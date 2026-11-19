Συμπεριφέρεται σαν τρέλος, είπε η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα για τον Λαμάρ Όντομ, με αφορμή τις δηλώσεις του στο ντοκιμαντέρ «Untold: The Death & Life of Lamar Odom»





Η οικογένεια Καρντάσιαν τοποθετήθηκε δημόσια για όσα ειπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ σχετικά με τον γάμο του Όντομ και της Κλόε, με τις δύο αδελφές να εκφράζουν την οργή και την απογοήτευσή τους.







Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο πρώην παίκτης του NBA αναφέρει ότι ελπίζει η Κλόε «να έχει επουλωθεί» από όσα έζησε στη σχέση τους, προκαλώντας την αντίδραση της Κιμ, η οποία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «τρελή».



Η Κλόε, από την πλευρά της, δεν έκρυψε τον θυμό της. «Συγγνώμη, αλλά το γεγονός ότι δίνει συνεντεύξεις και εμφανίζεται τόσο θυμωμένος μαζί μου... Είναι στα καλά του; Ξέρω ότι δεν είναι. Όποιος βρισκόταν κοντά μας εκείνη την περίοδο είδε τι συνέβαινε. Και τώρα προσπαθεί να με παρουσιάσει ως την κακή της υπόθεσης;», ανέφερε.







Κλείσιμο «Με εκμεταλλεύτηκε, αλλά για μένα η σχέση μας ήταν αληθινή» Η Κλόε Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο εμφανίστηκε και η ίδια, μια απόφαση για την οποία έχει δηλώσει εκ των υστέρων ότι μετανιώνει. Όπως υποστήριξε, όσοι μίλησαν στην παραγωγή «δεν είπαν καν καλά λόγια» για εκείνη, προσθέτοντας εμφανώς εξοργισμένη ότι «μπορούν όλοι να πάνε στον διάολο».



«Όλα εκείνα τα χρόνια πίστευα ότι ήμασταν ερωτευμένοι και ότι είχαμε ζήσει τόσο όμορφα πράγματα», είπε η Κλόε, με την Κιμ να παρεμβαίνει: «Νομίζω ότι ήταν ερωτευμένος με την ιδέα της σχέσης».



Η Κλόε συμφώνησε, περιγράφοντας πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται σήμερα τον γάμο της. «Ναι, ήταν ερωτευμένος με όλη αυτή την ιδέα. Με χρησιμοποίησε. Αλλά για μένα ήταν αληθινό και αυτό είναι που με πληγώνει τόσο βαθιά. Το να βλέπω πόσο πολύ με εξαπάτησαν. Πιστεύετε ότι θέλω να εμπιστευτώ ξανά οποιονδήποτε άνδρα στη ζωή μου; Ούτε κατά διάνοια. Μπορούν όλοι να πάνε στον διάολο», ξέσπασε.



Η Κιμ Κανρτάσιαν παραδέχτηκε ότι το ντοκιμαντέρ άλλαξε και τη δική της αντίληψη για τη σχέση του πρώην ζευγαριού. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ σε εκμεταλλεύτηκε μέχρι που είδα αυτό το ντοκιμαντέρ», είπε στην αδελφή της. «Ούτε εγώ το είχα συνειδητοποιήσει», απάντησε εκείνη.



«Ποιο ήταν το νόημα του ντοκιμαντέρ; Να θυμίσεις στον κόσμο ότι κάπνιζες κρακ;» Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε ότι όταν συμφώνησε να συμμετάσχει στην παραγωγή, περίμενε πως το ντοκιμαντέρ θα παρουσίαζε συνολικά τη ζωή του Όντομ και την πορεία του μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.



Την έντονη αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην μπασκετμπολίστα του NBA, Λαμάρ Όντομ , για την αδελφή της, Κλόε , μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix « Untold: The Death & Life of Lamar Odom ».Η οικογένεια Καρντάσιαν τοποθετήθηκε δημόσια για όσα ειπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ σχετικά με τον γάμο του Όντομ και της Κλόε, με τις δύο αδελφές να εκφράζουν την οργή και την απογοήτευσή τους.Στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» που προβλήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η 46χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα παρακολούθησε μαζί με την 42χρονη Κλόε ένα βίντεο στο οποίο ο Όντομ δέχεται ερωτήσεις για την πρώην σύζυγό του ενώ περπατά σε αεροδρόμιο.Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο πρώην παίκτης του NBA αναφέρει ότι ελπίζει η Κλόε «να έχει επουλωθεί» από όσα έζησε στη σχέση τους, προκαλώντας την αντίδραση της Κιμ, η οποία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «τρελή».Η Κλόε, από την πλευρά της, δεν έκρυψε τον θυμό της. «Συγγνώμη, αλλά το γεγονός ότι δίνει συνεντεύξεις και εμφανίζεται τόσο θυμωμένος μαζί μου... Είναι στα καλά του; Ξέρω ότι δεν είναι. Όποιος βρισκόταν κοντά μας εκείνη την περίοδο είδε τι συνέβαινε. Και τώρα προσπαθεί να με παρουσιάσει ως την κακή της υπόθεσης;», ανέφερε.Η Κλόε Καρντάσιαν παντρεύτηκε τον Λαμάρ Όντομ το 2009 και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2015. Ωστόσο, στη συνέχεια απέσυρε την αίτηση, προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του όταν εκείνος βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Το 2016 κατέθεσε εκ νέου αίτηση διαζυγίου.Η Κλόε Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο εμφανίστηκε και η ίδια, μια απόφαση για την οποία έχει δηλώσει εκ των υστέρων ότι μετανιώνει. Όπως υποστήριξε, όσοι μίλησαν στην παραγωγή «δεν είπαν καν καλά λόγια» για εκείνη, προσθέτοντας εμφανώς εξοργισμένη ότι «μπορούν όλοι να πάνε στον διάολο».«Όλα εκείνα τα χρόνια πίστευα ότι ήμασταν ερωτευμένοι και ότι είχαμε ζήσει τόσο όμορφα πράγματα», είπε η Κλόε, με την Κιμ να παρεμβαίνει: «Νομίζω ότι ήταν ερωτευμένος με την ιδέα της σχέσης».Η Κλόε συμφώνησε, περιγράφοντας πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται σήμερα τον γάμο της. «Ναι, ήταν ερωτευμένος με όλη αυτή την ιδέα. Με χρησιμοποίησε. Αλλά για μένα ήταν αληθινό και αυτό είναι που με πληγώνει τόσο βαθιά. Το να βλέπω πόσο πολύ με εξαπάτησαν. Πιστεύετε ότι θέλω να εμπιστευτώ ξανά οποιονδήποτε άνδρα στη ζωή μου; Ούτε κατά διάνοια. Μπορούν όλοι να πάνε στον διάολο», ξέσπασε.Η Κιμ Κανρτάσιαν παραδέχτηκε ότι το ντοκιμαντέρ άλλαξε και τη δική της αντίληψη για τη σχέση του πρώην ζευγαριού. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ σε εκμεταλλεύτηκε μέχρι που είδα αυτό το ντοκιμαντέρ», είπε στην αδελφή της. «Ούτε εγώ το είχα συνειδητοποιήσει», απάντησε εκείνη.Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε ότι όταν συμφώνησε να συμμετάσχει στην παραγωγή, περίμενε πως το ντοκιμαντέρ θα παρουσίαζε συνολικά τη ζωή του Όντομ και την πορεία του μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

«Όλο αυτό το διάστημα σκεφτόμουν ότι συμμετέχω σε ένα κεφάλαιο της ιστορίας του και ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από την υπερβολική δόση. Περίμενα ότι θα υπήρχε κάποια εξέλιξη στην αφήγηση της ζωής του. Δεν φανταζόμουν ότι το ντοκιμαντέρ θα αφορούσε αποκλειστικά τον γάμο μας», ανέφερε.



Στη συνέχεια, αμφισβήτησε ευθέως το περιεχόμενο και τον σκοπό της παραγωγής. «Για ποιο πράγμα ακριβώς υποτίθεται ότι πρέπει ο κόσμος να σε υποστηρίξει; Ήθελες απλώς να τους θυμίσεις ότι κάπνιζες κρακ; Αυτός ήταν ο σκοπός όλου αυτού;», διερωτήθηκε. Η Κιμ χαρακτήρισε τη σειρά «απάτη», προσθέτοντας: «Είμαι έξαλλη».



Η συνάντηση με τον Όντομ και η αναφορά στην Κρις Τζένερ Η ιδρύτρια της Skims αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επανένωση της Κλόε με τον πρώην σύζυγό της, η οποία είχε καταγραφεί από τις κάμερες του ριάλιτι. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, η Κλόε είχε προτείνει να τηλεφωνήσουν στη μητέρα της, Κρις Τζένερ, η οποία δεν γνώριζε ότι η κόρη της επρόκειτο να συναντήσει τον Όντομ.



Εκείνος είχε απαντήσει ότι χρειαζόταν μάνατζερ, σχόλιο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν. «Προσπαθούσε να βρει μάνατζερ; Και όχι οποιονδήποτε μάνατζερ, αλλά την ίδια την Κρις Τζένερ;», είπε με αγανάκτηση.



Η Κλόε έκλεισε τη συζήτηση με ένα ακόμη ξέσπασμα, κατηγορώντας όσους θεωρεί ότι προσπάθησαν να επωφεληθούν από την ίδια και την οικογένειά της. «Είστε οι μεγαλύτεροι εκμεταλλευτές, μας ρουφάτε το αίμα. Μείνετε μακριά μου», είπε χαρακτηριστικά.