Τσίπρας κατά ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική των funds στο μνημόσυνο του Φλαμπουράρη: Παίζετε το παιχνίδι του συμψηφισμού, βάζετε τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή
Τσίπρας κατά ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική των funds στο μνημόσυνο του Φλαμπουράρη: Παίζετε το παιχνίδι του συμψηφισμού, βάζετε τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή
Ετερόκλητες παρουσίες στο πολιτικό μνημόσυνο του Φλαμπουράρη - Παρόντες Δούκας, Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, Μάντζος από ΠΑΣΟΚ -Τσίπρας, Φάμελλος, Δούρου και Νίκος Παππάς δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
Σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβουλία της να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τα funds και τα κόκκινα δάνεια, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη.
Έχοντας απέναντί του την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και τον πρώην στενό του συνεργάτη Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά κατηγόρησε την Κουμουνδούρου ότι παίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού και βάζει τον ίδιο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο ίδιο κάδρο.
Στην ομιλία του που διενεμήθηκε στους δημοσιογράφους ο Αλέξης Τσίπρας έγραφε: «Αντί όμως αναλυτικής περιγραφής των όσων κατάφερε (ο Αλ. Φλαμπουράρης), θέλω σήμερα να σας μιλήσω με τα λόγια του ίδιου του Αλέκου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεσκαρτάροντας προχθές το αρχείο μου, βρήκα μια δήλωση του Αλέκου για την πρώτη κατοικία τέσσερα χρόνια πριν, τον Νοέμβρη του '22. Μιας και ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού και βάζουν στο ίδιο κάδρο την κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας, θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή τη δημόσια επιστολή. Ίσως, αν ήταν μαζί μας ο Αλέκος, να ήταν και το υπόμνημα που θα κατέθετε στην Επιτροπή της Βουλής, αν τον καλούσε, για την αποκατάσταση της αλήθειας».
Ωστόσο, δεν εκφώνησε αυτή την παράγραφο. Αναφερόμενος στους πλειστηριασμούς είπε ότι «η διακυβέρνηση 15-19 επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη να σβηστεί από τον χάρτη της αλήθειας. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν τον πορτοφολά που σου παίρνει το πορτοφόλι και φωνάζει κλέφτης, κλέφτης». Πρόσθεσε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν αυτός που είχε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί και να επεκταθεί το πλαίσιο προστασίας, να μην υπάρξει ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας εκείνη την περίοδο, γιατί αν υπήρχε άλλωστε, θα τον είχαμε μάθει. Και κυρίως ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να επεκτείνει το πλαίσιο προστασίας».
Επικαλούμενους την επιστολή του Φλαμπουράρη, κατέληξε: «Ίσως αυτήν την επιστολή εάν ο Αλέκος ήταν παρών να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Και ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία. Όμως πολλές φορές τα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν συμφέροντα».
Ωστόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διατηρούσε στενή προσωπική σχέση και μακρά πολιτική και φιλική διαδρομή με τον Αλέκο Φλαμπουράρη όταν έλαβε τον λόγο χαιρέτησε με τη φράση «σύντροφοι και συντρόφισσες από τα παλιά και τα καινούρια, ο Αλέκος μας ξανασμίγει πάλι».
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι το «παρών» έδωσαν και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως οι Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας, Δημήτρης Μάντζος τα οποία είχαν θερμές χειραψίες τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ .
Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου, Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Φίλης, Θεανώ Φωτίου, Ράνια Σβίγγου, Σία Αναγνωστοπούλου, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Μουζάλας, ο παραιτηθείς βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις και Τέρενς Κουίκ, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Στέλιος Παππάς, ο Στέφανος Τζουμάκας, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, ο πρώην βουλευτής Μάκης Μπαλαούρας, η Άννα Νταλάρα, ο Λάμπης Ταγματάρχης καθώς και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και ένα μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ).
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Έχοντας απέναντί του την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και τον πρώην στενό του συνεργάτη Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά κατηγόρησε την Κουμουνδούρου ότι παίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού και βάζει τον ίδιο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο ίδιο κάδρο.
Στην ομιλία του που διενεμήθηκε στους δημοσιογράφους ο Αλέξης Τσίπρας έγραφε: «Αντί όμως αναλυτικής περιγραφής των όσων κατάφερε (ο Αλ. Φλαμπουράρης), θέλω σήμερα να σας μιλήσω με τα λόγια του ίδιου του Αλέκου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεσκαρτάροντας προχθές το αρχείο μου, βρήκα μια δήλωση του Αλέκου για την πρώτη κατοικία τέσσερα χρόνια πριν, τον Νοέμβρη του '22. Μιας και ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού και βάζουν στο ίδιο κάδρο την κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας, θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή τη δημόσια επιστολή. Ίσως, αν ήταν μαζί μας ο Αλέκος, να ήταν και το υπόμνημα που θα κατέθετε στην Επιτροπή της Βουλής, αν τον καλούσε, για την αποκατάσταση της αλήθειας».
Ωστόσο, δεν εκφώνησε αυτή την παράγραφο. Αναφερόμενος στους πλειστηριασμούς είπε ότι «η διακυβέρνηση 15-19 επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη να σβηστεί από τον χάρτη της αλήθειας. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν τον πορτοφολά που σου παίρνει το πορτοφόλι και φωνάζει κλέφτης, κλέφτης». Πρόσθεσε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν αυτός που είχε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια να διατηρηθεί και να επεκταθεί το πλαίσιο προστασίας, να μην υπάρξει ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας εκείνη την περίοδο, γιατί αν υπήρχε άλλωστε, θα τον είχαμε μάθει. Και κυρίως ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να επεκτείνει το πλαίσιο προστασίας».
Επικαλούμενους την επιστολή του Φλαμπουράρη, κατέληξε: «Ίσως αυτήν την επιστολή εάν ο Αλέκος ήταν παρών να την έστελνε στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συνέλθει για να εξετάσει τα πώς και τα γιατί. Και ίσως και να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία. Όμως πολλές φορές τα λόγια, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στη συνείδηση των πολιτών, στη μνήμη των ανθρώπων που γνωρίζει και διακρίνει ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατεύουν τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προστατεύουν συμφέροντα».
Οι ετερόκλητες παρουσίες και οι αποστάσειςΣτο πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων έδωσαν το παρών ετερόκλητες παρουσίες από όλο το φάσμα της Κεντροαριστεράς. Ανάμεσά τους ο Αλέξης Τσίπρας με την σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και η επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου οι οποίοι διατήρησαν διακριτικές αποστάσεις μεταξύ τους και με τον πρώην πρωθυπουργό. Ουσιαστικά οι Αλέξης Τσίπρας, Σωκράτης Φάμελλος, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς είχαν... ακροβολιστεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου και δεν αντάλλαξαν χειραψίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ωστόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διατηρούσε στενή προσωπική σχέση και μακρά πολιτική και φιλική διαδρομή με τον Αλέκο Φλαμπουράρη όταν έλαβε τον λόγο χαιρέτησε με τη φράση «σύντροφοι και συντρόφισσες από τα παλιά και τα καινούρια, ο Αλέκος μας ξανασμίγει πάλι».
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι το «παρών» έδωσαν και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως οι Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας, Δημήτρης Μάντζος τα οποία είχαν θερμές χειραψίες τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ .
Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου, Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Φίλης, Θεανώ Φωτίου, Ράνια Σβίγγου, Σία Αναγνωστοπούλου, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Μουζάλας, ο παραιτηθείς βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις και Τέρενς Κουίκ, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Στέλιος Παππάς, ο Στέφανος Τζουμάκας, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, ο πρώην βουλευτής Μάκης Μπαλαούρας, η Άννα Νταλάρα, ο Λάμπης Ταγματάρχης καθώς και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι Ρήγας Αξελός, Γιάννης Μπαλάφας, Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και ένα μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ).
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«Ο Αλέκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες στιγμές του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις και φυσικά στην υπόθεση της κυβέρνησης της Αριστεράς. Ήταν από τους πρώτους που αφουγκράστηκε τη στροφή της κοινωνίας.
Από τους πρώτους που προέβλεψε τη πιθανότητα να κυβερνήσουμε» τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση μνήμης για τον Αλέκο Φλαμπουράρη.
Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε τον Αλέκο Φλαμπουράρη ως έναν άνθρωπο δοτικό, πρακτικό και οραματιστή, που απέφευγε τους δογματισμούς και αναλάμβανε να φέρει εις πέρας τις πιο δύσκολες πολιτικές αποστολές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από τη διαχείριση της κρίσης ρευστότητας το καλοκαίρι του 2015 έως την προσφυγική κρίση και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Κλείνοντας, στάθηκε στην ηθική παρακαταθήκη του, συνοψίζοντάς την στις αξίες της εντιμότητας, της υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, της αλληλεγγύης και της προστασίας των πιο αδύναμων.
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