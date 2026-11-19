Στη συνέχεια περιέγραψε πώς έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που ξεκίνησε γυμναστική: «Για πρώτη φορά σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την καριέρα μου, είχα την ευκαιρία να ξεκουράζομαι, να κοιμάμαι, να ξυπνάω και να γυμνάζομαι και να τρώω τακτικά και υγιεινά. ΗΘΕΛΑ να κινώ το σώμα μου και να μην το θεωρώ δεδομένο. Μαντέψτε πόσο βάρος έχασα με όλα αυτά; Δύο κιλά. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα και τον γυμναστή μου είναι οι μύες. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Να χτίσει μυς και να είναι δυνατή. Τώρα μπορώ να κάνω έξι έλξεις και να σηκώνω 110 κιλά. Είμαι σίγουρη ότι για πολλούς από εσάς αυτό δεν είναι πολύ... αλλά για εμένα; Είναι τα πάντα. Έχω δουλέψει γαμ... τόσο σκληρά για να καθαρίσω το μυαλό και το σώμα μου, γιατί δεν θέλω να αφήσω χώρο στην αρνητικότητα να μεγαλώσει μέσα στο μυαλό μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evie Magazine (@eviemagazine)