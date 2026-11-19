Κόρα Καρβούνη για το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Γιώργο Λάνθιμο: Είναι σε ένα άλλο βεληνεκές πια για εμένα
Κόρα Καρβούνη για το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Γιώργο Λάνθιμο: Είναι σε ένα άλλο βεληνεκές πια για εμένα
«Δεν σκέφτηκα ποτέ να κυνηγήσω μια καριέρα στο εξωτερικό, δεν είναι απλό να παίζεις σε άλλη γλώσσα», ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Γιώργο Λάνθιμο απάντησε η Κόρα Καρβούνη, σημειώνοντας πως ο σκηνοθέτης βρίσκεται σε άλλο επίπεδο πλέον.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε στην ηθοποιό πως θα ταίριαζε πολύ σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, υποστηρίζοντας: «Αν σε έβλεπε ο Λάνθιμος, πιστεύω θα γοητευόταν πάρα πολύ».
Η Κόρα Καρβούνη δήλωσε πως την γοητεύει η δήλωση αυτή, καθώς εκτιμά τη δουλειά και την αισθητική του Έλληνα σκηνοθέτη, ωστόσο θεωρεί πως δεν βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο: «Ο Λάνθιμος με γνωρίζει, απλά είναι σε ένα άλλο βεληνεκές πια, για εμένα. Έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο υψηλό και μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές, διεθνείς», είπε.
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Παράλληλα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν σκέφτηκε να κυνηγήσει μία καριέρα στο Χόλιγουντ, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να παίξει κανείς μιλώντας μία τελείως διαφορετική γλώσσα. Παρόλα αυτά, ανέφερε πως είναι τυχερή που έχει συνεργαστεί με πολλούς ξένους σκηνοθέτες.
Όπως επισήμανε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να κυνηγήσω μια καριέρα στο εξωτερικό, δεν είναι απλό να παίζεις σε άλλη γλώσσα. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου επίσης στην Ελλάδα και ακριβώς επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε την Επίδαυρο, είχα την τύχη να με σκηνοθετήσουν πάρα πολλοί ξένοι σκηνοθέτες και επίσης οι ταινίες μου πάντα ταξιδεύουν. Δηλαδή έχω πάει σε πολλά φεστιβάλ μεγάλα κινηματογραφικά».
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε στην ηθοποιό πως θα ταίριαζε πολύ σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, υποστηρίζοντας: «Αν σε έβλεπε ο Λάνθιμος, πιστεύω θα γοητευόταν πάρα πολύ».
Η Κόρα Καρβούνη δήλωσε πως την γοητεύει η δήλωση αυτή, καθώς εκτιμά τη δουλειά και την αισθητική του Έλληνα σκηνοθέτη, ωστόσο θεωρεί πως δεν βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο: «Ο Λάνθιμος με γνωρίζει, απλά είναι σε ένα άλλο βεληνεκές πια, για εμένα. Έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο υψηλό και μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές, διεθνείς», είπε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν σκέφτηκε να κυνηγήσει μία καριέρα στο Χόλιγουντ, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να παίξει κανείς μιλώντας μία τελείως διαφορετική γλώσσα. Παρόλα αυτά, ανέφερε πως είναι τυχερή που έχει συνεργαστεί με πολλούς ξένους σκηνοθέτες.
Όπως επισήμανε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να κυνηγήσω μια καριέρα στο εξωτερικό, δεν είναι απλό να παίζεις σε άλλη γλώσσα. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου επίσης στην Ελλάδα και ακριβώς επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε την Επίδαυρο, είχα την τύχη να με σκηνοθετήσουν πάρα πολλοί ξένοι σκηνοθέτες και επίσης οι ταινίες μου πάντα ταξιδεύουν. Δηλαδή έχω πάει σε πολλά φεστιβάλ μεγάλα κινηματογραφικά».
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