Χάρης Δούκας, Κώστας Λαλιώτης

Η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος με τη χήρα του εκλιπόντος, Εύη Φλαμπουράρη

Ο Αλέξης Τσίπρας χαιρετά τον Κώστα Σκανδαλίδη

Χειραψία Τσίπρα - Λαλιώτη, υπό το βλέμμα των Στέφανου Τζουμάκα, Κώστα Σκανδαλίδη και Χάρη Δούκα

«Ο Αλέκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις και φυσικά στην υπόθεση της κυβέρνησης της Αριστεράς. Ήταν από τους πρώτους που αφουγκράστηκε τη στροφή της κοινωνίας.Από τους πρώτους που προέβλεψε τη πιθανότητα να κυβερνήσουμε» τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη.Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ως έναν άνθρωπο δοτικό, πρακτικό και οραματιστή, που απέφευγε τους δογματισμούς και αναλάμβανε να φέρει εις πέρας τις πιο δύσκολες πολιτικές αποστολές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από τη διαχείριση της κρίσης ρευστότητας το καλοκαίρι του 2015 έως την προσφυγική κρίση και την προστασία της πρώτης κατοικίας.Κλείνοντας, στάθηκε στην ηθική παρακαταθήκη του, συνοψίζοντάς την στις αξίες της εντιμότητας, της υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, της αλληλεγγύης και της προστασίας των πιο αδύναμων.