Δέσποινα Βανδή: Η αντίδρασή της όταν τη ρώτησαν για φήμες περί συνεργασίας Φοίβου με την Άννα Βίσση
Δέσποινα Βανδή: Η αντίδρασή της όταν τη ρώτησαν για φήμες περί συνεργασίας Φοίβου με την Άννα Βίσση
Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί είμαστε ένα, σχολίασε η τραγουδίστρια πριν δεχτεί ερώτηση για τον συνθέτη - στιχουργό και τη συνάδελφό της
Την αντίδραση της Δέσποινας Βανδή όταν τη ρώτησαν για φήμες περί συνεργασίας της Άννας Βίσση με τον Φοίβο κατέγραψε οι κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών.
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου σε φιλανθρωπική συναυλία, στην οποία συμμετείχε μαζί με άλλους καλλιτέχνες.
Σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στο «Happy Day», η Δέσποινα Βανδή μίλησε για τη σημασία της συμμετοχής των καλλιτεχνών σε πρωτοβουλίες αντίστοιχου χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σχέση τους με τους δημιουργούς των τραγουδιών που ερμηνεύουν. Όπως είπε: «Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί όλοι είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, κι εκείνοι δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών».
Στη συνέχεια, δημοσιογράφος επιχείρησε να τη ρωτήσει για τις φήμες που θέλουν τον Φοίβο να ετοιμάζει τραγούδια για την Άννα Βίσση. Η Δέσποινα Βανδή δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδεχόμενο, αποχωρώντας χαμογελαστή ενώ έστειλε ένα φιλί.
Δείτε το βίντεο
Η συγκριμένη ερώτηση ήρθε μετά την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος της έχει γράψει αμέτρητες επιτυχίες της και την απόφασή του να δίνει εκείνος άδεια στους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν κομμάτια του.
Λίγο μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Φοίβος είχε σχολιάσει τη sold out εμφάνισή της και παράλληλα είχε εξηγήσει ότι δεν είχε σκοπό να γράψει κομμάτια στην καλλιτέχνιδα. Όπως είχε πει στο «Καλύτερα δε Γίνεται» στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν δεν είχε ακόμα ξεκινήσει η αντιπαράθεση του πρώην ζευγαριού: «Δεν θέλω να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά τους. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Είναι βασικός κανόνας».
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου σε φιλανθρωπική συναυλία, στην οποία συμμετείχε μαζί με άλλους καλλιτέχνες.
Σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στο «Happy Day», η Δέσποινα Βανδή μίλησε για τη σημασία της συμμετοχής των καλλιτεχνών σε πρωτοβουλίες αντίστοιχου χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σχέση τους με τους δημιουργούς των τραγουδιών που ερμηνεύουν. Όπως είπε: «Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί όλοι είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, κι εκείνοι δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών».
Στη συνέχεια, δημοσιογράφος επιχείρησε να τη ρωτήσει για τις φήμες που θέλουν τον Φοίβο να ετοιμάζει τραγούδια για την Άννα Βίσση. Η Δέσποινα Βανδή δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδεχόμενο, αποχωρώντας χαμογελαστή ενώ έστειλε ένα φιλί.
Δείτε το βίντεο
Η συγκριμένη ερώτηση ήρθε μετά την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος της έχει γράψει αμέτρητες επιτυχίες της και την απόφασή του να δίνει εκείνος άδεια στους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν κομμάτια του.
Λίγο μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Φοίβος είχε σχολιάσει τη sold out εμφάνισή της και παράλληλα είχε εξηγήσει ότι δεν είχε σκοπό να γράψει κομμάτια στην καλλιτέχνιδα. Όπως είχε πει στο «Καλύτερα δε Γίνεται» στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν δεν είχε ακόμα ξεκινήσει η αντιπαράθεση του πρώην ζευγαριού: «Δεν θέλω να σκεφτώ και να προτείνω να μπω ανάμεσά τους. Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Είναι βασικός κανόνας».
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