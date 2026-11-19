Η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ που προκάλεσε ανησυχία: Τη βοηθούσαν οι χορευτές να κινηθεί πάνω στη σκηνή, δείτε βίντεο
Η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ που προκάλεσε ανησυχία: Τη βοηθούσαν οι χορευτές να κινηθεί πάνω στη σκηνή, δείτε βίντεο
«Είναι μόλις 57 ετών, γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;», «Είναι σαν ρομπότ», ήταν μερικά από τα σχόλια που έγιναν στα social media
Ανησυχία στους θαυμαστές της προκάλεσε η Μαράια Κάρεϊ μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της «Christmas Time», στη Βραζιλία. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να κινείται ελάχιστα πάνω στη σκηνή και να δέχεται βοήθεια από τους χορευτές της.
Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», όπως αποκαλείται η σταρ, ξεκίνησε την περιοδεία της από το Σάο Πάολο, όπου εμφανίστηκε την Τρίτη 17 Νομεβρίου, στο Nubank Parque.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν, η 57χρονη τραγουδίστρια ερμηνεύει το κομμάτι «Fantasy», που κυκλοφόρησε το 1995, φορώντας μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα με παγιέτες. Εκείνο όμως που τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της ήταν ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν στη σκηνή. Σε ένα από τα αποσπάσματα, ένας από τους χορευτές της τη βοηθά να φτάσει στο κέντρο της σκηνής.
Στη συνέχεια, τέσσερις χορευτές την περικυκλώνουν και τη στηρίζουν, προκειμένου να γείρει προς τα πίσω και να σηκώσει το πόδι της, στο πλαίσιο της χορογραφίας.
Η Κάρεϊ εμφανίζεται να πραγματοποιεί ελάχιστες κινήσεις χωρίς τη συνδρομή των χορευτών της, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και σχόλια σχετικά με τη φυσική της κατάσταση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για πρόβλημα υγείας.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
Τα βίντεο από τη συναυλία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να εκφράζουν την ανησυχία τους και άλλους να επικρίνουν την εμφάνισή της. «Είναι λυπηρό... Ξεκουράσου ή αποσύρσου και επικεντρώσου στον εαυτό σου, κορίτσι μου», σχολίασε κάποιος. «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος.
Ένα άλλο άτομο παρατήρησε ότι η βοήθεια που δεχόταν από τους χορευτές της έμοιαζε να έχει ενσωματωθεί στη χορογραφία. «Το γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά», υποστήριξε.
«Θέλω πίσω τα λεφτά μου, κι ας μην ήμουν καν εκεί. Έκανε playback. Είναι σαν ρομπότ», ήταν ένα άλλο σχόλιο. «Αν παρακολουθήσετε και άλλα πρόσφατα βίντεο της Μαράια, θα παρατηρήσετε ότι κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά μαζί της», σχολίασε ακόμη ένας θαυμαστής.
Ένας άλλος προχώρησε σε σύγκριση με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν υπό δικαστική κηδεμονία. «Μου δημιουργεί το ίδιο συναίσθημα που είχα όταν παρακολουθούσα την Μπρίτνεϊ την περίοδο της κηδεμονίας της. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει στα παρασκήνια, κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εικόνα της Μαράια Κάρεϊ κατά την παραμονή της στη Βραζιλία γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είχε προκαλέσει ανάλογα σχόλια, όταν εμφανίστηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει καθώς κατευθυνόταν προς θαυμαστές της για να τους χαιρετήσει. Σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral, η Κάρεϊ φορούσε ένα χρυσό μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνες μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ κρατιόταν από το μπράτσο μιας γυναίκας που τη συνόδευε.
Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», όπως αποκαλείται η σταρ, ξεκίνησε την περιοδεία της από το Σάο Πάολο, όπου εμφανίστηκε την Τρίτη 17 Νομεβρίου, στο Nubank Parque.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν, η 57χρονη τραγουδίστρια ερμηνεύει το κομμάτι «Fantasy», που κυκλοφόρησε το 1995, φορώντας μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα με παγιέτες. Εκείνο όμως που τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της ήταν ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν στη σκηνή. Σε ένα από τα αποσπάσματα, ένας από τους χορευτές της τη βοηθά να φτάσει στο κέντρο της σκηνής.
Στη συνέχεια, τέσσερις χορευτές την περικυκλώνουν και τη στηρίζουν, προκειμένου να γείρει προς τα πίσω και να σηκώσει το πόδι της, στο πλαίσιο της χορογραφίας.
Η Κάρεϊ εμφανίζεται να πραγματοποιεί ελάχιστες κινήσεις χωρίς τη συνδρομή των χορευτών της, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και σχόλια σχετικά με τη φυσική της κατάσταση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για πρόβλημα υγείας.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα βίντεο από τη συναυλία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να εκφράζουν την ανησυχία τους και άλλους να επικρίνουν την εμφάνισή της. «Είναι λυπηρό... Ξεκουράσου ή αποσύρσου και επικεντρώσου στον εαυτό σου, κορίτσι μου», σχολίασε κάποιος. «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 80;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος.
Ένα άλλο άτομο παρατήρησε ότι η βοήθεια που δεχόταν από τους χορευτές της έμοιαζε να έχει ενσωματωθεί στη χορογραφία. «Το γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά», υποστήριξε.
«Θέλω πίσω τα λεφτά μου, κι ας μην ήμουν καν εκεί. Έκανε playback. Είναι σαν ρομπότ», ήταν ένα άλλο σχόλιο. «Αν παρακολουθήσετε και άλλα πρόσφατα βίντεο της Μαράια, θα παρατηρήσετε ότι κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά μαζί της», σχολίασε ακόμη ένας θαυμαστής.
Ένας άλλος προχώρησε σε σύγκριση με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν υπό δικαστική κηδεμονία. «Μου δημιουργεί το ίδιο συναίσθημα που είχα όταν παρακολουθούσα την Μπρίτνεϊ την περίοδο της κηδεμονίας της. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει στα παρασκήνια, κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η εικόνα της Μαράια Κάρεϊ κατά την παραμονή της στη Βραζιλία γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είχε προκαλέσει ανάλογα σχόλια, όταν εμφανίστηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει καθώς κατευθυνόταν προς θαυμαστές της για να τους χαιρετήσει. Σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral, η Κάρεϊ φορούσε ένα χρυσό μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνες μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ κρατιόταν από το μπράτσο μιας γυναίκας που τη συνόδευε.
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