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Την τρανς ηθοποιό Χάντερ Σέιφερ πρότεινε το Variety για νέο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, «ποια δεν θα το ήθελε» απάντησε η ίδια
Την τρανς ηθοποιό Χάντερ Σέιφερ πρότεινε το Variety για νέο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, «ποια δεν θα το ήθελε» απάντησε η ίδια
Το Variety έβαλε τη Σέιφερ στην ίδια λίστα με ονόματα συναδέλφων της όπως η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο σχολίαζοντας ότι η 27χρονη «θα έγραφε ιστορία ως η πρώτη τρανς γυναίκα στον ρόλο του κοριτσιού του Μποντ»
Μετά την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ, η επόμενη μεγάλη συζήτηση στον χώρο του κινηματογράφου αφορά το ποια ηθοποιός θα αποτελέσει το επόμενο κορίτσι του πράκτορα 007.
Θέση στο άτυπο debate πήρε το περιοδικό Variety που πρότεινε την 27χρονη ηθοποιό, Χάντερ Σέιφερ, η οποία, αν επιλεγεί, θα είναι η πρώτη τρανς που υποδυθεί τον ρόλο αυτό.
Η Σέιφερ, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Euphoria», ρωτήθηκε στην πρεμιέρα του «Blade Runner 2099» το βράδυ της Τρίτης, και δήλωσε με ενθουσιασμό ότι δεν γνωρίζει «ποια δεν θα ήθελε» να έχει αυτή την ευκαιρία. Παράλληλα, εξέφρασε την επιδοκιμασία της για την επιλογή του Πάτινσον, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ενδιαφέρουσα», ενώ αρκέστηκε να πει: «Μου αρέσει».
Το Variety έβαλε τη Σέιφερ στην ίδια λίστα με ονόματα συναδέλφων της όπως η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο σχολίαζοντας ότι η 27χρονη «θα έγραφε ιστορία ως η πρώτη τρανς γυναίκα στον ρόλο του κοριτσιού του Μποντ» και ότι «θα ήταν εξαιρετική».
Το Variety επισήμανε επίσης ότι η Σέιφερ «θα έχει αναμφίβολα αρκετές έντονες σκηνές δράσης». «Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τη Σέιφερ και τον Πάτινσον να ανταλλάσσουν παιχνιδιάρικες ατάκες, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιους κακούς. Και φανταστείτε τις εμφανίσεις τους κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας της ταινίας!», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Σημειώνεται ότι η Σέιφερ είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο GQ το 2024 πως δεν επιθυμεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε ρόλους τρανς γυναικών. «Θεωρώ ότι αυτό τελικά είναι υποτιμητικό για εμένα και για όσα θέλω να κάνω», είχε εξηγήσει τότε. «Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω εκεί όπου βρίσκομαι σήμερα, ξεπερνώντας πολύ δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της μετάβασής μου, και τώρα θέλω απλώς να είμαι ένα κορίτσι και επιτέλους να προχωρήσω παρακάτω».
Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle τον περασμένο μήνα, διευκρίνισε ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει σε μια ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνίστρια μια τρανς γυναίκα, προσθέτοντας ότι «θα ήθελε να το κάνει πραγματικότητα».
Θέση στο άτυπο debate πήρε το περιοδικό Variety που πρότεινε την 27χρονη ηθοποιό, Χάντερ Σέιφερ, η οποία, αν επιλεγεί, θα είναι η πρώτη τρανς που υποδυθεί τον ρόλο αυτό.
Η Σέιφερ, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Euphoria», ρωτήθηκε στην πρεμιέρα του «Blade Runner 2099» το βράδυ της Τρίτης, και δήλωσε με ενθουσιασμό ότι δεν γνωρίζει «ποια δεν θα ήθελε» να έχει αυτή την ευκαιρία. Παράλληλα, εξέφρασε την επιδοκιμασία της για την επιλογή του Πάτινσον, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ενδιαφέρουσα», ενώ αρκέστηκε να πει: «Μου αρέσει».
Το Variety έβαλε τη Σέιφερ στην ίδια λίστα με ονόματα συναδέλφων της όπως η Ζεντάγια και η Λουπίτα Νιόνγκο σχολίαζοντας ότι η 27χρονη «θα έγραφε ιστορία ως η πρώτη τρανς γυναίκα στον ρόλο του κοριτσιού του Μποντ» και ότι «θα ήταν εξαιρετική».
Το Variety επισήμανε επίσης ότι η Σέιφερ «θα έχει αναμφίβολα αρκετές έντονες σκηνές δράσης». «Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τη Σέιφερ και τον Πάτινσον να ανταλλάσσουν παιχνιδιάρικες ατάκες, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιους κακούς. Και φανταστείτε τις εμφανίσεις τους κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας της ταινίας!», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Σημειώνεται ότι η Σέιφερ είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο GQ το 2024 πως δεν επιθυμεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε ρόλους τρανς γυναικών. «Θεωρώ ότι αυτό τελικά είναι υποτιμητικό για εμένα και για όσα θέλω να κάνω», είχε εξηγήσει τότε. «Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω εκεί όπου βρίσκομαι σήμερα, ξεπερνώντας πολύ δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της μετάβασής μου, και τώρα θέλω απλώς να είμαι ένα κορίτσι και επιτέλους να προχωρήσω παρακάτω».
Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle τον περασμένο μήνα, διευκρίνισε ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να πρωταγωνιστήσει σε μια ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνίστρια μια τρανς γυναίκα, προσθέτοντας ότι «θα ήθελε να το κάνει πραγματικότητα».
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