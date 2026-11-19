Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με την τούρτα της: 34 και χαρούμενη, έγραψε
Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με την τούρτα της: 34 και χαρούμενη, έγραψε
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες με τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τον σύζυγό της
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Δανάη Μπάρκα, ποζάροντας με την τούρτα της και συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη φράση «34 και χαρούμενη».
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια που σε λίγο καιρό θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά, μοιράστηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου με τους ακολούθους της στα social media εικόνες από τη βραδιά των γενεθλίων της, στις οποίες εμφανίζεται με τις δύο διαφορετικές τούρτες της, η μία εκ των οποίων έγραφε «ευχαριστώ σύμπαν». Σε ορισμένα στιγμιότυπα πόζαρε μόνη της, ενώ στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram συμπεριέλαβε και φωτογραφίες μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Για το τέλος της δημοσίευσής της κράτησε ένα στιγμιότυπο, που απεικονίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
«34 και χαρούμενη» έγραψε αρχικά η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα και συνέχισε «σας υπερευχαριστώ για τις ευχές». Απευθυνόμενη στους ακολούθους της πρόσθεσε: «Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση. Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπούν, μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμάζαστε και όλα είναι αμοιβαία. Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς, και αγκαλιές. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα άπειρα μηνύματα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια που σε λίγο καιρό θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά, μοιράστηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου με τους ακολούθους της στα social media εικόνες από τη βραδιά των γενεθλίων της, στις οποίες εμφανίζεται με τις δύο διαφορετικές τούρτες της, η μία εκ των οποίων έγραφε «ευχαριστώ σύμπαν». Σε ορισμένα στιγμιότυπα πόζαρε μόνη της, ενώ στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram συμπεριέλαβε και φωτογραφίες μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Για το τέλος της δημοσίευσής της κράτησε ένα στιγμιότυπο, που απεικονίζεται αγκαλιά με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
«34 και χαρούμενη» έγραψε αρχικά η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα και συνέχισε «σας υπερευχαριστώ για τις ευχές». Απευθυνόμενη στους ακολούθους της πρόσθεσε: «Εύχομαι για όλους μας υγεία και ό,τι γίνεται να έχει μόνο θετική έκβαση. Όλα να γίνονται για τους σωστούς λόγους και πάντα να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπούν, μας σέβονται, μας τιμούν, αλληλοθαυμάζαστε και όλα είναι αμοιβαία. Υγεία, αφθονία, χαρές, χορούς, και αγκαλιές. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα άπειρα μηνύματα».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα