Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Ζωή Κρονάκη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ο πατριός μου που με μεγάλωσε σαν παιδί του 40 χρόνια
Ζωή Κρονάκη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ο πατριός μου που με μεγάλωσε σαν παιδί του 40 χρόνια
H δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τα social media
Την απώλεια του πατριού της μοιράστηκε μέσα από τα social media η Ζωή Κρονάκη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απουσίαζε λόγω πένθους από την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τώρα, μέσα από ένα Instagram story ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανθρώπου που, όπως είπε, τη μεγάλωσε σαν παιδί του. Παράλληλα, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης.
«Συνήθως δεν κάνω stories και το τελευταίο διάστημα απέχω και από τα social media και από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Είχαμε στην οικογένειά μας μια πάρα πολύ δύσκολη απώλεια. Μια μεγάλη απώλεια», είπε αρχικά στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Ζωή Κρονάκη μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του, 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα σας, μηνύματα συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια όσο μεγάλος κι αν είναι ο πόνος μας. Τα έχουμε ανάγκη».
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, εξήγησε πως, παρά τον πόνο, θα επιστρέψει στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο. «Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή, θα ‘μαστε μαζί με τον Τάσο και με την υπόλοιπη ομάδα που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό. Θα σφίξω δόντια και θα τα πούμε στο “Καλημέρα είπαμε;”. Να ‘στε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας», κατέληξε.
«Συνήθως δεν κάνω stories και το τελευταίο διάστημα απέχω και από τα social media και από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Είχαμε στην οικογένειά μας μια πάρα πολύ δύσκολη απώλεια. Μια μεγάλη απώλεια», είπε αρχικά στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Ζωή Κρονάκη μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του, 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα σας, μηνύματα συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια όσο μεγάλος κι αν είναι ο πόνος μας. Τα έχουμε ανάγκη».
Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, εξήγησε πως, παρά τον πόνο, θα επιστρέψει στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο. «Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή, θα ‘μαστε μαζί με τον Τάσο και με την υπόλοιπη ομάδα που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό. Θα σφίξω δόντια και θα τα πούμε στο “Καλημέρα είπαμε;”. Να ‘στε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα