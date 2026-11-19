Τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη μπήκε στο GTA 6, «τρομερή έκπληξη» έγραψε η τραγουδίστρια
Τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη μπήκε στο GTA 6, «τρομερή έκπληξη» έγραψε η τραγουδίστρια
Το ελληνικό τραγούδι ακούγεται σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του βιντεοπαιχνιδιού, που κυκλοφόρησε σήμερα, έπειτα από αναμονή εκατομμυρίων παικτών σε όλο τον κόσμο
Μια απρόσμενη ελληνική παρουσία φαίνεται πως έχει το Grand Theft Auto VI (GTA 6), που κυκλοφορεί σήμερα (19/11), καθώς το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη ακούγεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι.
Η παρουσία του τραγουδιού έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση στο παιχνίδι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.
Στα σχετικά πλάνα εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός με το όνομα Kaleidoscope FM, με τον τίτλο «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα «ALKISTIS PROTOPSALTI».
Μάλιστα το τραγούδι ακούγεται και σε απόσπασμα σε livestream του δημοφιλούς Αμερικανού YouTuber IShowSpeed, το οποίο κυκλοφορεί επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σημειώνεται πως το «Όλα αυτά που φοβάμαι» κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και αποτελεί ελληνική διασκευή της γνωστής επιτυχίας «How You Remind Me» των Nickelback, σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Άλκηστης Πρωτοψάλτη «Να σε βλέπω να γελάς».
Η ίδια η ερμηνεύτρια υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση, κάνοντας σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της σε αισθητική που παραπέμπει στο GTA.
Η μουσική αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της σειράς Grand Theft Auto, με τη Rockstar Games να ενσωματώνει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των παιχνιδιών της τραγούδια από διαφορετικά είδη, εποχές και καλλιτέχνες.
Η παρουσία του τραγουδιού έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση στο παιχνίδι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.
Στα σχετικά πλάνα εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός με το όνομα Kaleidoscope FM, με τον τίτλο «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα «ALKISTIS PROTOPSALTI».
Μάλιστα το τραγούδι ακούγεται και σε απόσπασμα σε livestream του δημοφιλούς Αμερικανού YouTuber IShowSpeed, το οποίο κυκλοφορεί επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σημειώνεται πως το «Όλα αυτά που φοβάμαι» κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και αποτελεί ελληνική διασκευή της γνωστής επιτυχίας «How You Remind Me» των Nickelback, σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Άλκηστης Πρωτοψάλτη «Να σε βλέπω να γελάς».
Η ίδια η ερμηνεύτρια υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση, κάνοντας σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η αντίδραση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη
«Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της σε αισθητική που παραπέμπει στο GTA.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μουσική αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της σειράς Grand Theft Auto, με τη Rockstar Games να ενσωματώνει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των παιχνιδιών της τραγούδια από διαφορετικά είδη, εποχές και καλλιτέχνες.
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