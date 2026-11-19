«Έγινε εκταφή της Κάτιας Νικολαΐδου όπως ήθελε η οικογένειά της» είπε φίλος της ηθοποιού
«Έγινε εκταφή της Κάτιας Νικολαΐδου όπως ήθελε η οικογένειά της» είπε φίλος της ηθοποιού
Θεωρώ πως έπραξαν ό,τι πίστευαν οι ίδιοι ότι ήταν καλύτερο, πρόσθεσε ο Δημήτρης Στρέπκος τρία χρόνια μετά τον θάνατό της
Τρία χρόνια μετά τον θάνατο της Κάτιας Νικολαΐδου πραγματοποιήθηκε η εκταφή της και όπως εξομολογήθηκε ο καλός της φίλος Δημήτρης Στρέπκος, η διαδικασία έγινε σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς της.
Ο σχεδιαστής μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και επισήμανε αρχικά πως η απώλεια της ηθοποιού συνεχίζει να τον βαραίνει καθημερινά: «Για εμάς που τη ζούσαμε και τη ζούμε ουσιαστικά με όλο αυτό, δεν είναι τρία χρόνια, είναι σαν να έγινε χθες. Ακόμα είναι πολύ νωπό. Είναι δύσκολο. Όταν έχεις μια σχέση ζωής με έναν άνθρωπο, δεν είναι όταν γίνεται το γεγονός το άσχημο. Συνεχίζει να υπάρχει, ξέρεις, μέσα στη μνήμη σου. Είναι λίγο σκληρό αυτό το πράγμα όλο. Ακούω τη φωνή της, τη βλέπω στις ταινίες της, στα σίριαλ, ακούω τα ηχητικά μηνύματα, εγώ κρατάω την Κάτια ζωντανή καθημερινά. Κρατάω ζωντανή την ανάμνηση».
Στη συνέχεια, απάντησε για τις αντιδράσεις που φέρεται πως υπήρξαν καθώς η οικογένεια της Κάτιας Νικολαΐδου επέλεξε τα οστά της να μην τοποθετηθούν σε οστεοθήκη, αλλά σε χωνευτήρι: «Έγινε εκταφή σύμφωνα με όσα ήθελε η οικογένεια. Όπως ήθελε ο Τάκης και η μαμά της. Είναι ένα καθαρά οικογενειακό θέμα αυτό. Ξέρεις δηλαδή, είδα κάτι που με στενοχώρησε χθες, κάτι δημοσιεύματα που βγήκαν τα οποία με στενοχώρησαν, αλλά επειδή έχω μιλήσει με την οικογένεια, είναι καθαρά δική τους υπόθεση. Δεν μπορούμε εμείς οι φίλοι να πάρουμε θέση. Είναι ό,τι θέλει η οικογένεια. Ό,τι πει η οικογένεια το σέβομαι. Τους εκτιμώ πολύ και θεωρώ πως έπραξαν ό,τι πίστευαν οι ίδιοι ότι ήταν καλύτερο. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε αυτό το θέμα, αλλά με στενοχώρησε. Με στενοχώρησε να βλέπω τέτοιες ειδήσεις για έναν άνθρωπο δικό μου».
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Ο Δημήτρης Στρέπκτος ανέφερε πως διατηρεί επικοινωνία με τα κοντινά πρόσωπα της ηθοποιού για να την αισθάνεται κοντά του: «Η μητέρα της, ο αδελφός της και η ανιψιά της είναι υπέροχοι άνθρωποι, πολύ ζεστοί και άνθρωποι. Μιλάμε συχνά και μέσα από αυτούς έχω μια εικόνα της Κάτιας όπως ήταν. Είναι ό,τι μου έχει μείνει από την Κάτια», είπε.
Ο σχεδιαστής μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και επισήμανε αρχικά πως η απώλεια της ηθοποιού συνεχίζει να τον βαραίνει καθημερινά: «Για εμάς που τη ζούσαμε και τη ζούμε ουσιαστικά με όλο αυτό, δεν είναι τρία χρόνια, είναι σαν να έγινε χθες. Ακόμα είναι πολύ νωπό. Είναι δύσκολο. Όταν έχεις μια σχέση ζωής με έναν άνθρωπο, δεν είναι όταν γίνεται το γεγονός το άσχημο. Συνεχίζει να υπάρχει, ξέρεις, μέσα στη μνήμη σου. Είναι λίγο σκληρό αυτό το πράγμα όλο. Ακούω τη φωνή της, τη βλέπω στις ταινίες της, στα σίριαλ, ακούω τα ηχητικά μηνύματα, εγώ κρατάω την Κάτια ζωντανή καθημερινά. Κρατάω ζωντανή την ανάμνηση».
Στη συνέχεια, απάντησε για τις αντιδράσεις που φέρεται πως υπήρξαν καθώς η οικογένεια της Κάτιας Νικολαΐδου επέλεξε τα οστά της να μην τοποθετηθούν σε οστεοθήκη, αλλά σε χωνευτήρι: «Έγινε εκταφή σύμφωνα με όσα ήθελε η οικογένεια. Όπως ήθελε ο Τάκης και η μαμά της. Είναι ένα καθαρά οικογενειακό θέμα αυτό. Ξέρεις δηλαδή, είδα κάτι που με στενοχώρησε χθες, κάτι δημοσιεύματα που βγήκαν τα οποία με στενοχώρησαν, αλλά επειδή έχω μιλήσει με την οικογένεια, είναι καθαρά δική τους υπόθεση. Δεν μπορούμε εμείς οι φίλοι να πάρουμε θέση. Είναι ό,τι θέλει η οικογένεια. Ό,τι πει η οικογένεια το σέβομαι. Τους εκτιμώ πολύ και θεωρώ πως έπραξαν ό,τι πίστευαν οι ίδιοι ότι ήταν καλύτερο. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε αυτό το θέμα, αλλά με στενοχώρησε. Με στενοχώρησε να βλέπω τέτοιες ειδήσεις για έναν άνθρωπο δικό μου».
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Στρέπκτος ανέφερε πως διατηρεί επικοινωνία με τα κοντινά πρόσωπα της ηθοποιού για να την αισθάνεται κοντά του: «Η μητέρα της, ο αδελφός της και η ανιψιά της είναι υπέροχοι άνθρωποι, πολύ ζεστοί και άνθρωποι. Μιλάμε συχνά και μέσα από αυτούς έχω μια εικόνα της Κάτιας όπως ήταν. Είναι ό,τι μου έχει μείνει από την Κάτια», είπε.
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