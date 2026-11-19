Ξέσπασε η Φλόρενς Πιου: Έμαθα από το ίντερνετ ότι είχα πάρει Ozempic και έκανα λιποαναρρόφηση προσώπου... Τι στο διάολο;
Ξέσπασε η Φλόρενς Πιου: Έμαθα από το ίντερνετ ότι είχα πάρει Ozempic και έκανα λιποαναρρόφηση προσώπου... Τι στο διάολο;
«Είναι αστείο να σας βλέπω να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από περιόδους που ήμουν πραγματικά δυστυχισμένη και κακομεταχειριζόμουν το σώμα μου και να τις βάζετε δίπλα σε εικόνα όπου είμαι χαρούμενη και σέβομαι το σώμα μου», πρόσθεσε η ηθοποιός
Δημόσια ξέσπασε η Φλόρενς Πιου για τις φήμες που τη θέλουν να έχει χρησιμοποιήσει Ozempic και να έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, υποστηρίζοντας πως η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται στο γεγονός πως έκοψε το αλκοόλ και αποφάσισε να ξεκινήσει γυμναστική.
Η ηθοποιός έκανε ανάρτηση στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, χαρακτηρίζοντας «ανησυχητικά» τα σχόλια που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για εκείνη. Παράλληλα δήλωσε πως της φαίνεται αστείο να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες της από περιόδους που ήταν δυστυχισμένη και κακομεταχειριζόταν το σώμα της, για να συγκρίνουν την εικόνα της στο παρελθόν με τη σημερινή της εμφάνιση.
Η Φλόρενς Πιου ανέφερε αρχικά πως όλη αυτή η κατάσταση της προκαλεί άγχος: «Ουφ. Να 'μαστε πάλι... Βρίσκω τόσο αγχωτικό να ξυπνάω και να βλέπω χιλιάδες ανθρώπους να μιλούν για εσένα και το σώμα σου με τρόπους που δεν μπορείς καν να κατανοήσεις. Γνωρίζω ότι η κουλτούρα στα social media αυτή την περίοδο ενδιαφέρεται πολύ να συζητά για τις πλαστικές επεμβάσεις και τις αλλαγές από το Ozempic. Είναι ξεκάθαρα μέρος της εποχής μας, αυτή η φρενίτιδα του να αναλύουμε τι είναι αλήθεια και τι ψεύτικο. Ξύπνησα το άλλο πρωί και αρκετοί από εσάς συζητούσατε για το πρόσωπο και το σώμα μου με έναν τόσο ανησυχητικό τρόπο. Έμαθα από το διαδίκτυο ότι είχα πάρει Ozempic; Έμαθα ότι είχα κάνει άνω βλεφαροπλαστική; Κάτω βλεφαροπλαστική; Fillers; Λιποαναρρόφηση προσώπου; Αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα; Επέμβαση στο πηγούνι; Επέμβαση στη μύτη;», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Όπως εξήγησε, από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής αντιμετώπιζε σχόλια για το σώμα και τα κιλά της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει για να αρέσει: «Τι στο διάολο, παιδιά; Δεν ήξερα καν ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα, αν το ήθελε. Ναι, είμαι αναστατωμένη. Για τις γυναίκες που πλέον πιστεύουν ότι είμαι κάποια που δεν είμαι. Για το γεγονός ότι το σώμα μου διαμελίζεται και γίνεται αντικείμενο σχολιασμού ξανά. Έχω περάσει ολόκληρη την καριέρα μου υπερασπιζόμενη και προστατεύοντας σώματα που απλώς μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουν. Από τη στιγμή που ξεκίνησα, αντιμετώπισα fat shaming στον χώρο και πάντα μου άρεσε όταν μπορούσα να πω σε κάποιον να πάει να γαμ... όταν σχολίαζε ακατάλληλα το βάρος μου και δεν πρόκειται να το αλλάξω τώρα μόνο και μόνο επειδή το είπατε όλοι εσείς».
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν έχει παρέμβει ποτέ στο πρόσωπό της, ενώ επισήμανε πως δεν έχει προσπαθήσει να χάσει βάρος κάνοντας ενέσεις και δοκιμάζοντας άλλες μεθόδους: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εξακολουθείτε να διαλύετε το σώμα μου και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θέλατε να κάνετε. Ποτέ δεν έχω πάρει Ozempic. ΠΟΤΕ δεν έχω κάνει επέμβαση στο πρόσωπό μου. Και ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ότι δεν έφτιαξα μόνη μου τη μύτη μου, πάντα είχα αυτή την όμορφη καμπυλωτή μύτη. Ακόμα και όταν ήμουν μωρό».
Η Πιου τόνισε πως όταν έκλεισε τα 30 αποφάσισε να αλλάξει τις συνήθειές της: «Να η αλήθεια. Έγινα 30 και η απόφασή μου για τη νέα χρονιά ήταν να αλλάξω τη σχέση μου με το αλκοόλ και να μπορώ να κάνω τουλάχιστον μία έλξη στο γυμναστήριο. Είναι αστείο να σας βλέπω όλους να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από περιόδους κατά τις οποίες ήμουν πραγματικά ψυχικά δυστυχισμένη και κακομεταχειριζόμουν το σώμα μου και να τις βάζετε δίπλα στη φωτογραφία από τα Governors Awards τις προάλλες, όπου είμαι χαρούμενη και πραγματικά σέβομαι το σώμα μου».
Η ηθοποιός έκανε ανάρτηση στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, χαρακτηρίζοντας «ανησυχητικά» τα σχόλια που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για εκείνη. Παράλληλα δήλωσε πως της φαίνεται αστείο να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες της από περιόδους που ήταν δυστυχισμένη και κακομεταχειριζόταν το σώμα της, για να συγκρίνουν την εικόνα της στο παρελθόν με τη σημερινή της εμφάνιση.
Η Φλόρενς Πιου ανέφερε αρχικά πως όλη αυτή η κατάσταση της προκαλεί άγχος: «Ουφ. Να 'μαστε πάλι... Βρίσκω τόσο αγχωτικό να ξυπνάω και να βλέπω χιλιάδες ανθρώπους να μιλούν για εσένα και το σώμα σου με τρόπους που δεν μπορείς καν να κατανοήσεις. Γνωρίζω ότι η κουλτούρα στα social media αυτή την περίοδο ενδιαφέρεται πολύ να συζητά για τις πλαστικές επεμβάσεις και τις αλλαγές από το Ozempic. Είναι ξεκάθαρα μέρος της εποχής μας, αυτή η φρενίτιδα του να αναλύουμε τι είναι αλήθεια και τι ψεύτικο. Ξύπνησα το άλλο πρωί και αρκετοί από εσάς συζητούσατε για το πρόσωπο και το σώμα μου με έναν τόσο ανησυχητικό τρόπο. Έμαθα από το διαδίκτυο ότι είχα πάρει Ozempic; Έμαθα ότι είχα κάνει άνω βλεφαροπλαστική; Κάτω βλεφαροπλαστική; Fillers; Λιποαναρρόφηση προσώπου; Αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα; Επέμβαση στο πηγούνι; Επέμβαση στη μύτη;», έγραψε.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως εξήγησε, από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής αντιμετώπιζε σχόλια για το σώμα και τα κιλά της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει για να αρέσει: «Τι στο διάολο, παιδιά; Δεν ήξερα καν ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα, αν το ήθελε. Ναι, είμαι αναστατωμένη. Για τις γυναίκες που πλέον πιστεύουν ότι είμαι κάποια που δεν είμαι. Για το γεγονός ότι το σώμα μου διαμελίζεται και γίνεται αντικείμενο σχολιασμού ξανά. Έχω περάσει ολόκληρη την καριέρα μου υπερασπιζόμενη και προστατεύοντας σώματα που απλώς μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουν. Από τη στιγμή που ξεκίνησα, αντιμετώπισα fat shaming στον χώρο και πάντα μου άρεσε όταν μπορούσα να πω σε κάποιον να πάει να γαμ... όταν σχολίαζε ακατάλληλα το βάρος μου και δεν πρόκειται να το αλλάξω τώρα μόνο και μόνο επειδή το είπατε όλοι εσείς».
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν έχει παρέμβει ποτέ στο πρόσωπό της, ενώ επισήμανε πως δεν έχει προσπαθήσει να χάσει βάρος κάνοντας ενέσεις και δοκιμάζοντας άλλες μεθόδους: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι εξακολουθείτε να διαλύετε το σώμα μου και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θέλατε να κάνετε. Ποτέ δεν έχω πάρει Ozempic. ΠΟΤΕ δεν έχω κάνει επέμβαση στο πρόσωπό μου. Και ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ότι δεν έφτιαξα μόνη μου τη μύτη μου, πάντα είχα αυτή την όμορφη καμπυλωτή μύτη. Ακόμα και όταν ήμουν μωρό».
Η Πιου τόνισε πως όταν έκλεισε τα 30 αποφάσισε να αλλάξει τις συνήθειές της: «Να η αλήθεια. Έγινα 30 και η απόφασή μου για τη νέα χρονιά ήταν να αλλάξω τη σχέση μου με το αλκοόλ και να μπορώ να κάνω τουλάχιστον μία έλξη στο γυμναστήριο. Είναι αστείο να σας βλέπω όλους να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από περιόδους κατά τις οποίες ήμουν πραγματικά ψυχικά δυστυχισμένη και κακομεταχειριζόμουν το σώμα μου και να τις βάζετε δίπλα στη φωτογραφία από τα Governors Awards τις προάλλες, όπου είμαι χαρούμενη και πραγματικά σέβομαι το σώμα μου».
Στη συνέχεια περιέγραψε πώς έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που ξεκίνησε γυμναστική: «Για πρώτη φορά σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την καριέρα μου, είχα την ευκαιρία να ξεκουράζομαι, να κοιμάμαι, να ξυπνάω και να γυμνάζομαι και να τρώω τακτικά και υγιεινά. ΗΘΕΛΑ να κινώ το σώμα μου και να μην το θεωρώ δεδομένο. Μαντέψτε πόσο βάρος έχασα με όλα αυτά; Δύο κιλά. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα και τον γυμναστή μου είναι οι μύες. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Να χτίσει μυς και να είναι δυνατή. Τώρα μπορώ να κάνω έξι έλξεις και να σηκώνω 110 κιλά. Είμαι σίγουρη ότι για πολλούς από εσάς αυτό δεν είναι πολύ... αλλά για εμένα; Είναι τα πάντα. Έχω δουλέψει γαμ... τόσο σκληρά για να καθαρίσω το μυαλό και το σώμα μου, γιατί δεν θέλω να αφήσω χώρο στην αρνητικότητα να μεγαλώσει μέσα στο μυαλό μου».
Η Πιου δήλωσε ακόμη πως είχε συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι θα σχολιάζεται η εικόνα της στα μίντια: «Φροντίζω τον εαυτό μου και αυτό που θέλω επίσης να επισημάνω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στη δημοσιότητα, έχω λάβει καθημερινά σχόλια ή μηνύματα για το ότι μοιάζω με γουρούνι, ότι είμαι χοντρή και πρέπει να πάω για τρέξιμο, ότι δεν πρέπει να είμαι περήφανη για το σώμα μου, ότι ΠΡΕΠΕΙ να πάρω Ozempic, ότι δεν πρέπει να δείχνω την κοιλιά μου επειδή δεν πρέπει να είμαι περήφανη γι' αυτήν. Πάντα γνώριζα ότι το να βλέπουν μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση να είναι ευτυχισμένη με το σώμα της προκαλεί αντιδράσεις σε πολλούς ανθρώπους και για πολύ καιρό απλώς αποδεχόμουν ότι θα δέχομαι τέτοια σχόλια».
Ωστόσο, θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός πως χρησιμοποιούν το πρόσωπό της σε διαφημίσεις στις οποίες δεν συμμετείχε ποτέ και σχετίζονται με το αδυνάτισμα και τις πλαστικές επεμβάσεις: «Νωρίτερα φέτος μήνυσα ορισμένες εκδόσεις επειδή είχαν αγοράσει εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με εμένα να κάνω ενέσεις στο πρόσωπό μου και τις δημοσίευσαν ως πραγματικές εικόνες. Ήμουν γαμ... τρομοκρατημένη. Στο άρθρο υποστήριζαν ότι έλεγα στους θαυμαστές και τους ακολούθους μου στο Instagram να κάνουν Botox και fillers στα χείλη. Είπαν ψέματα για να πουλήσουν την ιστορία τους. Αλλά αυτό με έβλαψε. Μην καταστρέφετε τη φήμη μου με αυτόν τον τρόπο. Θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι καταλαβαίνω πως βρισκόμαστε σε μια στρεβλή περίοδο της ιστορίας της εικόνας, με τα πρότυπα ομορφιάς να αλλάζουν και να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να τα ακολουθήσει κανείς. Αλλά σας παρακαλώ, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και τους άλλους όταν σχολιάζετε την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων».
Η ανάρτηση αυτή της Φλόρενς Πιου ήρθε μία ημέρα μετά την αντίδρασή της σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Instagram, στο οποίο συγκρινόταν η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2024 με εκείνη από τα Governors Awards την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
«Ο κόσμος λέει ότι η Φλόρενς Πιου έπεσε θύμα του πολέμου του Χόλιγουντ ενάντια στα στρογγυλά πρόσωπα. Και μην με παρεξηγείτε, η Φλόρενς Πιου εξακολουθεί να δείχνει όμορφη, αλλά νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι το Χόλιγουντ φαίνεται να έχει κάτι εναντίον των πιο απαλά σχηματισμένων χαρακτηριστικών», ανέφερε η γυναίκα που παρουσιάζεται στο βίντεο, συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων: «Τώρα που το σαγόνι της είναι πιο καθορισμένο, το πηγούνι της πιο μυτερό και οι γωνίες του προσώπου της πιο έντονες, είναι λογικό να αναρωτιούνται αν έχει κάνει κάποια επέμβαση».
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Η Φλόρενς Πιου έγραψε κάτω από την ανάρτηση: «Παιδιά. Έγινα 30. Είμαι γυναίκα. Το σώμα και τα πρόσωπα αλλάζουν. Δεν είναι τόσο βαθύ. Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τη γήρανση από μια επέμβαση είναι ανησυχητικό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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