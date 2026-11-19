Είμαι απλώς ο πιο τυχερός σεφ στον πλανήτη, γιατί κάθε μέρα έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό που ονειρευόμουν, δήλωσε στην ομιλία του





Ο 60χρονος Ράμσεϊ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βρετανός σεφ και μόλις ο τέταρτος εκπρόσωπος του χώρου του που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση. Στην τελετή τον συνόδευσαν η σύζυγός του, Τάνα Ράμσεϊ, και η κόρη τους, Τίλι, ενώ μεταξύ εκείνων που εκφώνησαν ομιλίες προς τιμήν του ήταν ο ηθοποιός Τζόελ ΜακΧέιλ και η Λίζα Βάντερπαμπ, με την οποία συνεργάζεται στην τηλεοπτική εκπομπή «Gordon Ramsay's Food Stars».







Στη συνέχεια, με το χαρακτηριστικό του ύφος, πρόσθεσε: «Ορκίζομαι στον Θεό, ξύπνησα σήμερα το πρωί και σκέφτηκα: "Γαμώτο, συμβαίνει στ' αλήθεια!"». Ο διάσημος σεφ αναφέρθηκε στην αγάπη του για τη μαγειρική, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι μπορεί να ασχολείται καθημερινά με αυτό που αγαπά.



«Είμαι απλώς ο πιο τυχερός σεφ στον πλανήτη, γιατί κάθε μέρα έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Να καθοδηγώ μια κουζίνα, ένα εστιατόριο, ταλαντούχους ανθρώπους, ώστε να φτάσουν στην κορυφή. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για μένα», δήλωσε.



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Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αστειευτεί για το νέο του αστέρι, λέγοντας ότι σκοπεύει να επισκέπτεται τη Λεωφόρο της Δόξας κάθε εβδομάδα για να το γυαλίζει. «Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε το πρώτο μας εγγόνι».



Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε η οικογένειά του, με τον Ράμσεϊ να αποκαλύπτει ότι ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά παππούς. «Η οικογένεια Ράμσεϊ μεγαλώνει. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε το πρώτο μας εγγόνι», ανακοίνωσε συγκινημένος. Η κόρη του, Χόλι Ράμσεϊ, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο μέσω Instagram ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Πίτι.



Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ απέκτησε ο Γκόρντον Ράμσεϊ , ο οποίος τιμήθηκε για τη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της γαστρονομίας και της τηλεόρασης, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, χιούμορ και αναφορές στην οικογένειά του.Ο 60χρονος Ράμσεϊ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βρετανός σεφ και μόλις ο τέταρτος εκπρόσωπος του χώρου του που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση. Στην τελετή τον συνόδευσαν η σύζυγός του, Τάνα Ράμσεϊ, και η κόρη τους, Τίλι, ενώ μεταξύ εκείνων που εκφώνησαν ομιλίες προς τιμήν του ήταν ο ηθοποιός Τζόελ ΜακΧέιλ και η Λίζα Βάντερπαμπ, με την οποία συνεργάζεται στην τηλεοπτική εκπομπή «Gordon Ramsay's Food Stars».Ο Ράμσεϊ, γνωστός για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του και τις συχνά αιχμηρές παρατηρήσεις του στις τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν κλήθηκε να μιλήσει μπροστά στο κοινό. «Ειλικρινά, έχω χάσει τα λόγια μου. Είναι πολύ σπάνιο να μου συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε αρχικά, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκομένους.Στη συνέχεια, με το χαρακτηριστικό του ύφος, πρόσθεσε: «Ορκίζομαι στον Θεό, ξύπνησα σήμερα το πρωί και σκέφτηκα: "Γαμώτο, συμβαίνει στ' αλήθεια!"». Ο διάσημος σεφ αναφέρθηκε στην αγάπη του για τη μαγειρική, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι μπορεί να ασχολείται καθημερινά με αυτό που αγαπά.«Είμαι απλώς ο πιο τυχερός σεφ στον πλανήτη, γιατί κάθε μέρα έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Να καθοδηγώ μια κουζίνα, ένα εστιατόριο, ταλαντούχους ανθρώπους, ώστε να φτάσουν στην κορυφή. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για μένα», δήλωσε.Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αστειευτεί για το νέο του αστέρι, λέγοντας ότι σκοπεύει να επισκέπτεται τη Λεωφόρο της Δόξας κάθε εβδομάδα για να το γυαλίζει. «Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε το πρώτο μας εγγόνι».Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε η οικογένειά του, με τον Ράμσεϊ να αποκαλύπτει ότι ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά παππούς. «Η οικογένεια Ράμσεϊ μεγαλώνει. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε το πρώτο μας εγγόνι», ανακοίνωσε συγκινημένος. Η κόρη του, Χόλι Ράμσεϊ, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο μέσω Instagram ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Πίτι.

Ο σεφ εξήγησε ότι η επικείμενη έλευση του εγγονού του εγγονιού του είχε προκαλέσει κάποια ανησυχία στην οικογένεια, καθώς πλησίαζε η ημερομηνία του τοκετού την ώρα που εκείνος έπρεπε να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες για την τελετή. «Ανησυχούσαμε μήπως σπάσουν τα νερά της Χόλι. Η Τάνα με ρώτησε: "Να επιστρέψεις εσύ ή να επιστρέψω εγώ;". Κι εγώ της απάντησα: "Όχι, όχι, φέρ' την εδώ με το αεροπλάνο. Θα γεννήσει στον αέρα"», αστειεύτηκε.



Στη συνέχεια, ευχαρίστησε ένα προς ένα τα παιδιά του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε όσα δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στην τελετή. «Στον γιο μας Τζακ, που υπηρετεί στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Στη Μεγκ, που υπηρετεί ως αστυνομικός, στα δύο μικρά αγόρια μας, τον Τζέσι και τον Όσκαρ, που μας κρατούν νέους κάθε μέρα. Και φυσικά στην Τίλι, που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, σας ευχαριστώ», ανέφερε.