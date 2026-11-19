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Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε στην ηθοποιό πως θα ταίριαζε πολύ σε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, υποστηρίζοντας: «

».

Η Κόρα Καρβούνη δήλωσε πως την γοητεύει η δήλωση αυτή, καθώς εκτιμά τη δουλειά και την αισθητική του Έλληνα σκηνοθέτη, ωστόσο θεωρεί πως δεν βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο: «

», είπε.

Παράλληλα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν σκέφτηκε

να κυνηγήσει μία καριέρα στο Χόλιγουντ, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να παίξει κανείς μιλώντας μία τελείως διαφορετική γλώσσα.

Παρόλα αυτά, ανέφερε πως είναι τυχερή που έχει συνεργαστεί με πολλούς ξένους σκηνοθέτες.

Όπως επισήμανε: «

».