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ΠΑΟΚ: Επίσημο του Ντεσπόντοφ, ανανέωσε έως το 2029 ο Βούλγαρος, βίντεο
ΠΑΟΚ: Επίσημο του Ντεσπόντοφ, ανανέωσε έως το 2029 ο Βούλγαρος, βίντεο
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που φόρεσε πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 2023 υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο
Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2029 θα παραμείνει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.
Ο Βούλγαρος εξτρέμ που φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 2023 συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση Σαββίδη και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κίριλ Ντεσπόντοφ έως τις 30 Ιουνίου 2029.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1996 στην Κρέσνα της Βουλγαρίας, δύο ώρες μακριά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λίτεξ Λόβετς και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, αγωνιζόμενος ως εξτρέμ.
Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023 και στην πρώτη του κιόλας σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν με 13 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια. Συνολικά με τον Δικέφαλο στο στήθος έχει καταγράψει 121 εμφανίσεις, ενώ έχει καταγράψει 26 γκολ και 29 ασίστ.Ο Βούλγαρος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029!
Ο Βούλγαρος εξτρέμ που φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 2023 συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση Σαββίδη και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Κίριλ Ντεσπόντοφ έως τις 30 Ιουνίου 2029.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1996 στην Κρέσνα της Βουλγαρίας, δύο ώρες μακριά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λίτεξ Λόβετς και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, αγωνιζόμενος ως εξτρέμ.
Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023 και στην πρώτη του κιόλας σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν με 13 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια. Συνολικά με τον Δικέφαλο στο στήθος έχει καταγράψει 121 εμφανίσεις, ενώ έχει καταγράψει 26 γκολ και 29 ασίστ.Ο Βούλγαρος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029!
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