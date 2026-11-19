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Μάικλ Τζάκσον: Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάρλον, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη
Μάικλ Τζάκσον: Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάρλον, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη
Θα βρίσκομαι εδώ για πολύ καιρό ακόμη, είπε, εξηγώντας ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
UPD:
Ο Μάρλον Τζάκσον, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Jackson 5 και μεγαλύτερος αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη σε τέταρτο στάδιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ο 69χρονος τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast της Φάρα Σαμάς, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. «Έχω καρκίνο εδώ και τέσσερα χρόνια. Καρκίνο του προστάτη, σε τέταρτο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αισθάνεται καλά και συνεχίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες. «Είμαι υπέροχα. Είμαι καλά. Τα κακά χόρτα δεν πεθαίνουν. Οπότε θα βρίσκομαι εδώ για πολύ καιρό ακόμη», είπε αστειευόμενος.
Ο Μάρλον Τζάκσον αποκάλυψε ότι έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του προστάτη, ενώ έχει ακολουθήσει και ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου.
Όπως εξήγησε, παρά τη διάγνωση, προσπαθεί να διατηρεί έναν δραστήριο τρόπο ζωής. «Όλα είναι καλά. Όλα πηγαίνουν υπέροχα. Περπατάω σχεδόν τέσσερα μίλια, τέσσερις φορές την εβδομάδα», δήλωσε, αναφερόμενος σε αποστάσεις περίπου 6,4 χιλιομέτρων.
Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε αλλαγές στη διατροφή του, καθώς, όπως είπε, έχει αφαιρέσει τη ζάχαρη από την καθημερινότητά του και προσέχει ιδιαίτερα τις τροφές που καταναλώνει.
Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε όσους έχουν προσευχηθεί για εκείνον, υπογραμμίζοντας ότι η πίστη του στον Θεό τον έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ασθένειας. «Ακόμη και ο γιατρός μου είπε: "Τα πηγαίνεις πολύ καλύτερα απ' όσο περίμενα"», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της υγείας του.
Ο Μάρλον Τζάκσον έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ένα από τα μέλη των Jackson 5, του μουσικού συγκροτήματος που δημιούργησε μαζί με τους αδελφούς του Μάικλ, Τζάκι, Τίτο και Ζερμέιν Τζάκσον. Το συγκρότημα γνώρισε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1970, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη της οικογένειας Τζάκσον σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.
Ο Μάρλον διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πορεία του συγκροτήματος προς τη διεθνή αναγνώριση, ενώ αργότερα ακολούθησε προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή, ασχολούμενος με τη μουσική, την τηλεόραση, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία.
Έπειτα από πολυετή παρουσία στο συγκρότημα κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1987, κυκλοφορώντας το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «Baby Tonight», από τη δισκογραφική εταιρεία Capitol Records. Παράλληλα, πραγματοποίησε αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις, με σημαντικότερη τη συμμετοχή του στη βραβευμένη μίνι σειρά «The Jacksons: An American Dream» του 1992, η οποία αφηγούνταν την πορεία της οικογένειας Τζάκσον προς τη φήμη.
Από το 2009 έως το 2010 συμμετείχε επίσης στο ριάλιτι του δικτύου A&E, «The Jacksons: A Family Dynasty», που κατέγραφε την καθημερινότητα των αδελφών Τζάκσον καθώς προετοιμάζονταν για μια επανενωτική εμφάνιση μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον.
Ο 69χρονος τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast της Φάρα Σαμάς, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. «Έχω καρκίνο εδώ και τέσσερα χρόνια. Καρκίνο του προστάτη, σε τέταρτο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αισθάνεται καλά και συνεχίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες. «Είμαι υπέροχα. Είμαι καλά. Τα κακά χόρτα δεν πεθαίνουν. Οπότε θα βρίσκομαι εδώ για πολύ καιρό ακόμη», είπε αστειευόμενος.
Ο Μάρλον Τζάκσον αποκάλυψε ότι έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του προστάτη, ενώ έχει ακολουθήσει και ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου.
Όπως εξήγησε, παρά τη διάγνωση, προσπαθεί να διατηρεί έναν δραστήριο τρόπο ζωής. «Όλα είναι καλά. Όλα πηγαίνουν υπέροχα. Περπατάω σχεδόν τέσσερα μίλια, τέσσερις φορές την εβδομάδα», δήλωσε, αναφερόμενος σε αποστάσεις περίπου 6,4 χιλιομέτρων.
Jackson 5 star Marlon Jackson, 69, reveals Stage 4 prostate cancer diagnosis https://t.co/Y5fEUj7aKE pic.twitter.com/gPhpNhofVa— Page Six (@PageSix) November 19, 2026
Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε όσους έχουν προσευχηθεί για εκείνον, υπογραμμίζοντας ότι η πίστη του στον Θεό τον έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ασθένειας. «Ακόμη και ο γιατρός μου είπε: "Τα πηγαίνεις πολύ καλύτερα απ' όσο περίμενα"», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της υγείας του.
Ο Μάρλον Τζάκσον έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ένα από τα μέλη των Jackson 5, του μουσικού συγκροτήματος που δημιούργησε μαζί με τους αδελφούς του Μάικλ, Τζάκι, Τίτο και Ζερμέιν Τζάκσον. Το συγκρότημα γνώρισε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1970, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη της οικογένειας Τζάκσον σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.
Από τους Jackson 5 στη σόλο καριέρα
Ο Μάρλον διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πορεία του συγκροτήματος προς τη διεθνή αναγνώριση, ενώ αργότερα ακολούθησε προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή, ασχολούμενος με τη μουσική, την τηλεόραση, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία.
Έπειτα από πολυετή παρουσία στο συγκρότημα κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1987, κυκλοφορώντας το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «Baby Tonight», από τη δισκογραφική εταιρεία Capitol Records. Παράλληλα, πραγματοποίησε αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις, με σημαντικότερη τη συμμετοχή του στη βραβευμένη μίνι σειρά «The Jacksons: An American Dream» του 1992, η οποία αφηγούνταν την πορεία της οικογένειας Τζάκσον προς τη φήμη.
Από το 2009 έως το 2010 συμμετείχε επίσης στο ριάλιτι του δικτύου A&E, «The Jacksons: A Family Dynasty», που κατέγραφε την καθημερινότητα των αδελφών Τζάκσον καθώς προετοιμάζονταν για μια επανενωτική εμφάνιση μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον.
Το 2015, ο Μάρλον ίδρυσε το Study Peace Foundation, έναν οργανισμό με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ενότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο.
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