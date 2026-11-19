Η επετειακή έκδοση του Stoney θα περιλαμβάνει οκτώ ακυκλοφόρητα τραγούδια





Ο 31χρονος τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι η επετειακή έκδοση του δίσκου θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ανάμεσα στα τραγούδια θα περιλαμβάνεται και μια μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητη συνεργασία του με τον Λίον Τόμας.







Μια επετειακή συναυλία για τα δέκα χρόνια του «Stoney» Παράλληλα με την επανακυκλοφορία του άλμπουμ, ο Post Malone ετοιμάζει μια ξεχωριστή, μοναδική συναυλία με τίτλο «Stoney 10th Anniversary – Live at The Palladium», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου.



Οι θαυμαστές του μπορούν να υποβάλουν αίτημα για εισιτήρια μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ticketmaster, από τις 18 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί έως τις 19 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί, ώρα Ειρηνικού. Δεν θα πραγματοποιηθεί γενική πώληση εισιτηρίων.



Η επιστροφή στις hip-hop ρίζες και τα μηνύματα στους θαυμαστές του Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, ο τραγουδιστής είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στον hip-hop ήχο που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.



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Τον Οκτώβριο, ο Post Malone μοιράστηκε ακόμη μία ένδειξη για τα επόμενα δισκογραφικά του σχέδια, δημοσιεύοντας μια selfie στο Instagram. Στο φόντο της φωτογραφίας διακρινόταν ένας λευκός πίνακας, στον οποίο φαινόταν να είναι γραμμένη η λίστα τραγουδιών του νέου του άλμπουμ.



Στη λεζάντα της ανάρτησης απευθύνθηκε στους θαυμαστές του με το χαρακτηριστικό, χιουμοριστικό του ύφος. «Ευχές για τις γιορτές, σπασικλάκια... Σχεδόν τελειώσαμε με αυτό το διαολεμένο πράγμα! Συγγνώμη που παίρνει τόσο πολύ χρόνο... Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη μουσική δουλειά. Είμαστε τόσο περήφανοι για όσα δημιουργήσαμε... Έρχεται ένας σκασμός τραγούδια! Υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά δεν θα χρειαστούν τρία χρόνια... Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να θυμάστε ότι είστε φοβεροί», έγραψε.



Από το hip-hop στην κάντρι και ξανά στις μουσικές του ρίζες Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Post Malone, με τίτλο «F-1 Trillion», σηματοδότησε τη στροφή του στην κάντρι μουσική, ένα είδος με το οποίο πειραματίστηκε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το εγχείρημα σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς ο δίσκος κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard 200.



Στις μουσικές του ρίζες επιστρέφει ο Post Malone , γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Stoney», με μια ειδική επανέκδοση που θα περιλαμβάνει οκτώ ακυκλοφόρητα τραγούδια.Ο 31χρονος τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι η επετειακή έκδοση του δίσκου θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ανάμεσα στα τραγούδια θα περιλαμβάνεται και μια μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητη συνεργασία του με τον Λίον Τόμας.Το «Stoney», που κυκλοφόρησε το 2016, αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα του Post Malone στη μουσική βιομηχανία. Ο δίσκος περιλάμβανε τρεις τεράστιες επιτυχίες, τα «White Iverson», «Congratulations» και «I Fall Apart», οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ως διαμαντένιες από την Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ (RIAA), έχοντας ξεπεράσει η καθεμία το όριο των δέκα εκατομμυρίων πιστοποιημένων μονάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες.Παράλληλα με την επανακυκλοφορία του άλμπουμ, ο Post Malone ετοιμάζει μια ξεχωριστή, μοναδική συναυλία με τίτλο «Stoney 10th Anniversary – Live at The Palladium», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου.Οι θαυμαστές του μπορούν να υποβάλουν αίτημα για εισιτήρια μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ticketmaster, από τις 18 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί έως τις 19 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί, ώρα Ειρηνικού. Δεν θα πραγματοποιηθεί γενική πώληση εισιτηρίων.Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, ο τραγουδιστής είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στον hip-hop ήχο που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.Τότε είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να καπνίζει ένα τσιγάρο και να πίνει μια γουλιά μπίρα, ενώ άκουγε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του. «Εκείνος ο τύπος που δεν ξέρει πότε πρέπει να φύγει...», είχε γράψει στη λεζάντα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιστροφή του στον συγκεκριμένο μουσικό χώρο ήταν κοντά.Τον Οκτώβριο, ο Post Malone μοιράστηκε ακόμη μία ένδειξη για τα επόμενα δισκογραφικά του σχέδια, δημοσιεύοντας μια selfie στο Instagram. Στο φόντο της φωτογραφίας διακρινόταν ένας λευκός πίνακας, στον οποίο φαινόταν να είναι γραμμένη η λίστα τραγουδιών του νέου του άλμπουμ.Στη λεζάντα της ανάρτησης απευθύνθηκε στους θαυμαστές του με το χαρακτηριστικό, χιουμοριστικό του ύφος. «Ευχές για τις γιορτές, σπασικλάκια... Σχεδόν τελειώσαμε με αυτό το διαολεμένο πράγμα! Συγγνώμη που παίρνει τόσο πολύ χρόνο... Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη μουσική δουλειά. Είμαστε τόσο περήφανοι για όσα δημιουργήσαμε... Έρχεται ένας σκασμός τραγούδια! Υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά δεν θα χρειαστούν τρία χρόνια... Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να θυμάστε ότι είστε φοβεροί», έγραψε.Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Post Malone, με τίτλο «F-1 Trillion», σηματοδότησε τη στροφή του στην κάντρι μουσική, ένα είδος με το οποίο πειραματίστηκε για πρώτη φορά σε ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το εγχείρημα σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς ο δίσκος κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard 200.

Ωστόσο, ο Post Malone έγινε γνωστός χάρη στον ιδιαίτερο συνδυασμό pop και hip-hop στοιχείων, που χαρακτήριζε τόσο το «Stoney» του 2016 όσο και το δεύτερο άλμπουμ του, «beerbongs & bentleys», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018.