Λασκαράκη για Σουλτάτο: Αφήσαμε τα παιδιά μας να γνωριστούν χωρίς πιέσεις, το να είμαστε όλοι μαζί είναι κάτι που δεν θυσιάζω για καμία δουλειά
Λασκαράκη για Σουλτάτο: Αφήσαμε τα παιδιά μας να γνωριστούν χωρίς πιέσεις, το να είμαστε όλοι μαζί είναι κάτι που δεν θυσιάζω για καμία δουλειά
«Εγώ είχα άγχος για το δικό μου παιδί, ο Λευτέρης για τα δικά του, αλλά είναι μαγικό όταν οι γονείς εμπιστευτούν τα παιδιά τους», πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη σχέση της με τον Λευτέρη Σουλτάτο και τη στιγμή που αποφάσισαν να ενώσουν τις οικογένειές τους μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, αποκαλύπτοντας πως άφησαν τα παιδιά τους να γνωριστούν χωρίς πιέσεις. Πλέον, όπως ανέφερε, οι στιγμές που βρίσκονται και οι πέντε ταυτόχρονα είναι για εκείνη πολύτιμες και δεν θα τις θυσίαζε για καμία δουλειά.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει μία κόρη από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει αποκτήσει επίσης δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο. Σε συνέντευξη που έδωσε η Βάσω Λασκαράκη στο περιοδικό ΟΚ! εξήγησε πως παρά το άγχος που είχαν ώστε να καταφέρουν να βρουν τις ισορροπίες τους όλοι μαζί, όλα συνέβησαν πολύ ομαλά τελικά.
«Δεν ξέρω αν ήταν εύκολο (να λειτουργήσει το μοντέλο της "μοντέρνας οικογένειας" που δημιουργήσαμε), σίγουρα είναι πολύ ανακουφιστικό όταν το πετυχαίνεις. Θέλει πάρα πολλή δουλειά, αλλά στο τέλος λες ότι για κάποιον λόγο η ζωή τα έφερε έτσι», είπε αρχικά η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Εγώ είχα άγχος για το δικό μου παιδί, ο Λευτέρης για τα δικά του, αλλά είναι μαγικό όταν οι γονείς εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Γιατί και τα τρία ήταν σε ευαίσθητες ηλικίες και τελικά χάραξαν τα ίδια τον δρόμο πριν από εμάς, που τελικά ήμασταν οι παρατηρητές με την ψυχή στο στόμα πολλές φορές, με ατελείωτες κουβέντες και ανοιχτά χαρτιά στα τραπέζια για την κατεύθυνση που πάμε. Το είχαμε πολύ μεγάλο άγχος, αλλά ταυτόχρονα το κάναμε πολύ μαλακά. Αφήσαμε τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους, χωρίς πιέσεις. Το να είμαστε και οι πέντε μαζί είναι κάτι που δεν θυσιάζω για καμία δουλειά, είναι οι καλύτερές μου στιγμές».
Η Βάσω Λασκαράκη εξομολογήθηκε έπειτα για τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι ο άντρας της ζωής της: «Είμαστε μαζί από τις αρχές του 2018 και παντρευτήκαμε στα μέσα του 2019. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, που τον πρώτο καιρό έπαθα κανονικό μπλακάουτ. Είχαμε γνωριστεί σε έναν φούρνο στην Κρήτη, από έναν κοινό φίλο πολύ καιρό πριν, και ξαναβρεθήκαμε τυχαία σε μια κοινή παρέα ενάμιση χρόνο μετά στην Αθήνα. Καμιά φορά κι εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε όλο αυτό. Όταν αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τα παιδιά μεταξύ τους, το καλοκαίρι του 2018, τα πράγματα από εκεί και μετά πήραν τον δρόμο τους, είπαμε ότι θα μείνουμε όλοι μαζί».
Όπως εξήγησε, το πρώτο διάστημα της σχέσης τους, υπήρξαν έξωφυλλα περιοδικών που την ενόχλησαν, παρόλα αυτά ο τρόπος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις έχει αλλάξει: «Τον πρώτο καιρό υπήρχαν κάποια εξώφυλλα που με έπιαναν εξαπίνης, αλλά πλέον το έχω αφομοιώσει, δεν το τροφοδοτώ κιόλας», είπε.
Ο σύζυγός της, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να «αφομοιώσει» το γεγονός αυτό με τον ίδιο τρόπο: «Καθόλου! (γελάει) Δεν ήταν καθόλου ψύχραιμος στην αρχή. Επειδή άγγιξαν και τη δική του οικογένεια τότε. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας δημόσια έξοδο –ήταν στην αρχή της σχέσης μας– του είπα: "Ξέρεις, πρέπει να σε προετοιμάσω ότι αυτό μπορεί να γίνει θέμα". Και εκείνος απάντησε: "Έλα τώρα, ποιος θα ασχοληθεί μαζί μου". Όταν μετά από δυο εβδομάδες βγήκε το πρώτο εξώφυλλο – ενώ ούτε εσύ ο ίδιος δεν έχεις προλάβει να προσδιορίσεις αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι πολύ φρέσκο– εκείνος θορυβήθηκε. Ο Λευτέρης έπρεπε να καταλάβει και ο ίδιος τι είχε συμβεί, να προετοιμάσει τα δικά του παιδιά, άργησε πολύ να το ξεπεράσει. Έπρεπε εγώ να το διακωμωδώ συνέχεια, γιατί είχε ζοριστεί πολύ», εξήγησε.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει μία κόρη από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει αποκτήσει επίσης δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο. Σε συνέντευξη που έδωσε η Βάσω Λασκαράκη στο περιοδικό ΟΚ! εξήγησε πως παρά το άγχος που είχαν ώστε να καταφέρουν να βρουν τις ισορροπίες τους όλοι μαζί, όλα συνέβησαν πολύ ομαλά τελικά.
«Δεν ξέρω αν ήταν εύκολο (να λειτουργήσει το μοντέλο της "μοντέρνας οικογένειας" που δημιουργήσαμε), σίγουρα είναι πολύ ανακουφιστικό όταν το πετυχαίνεις. Θέλει πάρα πολλή δουλειά, αλλά στο τέλος λες ότι για κάποιον λόγο η ζωή τα έφερε έτσι», είπε αρχικά η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Εγώ είχα άγχος για το δικό μου παιδί, ο Λευτέρης για τα δικά του, αλλά είναι μαγικό όταν οι γονείς εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Γιατί και τα τρία ήταν σε ευαίσθητες ηλικίες και τελικά χάραξαν τα ίδια τον δρόμο πριν από εμάς, που τελικά ήμασταν οι παρατηρητές με την ψυχή στο στόμα πολλές φορές, με ατελείωτες κουβέντες και ανοιχτά χαρτιά στα τραπέζια για την κατεύθυνση που πάμε. Το είχαμε πολύ μεγάλο άγχος, αλλά ταυτόχρονα το κάναμε πολύ μαλακά. Αφήσαμε τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους, χωρίς πιέσεις. Το να είμαστε και οι πέντε μαζί είναι κάτι που δεν θυσιάζω για καμία δουλειά, είναι οι καλύτερές μου στιγμές».
Η Βάσω Λασκαράκη εξομολογήθηκε έπειτα για τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι ο άντρας της ζωής της: «Είμαστε μαζί από τις αρχές του 2018 και παντρευτήκαμε στα μέσα του 2019. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, που τον πρώτο καιρό έπαθα κανονικό μπλακάουτ. Είχαμε γνωριστεί σε έναν φούρνο στην Κρήτη, από έναν κοινό φίλο πολύ καιρό πριν, και ξαναβρεθήκαμε τυχαία σε μια κοινή παρέα ενάμιση χρόνο μετά στην Αθήνα. Καμιά φορά κι εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε όλο αυτό. Όταν αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τα παιδιά μεταξύ τους, το καλοκαίρι του 2018, τα πράγματα από εκεί και μετά πήραν τον δρόμο τους, είπαμε ότι θα μείνουμε όλοι μαζί».
Όπως εξήγησε, το πρώτο διάστημα της σχέσης τους, υπήρξαν έξωφυλλα περιοδικών που την ενόχλησαν, παρόλα αυτά ο τρόπος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις έχει αλλάξει: «Τον πρώτο καιρό υπήρχαν κάποια εξώφυλλα που με έπιαναν εξαπίνης, αλλά πλέον το έχω αφομοιώσει, δεν το τροφοδοτώ κιόλας», είπε.
Ο σύζυγός της, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να «αφομοιώσει» το γεγονός αυτό με τον ίδιο τρόπο: «Καθόλου! (γελάει) Δεν ήταν καθόλου ψύχραιμος στην αρχή. Επειδή άγγιξαν και τη δική του οικογένεια τότε. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας δημόσια έξοδο –ήταν στην αρχή της σχέσης μας– του είπα: "Ξέρεις, πρέπει να σε προετοιμάσω ότι αυτό μπορεί να γίνει θέμα". Και εκείνος απάντησε: "Έλα τώρα, ποιος θα ασχοληθεί μαζί μου". Όταν μετά από δυο εβδομάδες βγήκε το πρώτο εξώφυλλο – ενώ ούτε εσύ ο ίδιος δεν έχεις προλάβει να προσδιορίσεις αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι πολύ φρέσκο– εκείνος θορυβήθηκε. Ο Λευτέρης έπρεπε να καταλάβει και ο ίδιος τι είχε συμβεί, να προετοιμάσει τα δικά του παιδιά, άργησε πολύ να το ξεπεράσει. Έπρεπε εγώ να το διακωμωδώ συνέχεια, γιατί είχε ζοριστεί πολύ», εξήγησε.
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