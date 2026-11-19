Μαρίνα Ασλάνογλου: Έχω περάσει δύσκολα σε συνεργασία, αλλά δεν αποχώρησα, το κατάπινα
Μαρίνα Ασλάνογλου: Έχω περάσει δύσκολα σε συνεργασία, αλλά δεν αποχώρησα, το κατάπινα
Πρέπει να μάθεις να έχεις γερό στομάχι σε αυτή τη δουλειά, υποστήριξε η ηθοποιός
Δύσκολες συνεργασίες έχει αντιμετωπίσει η Μαρίνα Ασλάνογλου, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίστηκε, η ηθοποιός τόνισε πως επέλεξε μην αποχωρήσει. Σύμφωνα με εκείνη, ο χώρος της υποκριτικής έτσι και αλλιώς απαιτεί μεγάλες αντοχές.
H Μαρίνα Ασλάνογλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, και ανέφερε ότι στην πορεία της έχει γνωρίσει τόσο καλούς όσο και κακούς ανθρώπους. Παράλληλα, σημείωσε πως ηλικία, η εμπειρία και τα βιώματά της την έχουν βοηθήσει να αναγνωρίζει πλέον την κακή συμπεριφορά και τις προθέσεις των άλλων.
«Το καλό από το κακό απέχει ένα γράμμα. Κ, Λ. Οπότε έχω γνωρίσει και καλούς και κακούς ανθρώπους. Είμαι τώρα σε μια ηλικία, με την εμπειρία που έχω και με διάφορα πράγματα που έχω περάσει, καταλαβαίνω το κακό. Το αντιλαμβάνομαι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:25
Για την ίδια, ένας καλός συνάδελφος πρέπει να διακρίνεται όχι μόνο για τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά και για τον χαρακτήρα του. «Τον κακό τον άνθρωπο δεν το αντέχω. Με τίποτα. Ο καλός συνάδελφος πρέπει να ΄ναι καλός και πάνω στη σκηνή και να ‘ναι και καλός άνθρωπος. Μπορεί να αφήνουμε στην είσοδο του θεάτρου όλα όσα μας προβληματίζουν και ό,τι κουβαλάμε σαν φορτίο στην καθημερινότητα μας. Αλλά, όταν είσαι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη επαγγελματική, δεν περνάει εύκολα η σεζόν», επισήμανε.
Όσον αφορά στο αν η ίδια έχει έρθει αντιμέτωπη με δύσκολες συνεργασίες, η ηθοποιός απάντησε θετικά, τονίζοντας: «Έχει συμβεί, αλλά δεν αποχώρησα. Τα κατάπινα. Πρέπει να μάθεις να έχεις γερό στομάχι σε αυτή τη δουλειά».
H Μαρίνα Ασλάνογλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, και ανέφερε ότι στην πορεία της έχει γνωρίσει τόσο καλούς όσο και κακούς ανθρώπους. Παράλληλα, σημείωσε πως ηλικία, η εμπειρία και τα βιώματά της την έχουν βοηθήσει να αναγνωρίζει πλέον την κακή συμπεριφορά και τις προθέσεις των άλλων.
«Το καλό από το κακό απέχει ένα γράμμα. Κ, Λ. Οπότε έχω γνωρίσει και καλούς και κακούς ανθρώπους. Είμαι τώρα σε μια ηλικία, με την εμπειρία που έχω και με διάφορα πράγματα που έχω περάσει, καταλαβαίνω το κακό. Το αντιλαμβάνομαι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:25
Για την ίδια, ένας καλός συνάδελφος πρέπει να διακρίνεται όχι μόνο για τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά και για τον χαρακτήρα του. «Τον κακό τον άνθρωπο δεν το αντέχω. Με τίποτα. Ο καλός συνάδελφος πρέπει να ΄ναι καλός και πάνω στη σκηνή και να ‘ναι και καλός άνθρωπος. Μπορεί να αφήνουμε στην είσοδο του θεάτρου όλα όσα μας προβληματίζουν και ό,τι κουβαλάμε σαν φορτίο στην καθημερινότητα μας. Αλλά, όταν είσαι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη επαγγελματική, δεν περνάει εύκολα η σεζόν», επισήμανε.
Όσον αφορά στο αν η ίδια έχει έρθει αντιμέτωπη με δύσκολες συνεργασίες, η ηθοποιός απάντησε θετικά, τονίζοντας: «Έχει συμβεί, αλλά δεν αποχώρησα. Τα κατάπινα. Πρέπει να μάθεις να έχεις γερό στομάχι σε αυτή τη δουλειά».
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