναλυτικά, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Χθες αργά το βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξάδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη με τον οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και του έχει σταθεί το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες. Τους ταρακούνησε πολύ και ήταν αυτό που οδήγησε τον Αιμίλιο σε συνεργασία με τον πρώτο του ξάδερφο, τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη να αποφασίσουν να ζητήσουν και να πάρουν τελικά την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ την ενδεδειγμένη ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια που του χρειάζεται. Τονίζω και τα δύο, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη και από τα δύο το τελευταίο διάστημα».

Σε κλινική νοσηλεύεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ , έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που οδήγησε στην εισαγωγή του, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο «Happy Day» και την Τίνα Μεσσαροπούλου, η ανησυχία της οικογένειάς του είχε αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά από βίντεο που δημοσίευσε ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης αναζητούσε λύση για τη στήριξη του ξαδέρφου του, καθώς η κατάσταση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο, επικοινώνησε με τον γιο του Τάκη Βουγιουκλάκη, ώστε να συντονίσουν τις ενέργειες και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες.