Ο Κρις Μπράουν κατέληξε σε συμβιβασμό με την πρώην οικιακή του βοηθό για την επίθεση σκύλου
Ο Κρις Μπράουν κατέληξε σε συμβιβασμό με την πρώην οικιακή του βοηθό για την επίθεση σκύλου
Μετά το αίτημα του ράπερ για νέα δίκη έπειτα από την επιδίκαση αποζημίωσης 13 εκατ. δολαρίων η Μαρία Αβίλα συμφώνησε σε μειωμένο ποσό
Σε συμβιβασμό κατέληξε ο Κρις Μπράουν με την πρώην οικιακή του βοηθό για την επίθεση σκύλου.
Μετά το αίτημα του ράπερ για νέα δίκη μετά την επιδίκαση αποζημίωσης 13 εκατομμύρια δολαρίων, το οποίο έγινε δεκτό από το δικαστήριο, εκτός εάν εκείνη αποδεχόταν ένα μειωμένο ποσό, η Μαρία Αβίλα συμφώνησε και η υπόθεση έκλεισε.
Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, η πρώην οικιακή βοηθός του Κρις Μπράουν η οποία τον είχε καταγγείλει καθώς ο σκύλος του της όρμηξε προκαλώντας της τραύματα, αποδέχτηκε το ποσό των 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι μειωμένο κατά 3,4 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα 12,9 εκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά επιδικάσει οι ένορκοι.
Η δικηγόρος της Αβίλα, Νάνσι Ντουμανιάν, ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο ότι η εντολέας της αποδέχθηκε την πρόταση και συναίνεσε «στη μείωση της αποζημίωσης που της επιδικάστηκε στα 9.500.000 δολάρια, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου».
Ο δικαστής πρότεινε τη μείωση της αποζημίωσης, καθώς έκρινε ότι το ποσό που επιδικάστηκε αρχικά ήταν «υπερβολικό», επισημαίνοντας ότι «δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για εκτεταμένη μόνιμη νευρική βλάβη, ούτε για τον προσδιορισμό του ποσού που αντιστοιχούσε στον μελλοντικό πόνο και την ταλαιπωρία της».
«Υπήρχαν στοιχεία για εκτεταμένη μελλοντική συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση, ντροπή και αμηχανία, καθώς και για άλλες, μικρότερης έκτασης, μελλοντικές μη οικονομικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένου κάποιου επίμονου πόνου από τη νευρική βλάβη», ανέφερε στην απόφασή του.
Μετά το αίτημα του ράπερ για νέα δίκη μετά την επιδίκαση αποζημίωσης 13 εκατομμύρια δολαρίων, το οποίο έγινε δεκτό από το δικαστήριο, εκτός εάν εκείνη αποδεχόταν ένα μειωμένο ποσό, η Μαρία Αβίλα συμφώνησε και η υπόθεση έκλεισε.
Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, η πρώην οικιακή βοηθός του Κρις Μπράουν η οποία τον είχε καταγγείλει καθώς ο σκύλος του της όρμηξε προκαλώντας της τραύματα, αποδέχτηκε το ποσό των 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι μειωμένο κατά 3,4 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα 12,9 εκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά επιδικάσει οι ένορκοι.
Chris Brown's legal battle with housekeeper mauled by dog at his LA home comes to surprise resolution https://t.co/zuPLJ27eWz— Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2026
Η δικηγόρος της Αβίλα, Νάνσι Ντουμανιάν, ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο ότι η εντολέας της αποδέχθηκε την πρόταση και συναίνεσε «στη μείωση της αποζημίωσης που της επιδικάστηκε στα 9.500.000 δολάρια, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου».
Ο δικαστής πρότεινε τη μείωση της αποζημίωσης, καθώς έκρινε ότι το ποσό που επιδικάστηκε αρχικά ήταν «υπερβολικό», επισημαίνοντας ότι «δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για εκτεταμένη μόνιμη νευρική βλάβη, ούτε για τον προσδιορισμό του ποσού που αντιστοιχούσε στον μελλοντικό πόνο και την ταλαιπωρία της».
«Υπήρχαν στοιχεία για εκτεταμένη μελλοντική συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση, ντροπή και αμηχανία, καθώς και για άλλες, μικρότερης έκτασης, μελλοντικές μη οικονομικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένου κάποιου επίμονου πόνου από τη νευρική βλάβη», ανέφερε στην απόφασή του.
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