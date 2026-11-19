Ανυπομονώ να ακούσω το τραγούδι και του εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία, ανέφερε η τραγουδίστρια για τον συνάδελφό της





Η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε πέρυσι την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό με το «Jalla» μίλησε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με αφορμή τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «OUD» και την ολοκλήρωση της πρώτης ευρωπαϊκής περιοδείας της , ενώ παράλληλα έστειλε ευχές στον συνάδελφό της για καλή επιτυχία.







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Σε ό,τι αφορά τη συμβουλή που θα έδινε στον συνάδελφό της ενόψει της συμμετοχής του, η ίδια στάθηκε στη σημασία της προετοιμασίας και της συγκέντρωσης στο τραγούδι και στη σκηνική παρουσία, επισημαίνοντας ότι οι παράλληλες υποχρεώσεις μπορεί να είναι απαιτητικές: «Θα του έλεγα να το απολαύσει και να σκέφτεται μόνο το τραγούδι και τη σκηνή. Όλα τα υπόλοιπα, οι δημόσιες σχέσεις, τα ταξίδια, απαιτούν πολλή ενέργεια και πρέπει να προσέξει να μην κουραστεί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το τραγούδι και όσα θα συμβούν στη σκηνή».









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Παρά τις θετικές αναμνήσεις από τον διαγωνισμό, η Antigoni Buxton ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει ξανά στον μουσικό διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο για το μέλλον: «Δεν είναι κάτι που έχω στα άμεσα πλάνα μου, να πω δηλαδή "ναι, θέλω να ξαναπάω στη Eurovision" αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ. Αυτό είναι στα χέρια του Θεού, θα δείξει τι επιφυλάσσει το μέλλον για μένα. Πιστεύω πως τώρα βρίσκομαι σε ένα νέο κεφάλαιο και έχω όλη την προσοχή μου στραμμένη εκεί».



Αναφερόμενη στην πορεία του «Jalla», η Buxton εξήγησε ότι βασική της επιδίωξη ήταν να ενσωματώσει στο τραγούδι στοιχεία της κυπριακής μουσικής ταυτότητας. Το κομμάτι, που συνυπέγραψε με τους Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο, Τρέι Κουά και Charalambous Kallona, συνδύασε σύγχρονους ποπ ήχους με έθνικ ρυθμούς και κυπριακά στοιχεία.



Η ίδια θυμήθηκε τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το τραγούδι και εξήγησε γιατί ήθελε να εκπροσωπήσει την Κύπρο με στοιχεία της μουσικής και της γλώσσας της: «Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, από την αρχή φτιαγμένο με αγάπη από κάθε δημιουργό και παραγωγό που συμμετείχε. Για εμένα ήταν σημαντικό να βάλω στο τραγούδι κυπριακά στοιχεία, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στη Eurovision. Δεν είχαμε ξανακούσει την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό και όχι μόνο τη λέξη "Jalla" αλλά και άλλες φράσεις που πλέον έχουν γίνει ατάκες. Δεν ήθελα να ανέβω στη σκηνή της Eurovision ως Antigoni, ήθελα να εκπροσωπήσω την Κύπρο και όλα όσα έχουμε εκεί».



Τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή του Γιώργου Περρή στη Eurovision με την Κύπρο εξέφρασε η Antigoni Buxton , εκτιμώντας πως διαθέτει υπέροχη φωνή και θα παρουσιάσει κάτι καινούριο για τη χώρα.Η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε πέρυσι την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό με το «Jalla» μίλησε στο, ενώ παράλληλα έστειλε ευχές στον συνάδελφό της για καλή επιτυχία.Σχολιάζοντας τη συμμετοχή του Γιώργου Περρή στη Eurovision , δήλωσε: «Έχει υπέροχη φωνή και θα δούμε κάτι καινούριο για την Κύπρο, πολύ διαφορετικό από το "Jalla". Ανυπομονώ να ακούσω το τραγούδι και του εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία».Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην εμπειρία της στη Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη Βιέννη, περιγράφοντάς την ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της. Όπως είπε, παρά το άγχος και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, η ανταπόκριση του κοινού ήταν εκείνη που έκανε την εμπειρία ξεχωριστή.«Ήταν μαγικά και σίγουρα δύσκολα. Είχα στιγμές που δεν περίμενα να έχω τόσο πολύ άγχος, αλλά είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα. Ήταν υπέροχα. Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια πόσο μαγικό ήταν το συναίσθημα πάνω στη σκηνή. Και αυτό που με κάνει περισσότερο περήφανη από τη Eurovision είναι το ίδιο το τραγούδι, πόσο πολύ το αγάπησε ο κόσμος» δήλωσε η τραγουδίστρια.Παρά τις θετικές αναμνήσεις από τον διαγωνισμό, ηξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει ξανά στον μουσικό διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο για το μέλλον: «Δεν είναι κάτι που έχω στα άμεσα πλάνα μου, να πω δηλαδή "ναι, θέλω να ξαναπάω στη Eurovision" αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ. Αυτό είναι στα χέρια του Θεού, θα δείξει τι επιφυλάσσει το μέλλον για μένα. Πιστεύω πως τώρα βρίσκομαι σε ένα νέο κεφάλαιο και έχω όλη την προσοχή μου στραμμένη εκεί».Αναφερόμενη στην πορεία του «Jalla», η Buxton εξήγησε ότι βασική της επιδίωξη ήταν να ενσωματώσει στο τραγούδι στοιχεία της κυπριακής μουσικής ταυτότητας. Το κομμάτι, που συνυπέγραψε με τους Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο, Τρέι Κουά και Charalambous Kallona, συνδύασε σύγχρονους ποπ ήχους με έθνικ ρυθμούς και κυπριακά στοιχεία.Η ίδια θυμήθηκε τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το τραγούδι και εξήγησε γιατί ήθελε να εκπροσωπήσει την Κύπρο με στοιχεία της μουσικής και της γλώσσας της: «Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, από την αρχή φτιαγμένο με αγάπη από κάθε δημιουργό και παραγωγό που συμμετείχε. Για εμένα ήταν σημαντικό να βάλω στο τραγούδι κυπριακά στοιχεία, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στη Eurovision. Δεν είχαμε ξανακούσει την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό και όχι μόνο τη λέξη "Jalla" αλλά και άλλες φράσεις που πλέον έχουν γίνει ατάκες. Δεν ήθελα να ανέβω στη σκηνή της Eurovision ως Antigoni, ήθελα να εκπροσωπήσω την Κύπρο και όλα όσα έχουμε εκεί».

Μετά τον διαγωνισμό ακολούθησε ένα διάστημα με συναυλίες και εμφανίσεις σε διάφορες χώρες. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του κοινού κατά την πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία της, αλλά και στα επόμενα μουσικά σχέδια που ετοιμάζει για το 2027.



Όπως είπε: «Ήμουν σε έναν τρελό ρυθμό, με συναυλίες παντού. Η συναυλία στην Κύπρο ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πριν από λίγες εβδομάδες ολοκλήρωσα και το πρώτο μου ευρωπαϊκό τουρ, κάτι που ονειρευόμουν και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Πήγαμε στη Βουλγαρία, την Πολωνία, το Άμστερνταμ, τη Γερμανία και ο κόσμος τραγουδούσε τόσο το "Jalla" όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια μου. Τώρα ετοιμάζω καινούρια μουσική και το επόμενο πρότζεκτ μου για το 2027».



Στο μεταξύ, το νέο της τραγούδι «OUD» κινείται σε χορευτικούς ρυθμούς και έχει ως θέμα τον έρωτα. Η καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι θέλησε να διατηρήσει την ενέργεια του «JALLA», πριν περάσει στην προετοιμασία του πρώτου της άλμπουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει και διαφορετικά μουσικά ακούσματα.



Πιο αναλυτικά, εξήγησε: «Το "OUD" είναι ένα χορευτικό τραγούδι που μιλά για τον έρωτα. Θέλησα να συνεχίσω τη χαρούμενη και χορευτική διάθεση του "JALLA", προτού ξεκινήσω το ταξίδι για το άλμπουμ μου, το οποίο θα έχει και άλλους ήχους».