Ιωάννης Παπαζήσης: Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μια τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας, εγώ θέλω να αφήσω τον γιο μου ήσυχο
Ιωάννης Παπαζήσης: Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μια τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας, εγώ θέλω να αφήσω τον γιο μου ήσυχο
«Στα παιδιά μας χρωστάμε να τα αγαπάμε, ξεκάθαρα, δεν πιστεύω τίποτα άλλο», τόνισε ο ηθοποιός
Για τον τρόπο που έχει επιλέξει να μεγαλώνει τον 11χρονο γιο του μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, σημειώνοντας πως έχει επιλέξει «να τον αφήσει ήσυχο», καθώς θεωρεί πως οι γονείς συνήθως εκφράζουν μία τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά τους, την οποία προσπαθεί να αποβάλει με τον τρόπο του.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», επισήμανε αρχικά πως το μόνο που θα ήθελε να μεταδώσει στον γιο του είναι η αγάπη του για τη ζωή και τη δουλειά του: «Δεν θέλω να του μεταδώσω τίποτα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Με έχει παιδέψει. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να μεταδώσω σε έναν άνθρωπο κάτι το οποίο σε δέκα- είκοσι χρόνια που αυτός θα μεγαλώσει, σαφέστατα θα είναι ξεπερασμένο και λανθασμένο. Δεν ξέρω τι να του μεταδώσω. Το μόνο που μπορώ να του μεταδώσω είναι αυτό που λειτούργησε στη δική μου σχέση με τους γονείς μου. Ότι να είναι δημιουργικός, να αγαπήσει τη ζωή, τη δουλειά, να προσπαθήσει. Μ’ αρέσουν, αγαπώ τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω, που διεκδικούν τα όνειρά τους. Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει...».
Παράλληλα, τόνισε πως το μόνο χρέος που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους είναι να τα αγαπούν: «Στα παιδιά μας χρωστάμε να τα αγαπάμε. Ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι και αυτά, αυτό θέλουν», ανέφερε και πρόσθεσε πως παρόλο που φοβάται και αγχώνεται για τον γιο του, επιθυμία του είναι να γίνει αυτόνομος και να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο: «Και τη γλώσσα μου προσέχω και τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας προσέχω και ακόμα αν δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, θα μαγειρέψω για να με δει το παιδί μου. Και νεύρα να έχω στο τηλέφωνο, θα συγκρατήσω τη φωνή μου. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στην αυτονομία της ζωής. Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μια τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας. Δεν έχω κτητικότητα προς τα παιδιά. Δεν θέλω. Διάβασα έναν πολύ ωραίο ψυχολόγο που έλεγε "Αγαπάτε τα παιδιά σας; Αφήστε τα ήσυχα". Αυτό προσπαθώ να κάνω. Με ενδιαφέρει να είναι καλά. Τρέμω στις ημέρες που μεγαλώνει να είναι καλά, αλλά θέλω να τον αφήσω ήσυχο», εξήγησε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ιωάννης Παπαζήσης μίλησε για την επιθυμία του να ταξιδεύει συνεχώς: «Είμαι ταξιδιάρης. Νομίζω ότι έγινα πολύ έντονα με τον χρόνο στη ζωή μου. Ήμουν πάντα, από τότε που τελείωσα από φαντάρος είχα ανάγκη να φεύγω. Μου αρέσει να φεύγω. Δεν μπορώ να κάθομαι ακίνητος. Θέλω να φεύγω. Αλλά μεγαλώνοντας, που ήρθαν κάποια χρήματα σε εμένα κιόλας από τη δουλειά μου, τα επένδυσα όλα στα ταξίδια γιατί πραγματικά ερωτεύτηκα τον τρόπο ζωής. Και αυτό βέβαια, μου έχει γυρίσει πολύ μπούμερανγκ στον τρόπο ζωής που έχω εδώ στην Ελλάδα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην Αθήνα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω προσαρμοστεί και έχω φτιάξει την κουλτούρα μου και τη φιλοσοφία μου, τον τρόπο που περπατώ, που πίνω τον καφέ μου, που υπάρχω, που διαβάζω, με βάση την Κεντρική Ευρώπη. Λατρεύω τον τρόπο που ζουν στην Κεντρική Ευρώπη και έτσι προσπαθώ να είμαι στην Αθήνα, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατο. Δηλαδή εμένα δεν με έχεις δει στο δρόμο να κορνάρω. Σέβομαι ακόμα τους πεζούς. Ανοίγω την καρέκλα στο κορίτσι μου. Έχω πάει Βιετνάμ, έχω πάει Βιετνάμ, έχω πάει Μπανγκόκ, έχω πάει πολύ Ασία, αλλά η μεγάλη μου αγάπη παραμένει η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να παρουσιάσει ταξιδιωτική εκπομπή ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν ξέρω, ειλικρινά. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου. Αν ήμουν ο εαυτός μου και τα έβρισκα σε όλα με αυτό που λένε παραγωγή και κανάλι, θα το έκανα. Έχω δική μου φιλοσοφία στο τρόπο που αντιμετωπίζω τα παιχνίδια. Αγαπώ το road trip. Όπου κι αν πηγαίνω παίρνω αυτοκίνητο. Με ενδιαφέρει να δω τη χώρα, τα χωριά, τους ανθρώπους, την κουλτούρα, τα φαγητά τους».
Κλείνοντας, ο Ιωάννης Παπαζήσης δήλωσε πως ευγνώμων για την καθημερινότητα που έχει χτίσει και τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό του: «Αγαπώ πάρα πολύ την τέχνη μου και τη δουλειά μου. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο, την τηλεόραση. Αγαπώ τους ανθρώπους που με περιβάλλουν πλέον, γιατί νιώθω ότι αλλάζει η ζωή μας, και θέλω να είμαι εδώ μέχρι να τελειώσει το άστρο, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας. Είμαι ρομαντικός και το φωνάζω».
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», επισήμανε αρχικά πως το μόνο που θα ήθελε να μεταδώσει στον γιο του είναι η αγάπη του για τη ζωή και τη δουλειά του: «Δεν θέλω να του μεταδώσω τίποτα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Με έχει παιδέψει. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να μεταδώσω σε έναν άνθρωπο κάτι το οποίο σε δέκα- είκοσι χρόνια που αυτός θα μεγαλώσει, σαφέστατα θα είναι ξεπερασμένο και λανθασμένο. Δεν ξέρω τι να του μεταδώσω. Το μόνο που μπορώ να του μεταδώσω είναι αυτό που λειτούργησε στη δική μου σχέση με τους γονείς μου. Ότι να είναι δημιουργικός, να αγαπήσει τη ζωή, τη δουλειά, να προσπαθήσει. Μ’ αρέσουν, αγαπώ τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω, που διεκδικούν τα όνειρά τους. Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει...».
Παράλληλα, τόνισε πως το μόνο χρέος που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους είναι να τα αγαπούν: «Στα παιδιά μας χρωστάμε να τα αγαπάμε. Ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι και αυτά, αυτό θέλουν», ανέφερε και πρόσθεσε πως παρόλο που φοβάται και αγχώνεται για τον γιο του, επιθυμία του είναι να γίνει αυτόνομος και να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο: «Και τη γλώσσα μου προσέχω και τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας προσέχω και ακόμα αν δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, θα μαγειρέψω για να με δει το παιδί μου. Και νεύρα να έχω στο τηλέφωνο, θα συγκρατήσω τη φωνή μου. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στην αυτονομία της ζωής. Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μια τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας. Δεν έχω κτητικότητα προς τα παιδιά. Δεν θέλω. Διάβασα έναν πολύ ωραίο ψυχολόγο που έλεγε "Αγαπάτε τα παιδιά σας; Αφήστε τα ήσυχα". Αυτό προσπαθώ να κάνω. Με ενδιαφέρει να είναι καλά. Τρέμω στις ημέρες που μεγαλώνει να είναι καλά, αλλά θέλω να τον αφήσω ήσυχο», εξήγησε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ιωάννης Παπαζήσης μίλησε για την επιθυμία του να ταξιδεύει συνεχώς: «Είμαι ταξιδιάρης. Νομίζω ότι έγινα πολύ έντονα με τον χρόνο στη ζωή μου. Ήμουν πάντα, από τότε που τελείωσα από φαντάρος είχα ανάγκη να φεύγω. Μου αρέσει να φεύγω. Δεν μπορώ να κάθομαι ακίνητος. Θέλω να φεύγω. Αλλά μεγαλώνοντας, που ήρθαν κάποια χρήματα σε εμένα κιόλας από τη δουλειά μου, τα επένδυσα όλα στα ταξίδια γιατί πραγματικά ερωτεύτηκα τον τρόπο ζωής. Και αυτό βέβαια, μου έχει γυρίσει πολύ μπούμερανγκ στον τρόπο ζωής που έχω εδώ στην Ελλάδα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην Αθήνα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω προσαρμοστεί και έχω φτιάξει την κουλτούρα μου και τη φιλοσοφία μου, τον τρόπο που περπατώ, που πίνω τον καφέ μου, που υπάρχω, που διαβάζω, με βάση την Κεντρική Ευρώπη. Λατρεύω τον τρόπο που ζουν στην Κεντρική Ευρώπη και έτσι προσπαθώ να είμαι στην Αθήνα, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατο. Δηλαδή εμένα δεν με έχεις δει στο δρόμο να κορνάρω. Σέβομαι ακόμα τους πεζούς. Ανοίγω την καρέκλα στο κορίτσι μου. Έχω πάει Βιετνάμ, έχω πάει Βιετνάμ, έχω πάει Μπανγκόκ, έχω πάει πολύ Ασία, αλλά η μεγάλη μου αγάπη παραμένει η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να παρουσιάσει ταξιδιωτική εκπομπή ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν ξέρω, ειλικρινά. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου. Αν ήμουν ο εαυτός μου και τα έβρισκα σε όλα με αυτό που λένε παραγωγή και κανάλι, θα το έκανα. Έχω δική μου φιλοσοφία στο τρόπο που αντιμετωπίζω τα παιχνίδια. Αγαπώ το road trip. Όπου κι αν πηγαίνω παίρνω αυτοκίνητο. Με ενδιαφέρει να δω τη χώρα, τα χωριά, τους ανθρώπους, την κουλτούρα, τα φαγητά τους».
Κλείνοντας, ο Ιωάννης Παπαζήσης δήλωσε πως ευγνώμων για την καθημερινότητα που έχει χτίσει και τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό του: «Αγαπώ πάρα πολύ την τέχνη μου και τη δουλειά μου. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο, την τηλεόραση. Αγαπώ τους ανθρώπους που με περιβάλλουν πλέον, γιατί νιώθω ότι αλλάζει η ζωή μας, και θέλω να είμαι εδώ μέχρι να τελειώσει το άστρο, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας. Είμαι ρομαντικός και το φωνάζω».
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