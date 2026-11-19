Μάικλ Τζάκσον: Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάρλον, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη

Θα βρίσκομαι εδώ για πολύ καιρό ακόμη, είπε, εξηγώντας ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση