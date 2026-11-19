Ομπράντοβιτς: «Μπήκαμε στο παρκέ αποφασισμένοι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»
Ομπράντοβιτς: «Μπήκαμε στο παρκέ αποφασισμένοι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος κόουτς για τη νίκη της ομάδας του στη Λιθουάνια
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε βελτιωμένος και όντας ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Κάνουνας με σκορ τόσο στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε πως η ομάδα του βγήκε στο παρκέ με αποφασιστικότητα προκειμένου να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους παίκτες του για τη σημερινή τους απόδοση.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Βγήκαμε στο παρκέ αποφασισμένοι να παίξουμε δυναμικά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα. Παίξαμε πολύ έξυπνα στην επίθεση, διαβάσαμε σωστά τις καταστάσεις και πήραμε τις αποφάσεις που έπρεπε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθειά τους. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε πως η ομάδα του βγήκε στο παρκέ με αποφασιστικότητα προκειμένου να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους παίκτες του για τη σημερινή τους απόδοση.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Βγήκαμε στο παρκέ αποφασισμένοι να παίξουμε δυναμικά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα. Παίξαμε πολύ έξυπνα στην επίθεση, διαβάσαμε σωστά τις καταστάσεις και πήραμε τις αποφάσεις που έπρεπε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθειά τους. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας».
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