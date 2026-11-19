Τζον Τραβόλτα: Αυτή ήταν μια χρονιά γεμάτη αναγνώριση
Τζον Τραβόλτα: Αυτή ήταν μια χρονιά γεμάτη αναγνώριση
Ο 72χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στις διακρίσεις που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες
Μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την καριέρα του διανύει ο Τζον Τραβόλτα, καθώς, πέρα από την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη, πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών.
Ο 72χρονος ηθοποιός μίλησε για τις διακρίσεις που έχει λάβει, αλλά και για τις έντονες αναμνήσεις του από τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, με αφορμή τη νέα του ταινία «November 1963».
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο Τραβόλτα βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη, όπου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό PEOPLE. «Αυτή ήταν μια χρονιά γεμάτη αναγνώριση», δήλωσε ο ηθοποιός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες.
Ο Τζον Τραβόλτα παρουσίασε στο Φεστιβάλ Καννών του 2026 την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», πραγματοποιώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο που είχε γράψει και εκδώσει το 1997, αφιερώνοντάς το στον γιο του, Τζετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ιστορία ακολουθεί τον μικρό Τζεφ, ένα αγόρι με μεγάλη αγάπη για τα αεροπλάνα, τον οποίο υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Κλαρκ Σότγουελ.
Ο Τζεφ και η μητέρα του, την οποία υποδύεται η Κέλι Έβιστον-Κουίνετ, ξεκινούν ένα αεροπορικό ταξίδι χωρίς επιστροφή, διασχίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό το Χόλιγουντ. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια απλή πτήση μετατρέπεται σε μια αξέχαστη περιπέτεια, γεμάτη απρόσμενες συναντήσεις και εμπειρίες.
«Ανάμεσα στα γεύματα του αεροπλάνου, τις γοητευτικές αεροσυνοδούς, τις απρόβλεπτες ενδιάμεσες στάσεις, τους εκκεντρικούς συνεπιβάτες και μια συναρπαστική ματιά στην πρώτη θέση, το ταξίδι εξελίσσεται μέσα από μαγικές και απροσδόκητες στιγμές, χαράζοντας την πορεία του αγοριού προς το μέλλον», αναφέρει η επίσημη περιγραφή.
Στην ταινία συμμετέχει και η κόρη του Τραβόλτα, Έλα Μπλου Τραβόλτα, η οποία υποδύεται μία από τις αεροσυνοδούς, μαζί με την Όλγκα Χόφμαν.
Μετά την παρουσίαση της ταινίας του στο Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο, ο Τραβόλτα έλαβε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα. Η βράβευση τον συγκίνησε βαθιά, με τον ίδιο να εμφανίζεται δακρυσμένος κατά τη διάρκεια της απονομής. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα», είχε δηλώσει.
«Μου είπατε ότι αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν φανταζόμουν ότι εννοούσατε κάτι τέτοιο. Είναι μια στιγμή που με γεμίζει ταπεινότητα. Είναι κάτι μεγαλύτερο από το Όσκαρ», είχε προσθέσει.
Μιλώντας στο PEOPLE, ο ηθοποιός εξήγησε ότι από τότε το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, καθώς συνεχίζει να ταξιδεύει για κινηματογραφικές εκδηλώσεις και βραβεύσεις. «Απόψε αναχωρώ για τη Γερμανία, όπου θα παραλάβω το βραβείο "Icon of the Year" από το περιοδικό GQ, και το περιμένω με ανυπομονησία. Στη συνέχεια θα πάω στην Ιταλία, για το βραβείο Korea στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο», ανέφερε.
Στο «November 1963», ο Τζον Τραβόλτα υποδύεται τον διαβόητο Ιταλοαμερικανό μαφιόζο Τζον «Handsome Johnny» Ροζέλι, ο οποίος διατηρούσε ισχυρές διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο του Σικάγου, αλλά και με τη βιομηχανία του θεάματος.
Ο Ροζέλι ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή και ανθρώπου που αναλάμβανε να διευθετεί υποθέσεις για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης Chicago Outfit, η οποία δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στο Χόλιγουντ και στο Λας Βέγκας.
Ο 72χρονος ηθοποιός μίλησε για τις διακρίσεις που έχει λάβει, αλλά και για τις έντονες αναμνήσεις του από τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, με αφορμή τη νέα του ταινία «November 1963».
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο Τραβόλτα βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη, όπου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό PEOPLE. «Αυτή ήταν μια χρονιά γεμάτη αναγνώριση», δήλωσε ο ηθοποιός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες.
Ο Τζον Τραβόλτα παρουσίασε στο Φεστιβάλ Καννών του 2026 την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», πραγματοποιώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο που είχε γράψει και εκδώσει το 1997, αφιερώνοντάς το στον γιο του, Τζετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009.
Το σκηνοθετικό ντεμπούτο και η ταινία που έγραψε για τον γιο του
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ιστορία ακολουθεί τον μικρό Τζεφ, ένα αγόρι με μεγάλη αγάπη για τα αεροπλάνα, τον οποίο υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Κλαρκ Σότγουελ.
John Travolta Says It’s Been ‘a Year of Acknowledgements’ as He Reflects on His Achievements (Exclusive) https://t.co/VIziNVvkUe— People (@people) November 19, 2026
«Ανάμεσα στα γεύματα του αεροπλάνου, τις γοητευτικές αεροσυνοδούς, τις απρόβλεπτες ενδιάμεσες στάσεις, τους εκκεντρικούς συνεπιβάτες και μια συναρπαστική ματιά στην πρώτη θέση, το ταξίδι εξελίσσεται μέσα από μαγικές και απροσδόκητες στιγμές, χαράζοντας την πορεία του αγοριού προς το μέλλον», αναφέρει η επίσημη περιγραφή.
Στην ταινία συμμετέχει και η κόρη του Τραβόλτα, Έλα Μπλου Τραβόλτα, η οποία υποδύεται μία από τις αεροσυνοδούς, μαζί με την Όλγκα Χόφμαν.
Μετά την παρουσίαση της ταινίας του στο Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο, ο Τραβόλτα έλαβε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα. Η βράβευση τον συγκίνησε βαθιά, με τον ίδιο να εμφανίζεται δακρυσμένος κατά τη διάρκεια της απονομής. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα», είχε δηλώσει.
«Δεν το περίμενα ποτέ – Είναι κάτι μεγαλύτερο από το Όσκαρ»
«Μου είπατε ότι αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν φανταζόμουν ότι εννοούσατε κάτι τέτοιο. Είναι μια στιγμή που με γεμίζει ταπεινότητα. Είναι κάτι μεγαλύτερο από το Όσκαρ», είχε προσθέσει.
Μιλώντας στο PEOPLE, ο ηθοποιός εξήγησε ότι από τότε το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, καθώς συνεχίζει να ταξιδεύει για κινηματογραφικές εκδηλώσεις και βραβεύσεις. «Απόψε αναχωρώ για τη Γερμανία, όπου θα παραλάβω το βραβείο "Icon of the Year" από το περιοδικό GQ, και το περιμένω με ανυπομονησία. Στη συνέχεια θα πάω στην Ιταλία, για το βραβείο Korea στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο», ανέφερε.
Στο «November 1963», ο Τζον Τραβόλτα υποδύεται τον διαβόητο Ιταλοαμερικανό μαφιόζο Τζον «Handsome Johnny» Ροζέλι, ο οποίος διατηρούσε ισχυρές διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο του Σικάγου, αλλά και με τη βιομηχανία του θεάματος.
Ο ρόλος του μαφιόζου Τζον Ροζέλι στη νέα του ταινία
Ο Ροζέλι ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή και ανθρώπου που αναλάμβανε να διευθετεί υποθέσεις για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης Chicago Outfit, η οποία δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στο Χόλιγουντ και στο Λας Βέγκας.
Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, είχε εμπλακεί σε εκβιασμούς κινηματογραφικών στούντιο και στη διαχείριση συμφερόντων που συνδέονταν με καζίνο. Πριν από τη δολοφονία του, το 1976, σε ηλικία 71 ετών, είχε επίσης συνεργαστεί με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), στο πλαίσιο σχεδίων για τη δολοφονία του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο.
Η ταινία «November 1963» προσεγγίζει τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι μέσα από την οπτική προσώπων που συνδέονταν με τη μαφία του Σικάγου, τα οποία έχουν κατά καιρούς αναφερθεί σε θεωρίες περί ενδεχόμενης εμπλοκής του οργανωμένου εγκλήματος στη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.
Ο Τραβόλτα αποκάλυψε ότι η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, στις 22 Νοεμβρίου 1963, παραμένει μία από τις πιο έντονες παιδικές του αναμνήσεις. Ο ηθοποιός ήταν μόλις εννέα ετών όταν συνέβη το γεγονός, όμως θυμάται με μεγάλη λεπτομέρεια όσα ακολούθησαν.
«Ήμουν εννέα ετών όταν δολοφονήθηκε ο Κένεντι – Θυμάμαι τα πάντα»
«Μας έστειλαν στο σπίτι από το σχολείο εξαιτίας αυτού που είχε συμβεί. Θυμάμαι ολόκληρη εκείνη την εβδομάδα να παρακολουθώ τις ειδήσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθισμένος στην αγκαλιά του πατέρα μου», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, παρακολουθούσαν μαζί τις εξελίξεις και προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. «Προσπαθούσαμε να αναλύσουμε την κατάσταση και τότε άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας, η ιδέα ότι ίσως υπήρχε κάτι περισσότερο πίσω από τη δολοφονία», θυμήθηκε.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν τα χρόνια που ακολούθησαν σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας. «Υπήρχαν δύο σκοπευτές. Ίσως να είχε εμπλακεί η μαφία, ίσως να είχε εμπλακεί η κυβέρνηση. Και η ταινία μας, φυσικά, τα επιβεβαιώνει και τα τεκμηριώνει αυτά», υποστήριξε, αναφερόμενος στην εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζει η νέα κινηματογραφική παραγωγή.
Ο ίδιος τόνισε ότι, ανεξάρτητα από τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, εκείνο που θυμάται περισσότερο είναι το συλλογικό σοκ που είχε προκαλέσει η δολοφονία. «Αυτές είναι οι πρώτες μου αναμνήσεις από το γεγονός. Έχει χαραχτεί πολύ έντονα στο μυαλό μου, γιατί ήταν μια τεράστια απώλεια. Νομίζω ότι ήταν ίσως η μεγαλύτερη κοινή απώλεια που ένιωσαν όχι μόνο οι άνθρωποι στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες», κατέληξε.
Η δολοφονία του Κένεντι εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής έρευνας και δημόσιας συζήτησης. Παρά τις θεωρίες περί εμπλοκής της μαφίας ή κρατικών υπηρεσιών, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί με τρόπο που να καθιστά τις εκδοχές αυτές ιστορικά επιβεβαιωμένα γεγονότα.
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