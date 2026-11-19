Μαρία Ηλιάκη: Δεν μπορούσα να πω ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ, επειδή παντρεύτηκα και έκανα παιδί
Μαρία Ηλιάκη: Δεν μπορούσα να πω ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ, επειδή παντρεύτηκα και έκανα παιδί
Aγαπώ αυτό που κάνω και αισθάνομαι δημιουργική μέσα από αυτό, δήλωσε η παρουσιάστρια
Με αφορμή την αναφορά της στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, η Μαρία Ηλιάκη θυμήθηκε τα σχόλια που είχε δεχτεί για την επιστροφή της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια τόνισε πως κάποιοι απέδιδαν την απόφασή της σε ματαιοδοξία. Η ίδια εξήγησε ωστόσο ότι η οικογένειά της αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.
Η Μαρία Ηλιάκη ρωτήθηκε, στο πλαίσιο συνέντευξής της στο ένθετο «Τύπος TV», για το αν η οικογένειά της είναι πλέον πάνω από κάθε επαγγελματική επιτυχία. Αφού απάντησε θετικά, εξομολογήθηκε πως ο σύντροφός της και η κόρη τους της κάλυψαν ένα κενό που ένιωθε μέσα της.
«Δεν το συζητώ. Δούλευα πάρα πολλά χρόνια και πάντα αισθανόμουν ότι κάτι μου έλειπε. Από την άλλη, όμως, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να δουλεύει και δεν έχει μάθει να κάθεται. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Στέλιος με στήριξε στην ανάγκη μου να επιστρέψω στη δουλειά, γιατί ήταν πραγματικά ανάγκη μου. Έχω μάθει να εργάζομαι και να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσα ξαφνικά να ασχοληθώ με κάτι άλλο», ανέφερε.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση, η παρουσιάστρια ανακάλεσε τα σχόλια που δέχτηκε για την επιστροφή της στην τηλεόραση, καθώς ορισμένοι αμφισβήτησαν τους λόγους της απόφασής της, αποδίδοντάς την σε ματαιοδοξία. Όπως ξεκαθάρισε, αγαπά τη δουλειά της και αισθάνεται δημιουργική μέσα από αυτήν, με τον γάμο και τη μητρότητα να μην αποτελούν λόγους για να εγκαταλείψει την επαγγελματική της πορεία.
«Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν άνθρωποι που σχολίασαν την επιστροφή μου στην τηλεόραση, αναρωτώμενοι γιατί ήθελα να επιστρέψω και αν ήταν θέμα ματαιοδοξίας. Εγώ αγαπώ αυτό που κάνω και αισθάνομαι δημιουργική μέσα από αυτό. Δεν μπορούσα να πω ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ επειδή παντρεύτηκα και έκανα παιδί», πρόσθεσε.
Η Μαρία Ηλιάκη ρωτήθηκε, στο πλαίσιο συνέντευξής της στο ένθετο «Τύπος TV», για το αν η οικογένειά της είναι πλέον πάνω από κάθε επαγγελματική επιτυχία. Αφού απάντησε θετικά, εξομολογήθηκε πως ο σύντροφός της και η κόρη τους της κάλυψαν ένα κενό που ένιωθε μέσα της.
«Δεν το συζητώ. Δούλευα πάρα πολλά χρόνια και πάντα αισθανόμουν ότι κάτι μου έλειπε. Από την άλλη, όμως, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να δουλεύει και δεν έχει μάθει να κάθεται. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Στέλιος με στήριξε στην ανάγκη μου να επιστρέψω στη δουλειά, γιατί ήταν πραγματικά ανάγκη μου. Έχω μάθει να εργάζομαι και να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσα ξαφνικά να ασχοληθώ με κάτι άλλο», ανέφερε.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση, η παρουσιάστρια ανακάλεσε τα σχόλια που δέχτηκε για την επιστροφή της στην τηλεόραση, καθώς ορισμένοι αμφισβήτησαν τους λόγους της απόφασής της, αποδίδοντάς την σε ματαιοδοξία. Όπως ξεκαθάρισε, αγαπά τη δουλειά της και αισθάνεται δημιουργική μέσα από αυτήν, με τον γάμο και τη μητρότητα να μην αποτελούν λόγους για να εγκαταλείψει την επαγγελματική της πορεία.
«Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν άνθρωποι που σχολίασαν την επιστροφή μου στην τηλεόραση, αναρωτώμενοι γιατί ήθελα να επιστρέψω και αν ήταν θέμα ματαιοδοξίας. Εγώ αγαπώ αυτό που κάνω και αισθάνομαι δημιουργική μέσα από αυτό. Δεν μπορούσα να πω ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ επειδή παντρεύτηκα και έκανα παιδί», πρόσθεσε.
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