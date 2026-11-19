Δύο αδελφές αναγκάζονται να ακολουθήσουν διαφορετικούς και επικίνδυνους δρόμους στον αγώνα για επιβίωση και ελευθερία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου





Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε το 2015. Η 32χρονη







Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το The Nightingale φέρνει για πρώτη φορά μαζί στην οθόνη τις Ελ και Ντακότα Φάνινγκ, σε μια δυνατή, συγκινητική ιστορία για δύο αδελφές που αναγκάζονται να ακολουθήσουν διαφορετικούς, γενναίους και επικίνδυνους δρόμους στον αγώνα για επιβίωση και ελευθερία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».



Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μαρκ Ράιλανς, Έντμουντ Ντόνοβαν, Σίρα Χάας, Άλμπρεχτ Σουχ, Ντάγκλας Χοτζ, Γκουίλιμ Λι και Βινέτ Ρόμπινσον.







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Σε συνέντευξή τους στο Vanity Fair, οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν ότι η γιαγιά τους ήταν εκείνη που είχε διακρίνει πρώτη πόσο κατάλληλες θα ήταν για τους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Όπως ανέφεραν, όταν διάβασε το μυθιστόρημα της Κριστίν Χάνα, τους είπε ότι οι δύο πρωταγωνίστριες θα μπορούσαν να ενσαρκωθούν ιδανικά από εκείνες. Η Ντακότα εξήγησε ότι οι προσωπικότητες των δύο ηρωίδων αντικατοπτρίζουν, σε σημαντικό βαθμό, τη δυναμική της πραγματικής σχέσης της με την Ελ.



«Η Βιάν εκφράζει την αγάπη της μέσα από τη φροντίδα, το μαγείρεμα και τη διατήρηση ενός σπιτιού. Ο χαρακτήρας της Ελ, η Ιζαμπέλ, είναι εκείνη που δείχνει πιο ξεκάθαρα το θάρρος της, που τρέχει προς τον κίνδυνο και την περιπέτεια. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε ίσως οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υποδυθούμε αυτούς τους ρόλους, επειδή καταλαβαίνουμε βαθιά αυτή τη δυναμική. Έχουμε και οι ίδιες ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά», δήλωσε η Ντακόταν Φάνινγκ.



Για πρώτη φορά οι αδελφές Φάνινγκ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη, συμπρωταγωνιστώντας στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Nightingale» της Κριστίν Χάνα, με φόντο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε το 2015. Η 32χρονη Ντακότα και η 28χρονη Ελ υποδύονται δύο Γαλλίδες αδελφές, τη Βιάν και την Ιζαμπέλ αντίστοιχα, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία τη δεκαετία του 1940.Η ιστορία παρακολουθεί τις διαφορετικές διαδρομές των δύο γυναικών κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς καθεμία αναγκάζεται να πάρει δύσκολες αποφάσεις, αναζητώντας τον δικό της τρόπο να επιβιώσει και να αντισταθεί.Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το The Nightingale φέρνει για πρώτη φορά μαζί στην οθόνη τις Ελ και Ντακότα Φάνινγκ, σε μια δυνατή, συγκινητική ιστορία για δύο αδελφές που αναγκάζονται να ακολουθήσουν διαφορετικούς, γενναίους και επικίνδυνους δρόμους στον αγώνα για επιβίωση και ελευθερία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μαρκ Ράιλανς, Έντμουντ Ντόνοβαν, Σίρα Χάας, Άλμπρεχτ Σουχ, Ντάγκλας Χοτζ, Γκουίλιμ Λι και Βινέτ Ρόμπινσον.Η συμμετοχή των δύο αδελφών στην ταινία είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2019, όταν τη σκηνοθεσία επρόκειτο να αναλάβει η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις Μελανί Λοράν. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού ανέτρεψε τον αρχικό προγραμματισμό, με αποτέλεσμα η παραγωγή να καθυστερήσει για αρκετά χρόνια. Τελικά, τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Μάικλ Μόρις.Όταν είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, οι δύο αδελφές είχαν εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για τη δυνατότητα να συνεργαστούν. «Το The Nightingale θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε μαζί στην οθόνη. Έχουμε υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικές ηλικίες, αλλά ποτέ δεν έχουμε μιλήσει η μία στην άλλη μπροστά στην κάμερα. Εδώ και χρόνια αναζητούσαμε μια ταινία που θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί και τότε εμφανίστηκε αυτό το διαμάντι», είχαν δηλώσει στο The Hollywood Reporter.Σε συνέντευξή τους στο Vanity Fair, οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν ότι η γιαγιά τους ήταν εκείνη που είχε διακρίνει πρώτη πόσο κατάλληλες θα ήταν για τους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Όπως ανέφεραν, όταν διάβασε το μυθιστόρημα της Κριστίν Χάνα, τους είπε ότι οι δύο πρωταγωνίστριες θα μπορούσαν να ενσαρκωθούν ιδανικά από εκείνες. Η Ντακότα εξήγησε ότι οι προσωπικότητες των δύο ηρωίδων αντικατοπτρίζουν, σε σημαντικό βαθμό, τη δυναμική της πραγματικής σχέσης της με την Ελ.«Η Βιάν εκφράζει την αγάπη της μέσα από τη φροντίδα, το μαγείρεμα και τη διατήρηση ενός σπιτιού. Ο χαρακτήρας της Ελ, η Ιζαμπέλ, είναι εκείνη που δείχνει πιο ξεκάθαρα το θάρρος της, που τρέχει προς τον κίνδυνο και την περιπέτεια. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε ίσως οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υποδυθούμε αυτούς τους ρόλους, επειδή καταλαβαίνουμε βαθιά αυτή τη δυναμική. Έχουμε και οι ίδιες ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά», δήλωσε η Ντακόταν Φάνινγκ.

Από την πλευρά της, η Ελ Φάνινγκ είχε μιλήσει στο PEOPLE, τον Νοέμβριο του 2025, για τον τρόπο με τον οποίο θα προσέγγιζαν τη συνεργασία τους. «Νομίζω ότι στα γυρίσματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε η μία την άλλη ως συναδέλφους ηθοποιούς. Φυσικά, όμως, στην ταινία υποδυόμαστε αδελφές και θα δουλεύουμε μαζί», είχε αναφέρει τότε η ηθοποιός.



Η ίδια είχε επισημάνει ότι θα ήταν αναπόφευκτο, αλλά και χρήσιμο, να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη λίγη από την πραγματική ενέργεια και οικειότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους ως αδελφών.



Το «The Nightingale» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Μαρτίου 2027.