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«Έμαθα από την τηλεόραση ότι έπνιξε τα παιδιά μας»: Η τραγική ιστορία του Ντέιβιντ που άκουγε τη σύζυγό του να λέει ψέματα για μέρες μέχρι να την προδώσει ένα φανάρι
«Έμαθα από την τηλεόραση ότι έπνιξε τα παιδιά μας»: Η τραγική ιστορία του Ντέιβιντ που άκουγε τη σύζυγό του να λέει ψέματα για μέρες μέχρι να την προδώσει ένα φανάρι
32 χρόνια μετά τη δολοφονία του 3χρονου Μάικλ και του μόλις 14 μηνών Άλεξ που βρέθηκαν νεκροί σε ένα αυτοκίνητο που έριξε σε λίμνη, η Σούζαν Σμιθ υπέβαλε για δεύτερη φορά αίτηση για απονομή χάριτος
Μια ιστορία που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα τη Νότια Καρολίνα, όπου και εκτυλίχθηκε πριν από 32 χρόνια, αναβιώνει αυτές τις ημέρες στο δικαστήριο στο οποίο έχει προσφύγει η γυναίκα που σκότωσε τους δύο γιους της, έλεγε ψέματα για εννέα ημέρες και τελικά ο σύζυγός της έμαθε ότι ομολόγησε μέσα από την τηλεόραση.
Ο λόγος για τη Σούζαν Σμίθ η οποία τον Οκτώβριο του 1994 έβαλε στο αυτοκίνητο τον 3χρονο Μάικλ και τον μόλις 14 μηνών Άλεξ, τα δύο μικρά παιδιά της, τα έδεσε στα παιδικά καθίσματά τους, έβαλε νεκρά στο μπορντό σεντάν Mazda της και το άφησε να κυλήσει στη λίμνη Τζον Ντ. Λονγκ, στην κομητεία Γιούνιον.
Μετά την αδιανόητη πράξη της η Σμιθ είχε ισχυριστεί ότι ένας μαύρος άνδρας την απείλησε με όπλο και της έκλεψε το αυτοκίνητο, ενώ εκείνη είχε σταματήσει σε φανάρι στην κοντινή πόλη Γιούνιον, και διέφυγε με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα.
Για 9 ημέρες ο σύζυγός της Ντέιβιντ Σμιθ άκουγε την τότε σύζυγό του που καθόταν δίπλα του να περιγράφει την ιστορία της ενώ και οι δυο τους εκλιπαρούσαν να επιστρέψουν σώοι τα παιδιά τους.
Η ιστορία της Σμιθ έγινε πιστευτή από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να φτιάξουν μέχρι και σκίτσο με βάση τις περιγραφές της για έναν άνδρα που υποτίθεται ότι της είχε κλέψει το αυτοκίνητο περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τη λίμνη όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο παιδιά.
Η Σμιθ, όμως, σύντομα άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις με τις υποψίες των αστυνομικών να μετατρέπονται σε βεβαιότητες όταν την έβαλαν σε ανιχνευτή ψεύδους και απέτυχε.
Ψάχνοντας με μεγαλύτερη ένταση τις λεπτομέρειες της Σμιθ οι αστυνομικοί βρήκαν τον αδύναμο κρίκο στην αναφορά της για ένα φανάρι. Συγκεκριμένα η Σούζαν Σμιθ είχε πει ότι ήταν μόνη στον δρόμο και είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι όταν απήχθησαν τα αγόρια. Ωστόσο, το φανάρι στη συγκεκριμένη διασταύρωση ήταν προγραμματισμένο να παραμένει πράσινο προς την κατεύθυνση στην οποία κινούνταν, εκτός εάν υπήρχε αυτοκίνητο στον κάθετο δρόμο.
Ο λόγος για τη Σούζαν Σμίθ η οποία τον Οκτώβριο του 1994 έβαλε στο αυτοκίνητο τον 3χρονο Μάικλ και τον μόλις 14 μηνών Άλεξ, τα δύο μικρά παιδιά της, τα έδεσε στα παιδικά καθίσματά τους, έβαλε νεκρά στο μπορντό σεντάν Mazda της και το άφησε να κυλήσει στη λίμνη Τζον Ντ. Λονγκ, στην κομητεία Γιούνιον.
Μετά την αδιανόητη πράξη της η Σμιθ είχε ισχυριστεί ότι ένας μαύρος άνδρας την απείλησε με όπλο και της έκλεψε το αυτοκίνητο, ενώ εκείνη είχε σταματήσει σε φανάρι στην κοντινή πόλη Γιούνιον, και διέφυγε με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα.
Για 9 ημέρες ο σύζυγός της Ντέιβιντ Σμιθ άκουγε την τότε σύζυγό του που καθόταν δίπλα του να περιγράφει την ιστορία της ενώ και οι δυο τους εκλιπαρούσαν να επιστρέψουν σώοι τα παιδιά τους.
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Την πρόδωσε ένα φανάριΜετά την εξαφάνιση των παιδιών οι αρχές αναζητούσαν έναν άνδρα που, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε ποτέ και πουθενά.
Η ιστορία της Σμιθ έγινε πιστευτή από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να φτιάξουν μέχρι και σκίτσο με βάση τις περιγραφές της για έναν άνδρα που υποτίθεται ότι της είχε κλέψει το αυτοκίνητο περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τη λίμνη όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο παιδιά.
Η Σμιθ, όμως, σύντομα άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις με τις υποψίες των αστυνομικών να μετατρέπονται σε βεβαιότητες όταν την έβαλαν σε ανιχνευτή ψεύδους και απέτυχε.
Ψάχνοντας με μεγαλύτερη ένταση τις λεπτομέρειες της Σμιθ οι αστυνομικοί βρήκαν τον αδύναμο κρίκο στην αναφορά της για ένα φανάρι. Συγκεκριμένα η Σούζαν Σμιθ είχε πει ότι ήταν μόνη στον δρόμο και είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι όταν απήχθησαν τα αγόρια. Ωστόσο, το φανάρι στη συγκεκριμένη διασταύρωση ήταν προγραμματισμένο να παραμένει πράσινο προς την κατεύθυνση στην οποία κινούνταν, εκτός εάν υπήρχε αυτοκίνητο στον κάθετο δρόμο.
Το έμαθε από την τηλεόρασηΌπως περιέγραψε ο Ντέιβιντ Σμιθ στο CNN, ο ίδιος βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της συζύγου του όταν μια έκτακτη είδηση εμφανίστηκε στην τηλεόραση, ανακοινώνοντας ότι η σύζυγός του είχε ομολογήσει πως σκότωσε τους γιους τους.
Θυμάται ότι πετάχτηκε από την πίσω πόρτα και έτρεξε μέσα στο δάσος μέχρι που σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο του σερίφη για να του μεταφέρει τα άσχημα νέα. «Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Την είχα πιστέψει. Έμαθα από την τηλεόραση, σε ζωντανή μετάδοση, ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά μας» λέει σήμερα ο Σμιθ.
Ο Μάικ ακουμπούσε στο τζάμιΣτη δίκη της Σούζαν Σμιθ το 1995 για τη δολοφονία των παιδιών, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι εκείνη τα έπνιξε αφού ένας άνδρας με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση έβαλε τέλος στη σχέση τους, επειδή δεν ήθελε παιδιά.
Τότε είχε κατατεθεί ότι το χέρι του μικρού Μάικλ ήταν ακουμπισμένο στο τζάμι όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο στον πυθμένα της λίμνης. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν, επίσης, το νυφικό της Σμιθ και το άλμπουμ με τις φωτογραφίες της.
Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση εκείνη την περίοδο. Αν και η Σούζαν Σμιθ ομολόγησε ότι έριξε το αυτοκίνητο στη λίμνη, οι δικηγόροι της περιέγραψαν το έγκλημα ως αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας και αυτοκτονίας, υποστηρίζοντας ότι αρχικά σκόπευε να βρίσκεται και η ίδια μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τα παιδιά της. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν δοκιμές και διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο παρέμεινε στην επιφάνεια της λίμνης για περίπου έξι λεπτά.
«Δεν ένιωσα ποτέ ότι μετάνιωσε πραγματικά. Δεν έχει πει ούτε μία φορά “λυπάμαι”», λέει ο Ντέιβιντ Σμιθ.
Τα αγόρια θάφτηκαν μαζί σε ένα λευκό φέρετρο με χρυσές λεπτομέρειες, σε ένα νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία στν οποία είχαν παντρευτεί οι γονείς τους. Η φράση «Είναι ο αδερφούλης μου και τον αγαπώ» είναι χαραγμένη στην ταφόπλακά τους.
Ο Ντέιβιντ Σμιθ δεν έχει μιλήσει με την πρώην σύζυγό του από τότε που καταδικάστηκε. Την τελευταία φορά που επικοινώνησαν, περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της, λέει ότι τη ρώτησε γιατί σκότωσε τα αγόρια τους. «Δεν ξέρω», λέει ότι του απάντησε.
Το αίτημα για απονομή χάριτοςΈχοντας καταδικαστεί για δύο ανθρωποκτονίες, η Σούζαν Σμιθ έχει περάσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σε φυλακή της Νότιας Καρολίνας, εκτίοντας ποινή κάθειρξης από 30 χρόνια έως ισόβια.
Susan Smith’s ex-husband is fighting to keep her behind bars as a South Carolina parole board considers her release Thursday.— Fox News US (@FoxUSNews) November 18, 2026
More than three decades after she drowned their two young sons, David Smith has a pointed message for those weighing her freedom.
See what he wants the… pic.twitter.com/E8yBgO35en
Ο Ντέιβιντ Σμιθ λέει ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καταλάβει γιατί εκείνη σκότωσε τα παιδιά τους: «Δεν είχαν κάνει τίποτα κακό. Δεν ήταν καν αρκετά μεγάλα ώστε, στα μάτια του Θεού, να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα λάθη τους».
Η πρώην σύζυγός του αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου Αναστολών και Χαρίτων της Νότιας Καρολίνας στην Κολούμπια με τον τότε σύζυγό της να δηλώνει ότι θα εμφανιστεί ως αντίδικος όπως έκανε και στην πρώτη ακρόαση για την αναστολή της ποινής της, πριν από δύο χρόνια.
«Είναι σημαντικό για μένα να υπενθυμίσω στο συμβούλιο ότι μπορεί να έχουν περάσει 32 χρόνια, αλλά για μένα είναι σαν να συνέβη χθες. Τα 32 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τον πόνο» λέει στο CNN και προσθέτει: «Αν μπορούσα να επιλέξω, θα ήθελα να μείνει στη φυλακή μέχρι να πεθάνει».
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