

«Ήμουν εννέα ετών όταν δολοφονήθηκε ο Κένεντι – Θυμάμαι τα πάντα»

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, είχε εμπλακεί σε εκβιασμούς κινηματογραφικών στούντιο και στη διαχείριση συμφερόντων που συνδέονταν με καζίνο. Πριν από τη δολοφονία του, το 1976, σε ηλικία 71 ετών, είχε επίσης συνεργαστεί με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), στο πλαίσιο σχεδίων για τη δολοφονία του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο.Η ταινία «November 1963» προσεγγίζει τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι μέσα από την οπτική προσώπων που συνδέονταν με τη μαφία του Σικάγου, τα οποία έχουν κατά καιρούς αναφερθεί σε θεωρίες περί ενδεχόμενης εμπλοκής του οργανωμένου εγκλήματος στη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.Ο Τραβόλτα αποκάλυψε ότι η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, στις 22 Νοεμβρίου 1963, παραμένει μία από τις πιο έντονες παιδικές του αναμνήσεις. Ο ηθοποιός ήταν μόλις εννέα ετών όταν συνέβη το γεγονός, όμως θυμάται με μεγάλη λεπτομέρεια όσα ακολούθησαν.«Μας έστειλαν στο σπίτι από το σχολείο εξαιτίας αυτού που είχε συμβεί. Θυμάμαι ολόκληρη εκείνη την εβδομάδα να παρακολουθώ τις ειδήσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθισμένος στην αγκαλιά του πατέρα μου», ανέφερε.Όπως εξήγησε, παρακολουθούσαν μαζί τις εξελίξεις και προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. «Προσπαθούσαμε να αναλύσουμε την κατάσταση και τότε άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας, η ιδέα ότι ίσως υπήρχε κάτι περισσότερο πίσω από τη δολοφονία», θυμήθηκε.Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας. «Υπήρχαν δύο σκοπευτές. Ίσως να είχε εμπλακεί η μαφία, ίσως να είχε εμπλακεί η κυβέρνηση. Και η ταινία μας, φυσικά, τα επιβεβαιώνει και τα τεκμηριώνει αυτά», υποστήριξε, αναφερόμενος στην εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζει η νέα κινηματογραφική παραγωγή.Ο ίδιος τόνισε ότι, ανεξάρτητα από τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, εκείνο που θυμάται περισσότερο είναι το συλλογικό σοκ που είχε προκαλέσει η δολοφονία. «Αυτές είναι οι πρώτες μου αναμνήσεις από το γεγονός. Έχει χαραχτεί πολύ έντονα στο μυαλό μου, γιατί ήταν μια τεράστια απώλεια. Νομίζω ότι ήταν ίσως η μεγαλύτερη κοινή απώλεια που ένιωσαν όχι μόνο οι άνθρωποι στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες», κατέληξε.Η δολοφονία του Κένεντι εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής έρευνας και δημόσιας συζήτησης. Παρά τις θεωρίες περί εμπλοκής της μαφίας ή κρατικών υπηρεσιών, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί με τρόπο που να καθιστά τις εκδοχές αυτές ιστορικά επιβεβαιωμένα γεγονότα.