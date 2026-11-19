Τα παράδοξα των φορολογικών δηλώσεων: Εταιρείες με τζίρο 115 δισ. ευρώ δήλωσαν… μηδέν κέρδη για το 2024
Τα παράδοξα των φορολογικών δηλώσεων: Εταιρείες με τζίρο 115 δισ. ευρώ δήλωσαν… μηδέν κέρδη για το 2024
Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις εμφάνισαν ζημιές ή μηδενικά κέρδη, ενώ μόλις 161.839 δήλωσαν κερδοφορία
«Μια εικόνα – χίλιες λέξεις» για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το τι δηλώνουν στην εφορία οι συνολικά 382.325 εταιρείες (νομικά πρόσωπα).
Περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας, εμφανίζουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους 115 δισ. ευρώ (το ένα τέταρτο σχεδόν της αγοράς) αλλά καταλήγουν να δηλώνουν μηδενικά κέρδη ή ζημίες. 1 στις 3 εταιρίες δηλώνουν ότι «γράφει ζημιές» ύψους της τάξεως των 40 δισ. το χρόνο. Κατά μέσον όρο, κάθε μία από αυτές δηλώνει ότι «μπαίνει μέσα» πάνω από 280.000 ευρώ κάθε χρόνο!
Στον αντίποδα, από εκείνες που δηλώνουν ότι πάνε καλά, έχουν κέρδη και αυτά αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, μόλις 1 στις 3 ευρώ έχει έδρα στην Αττική. Αντιθέτως τα 2 στα 3 ευρώ αύξησης κερδών, τα δηλώνουν πως τα κερδίζουν οι εταιρείες που έχουν έδρα στην ελληνική Περιφέρεια.
Το παζλ αυτό ερμηνεύει σε ένα βαθμό και για ποιους λόγους δεν βρίσκουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό οι περισσότερες επιχειρήσεις. Εξηγεί ενδεχομένως και γιατί η μείωση προκαταβολής φόρου από 85% σε 50% ξεκινά από το 2028 και όχι νωρίτερα -αφού οι περισσότερες δεν δηλώνουν καν κέρδος για πληρώσουν φόρο.
Δείχνουν όμως και ότι, παρά την εξέλιξη των ελέγχων myDATA και την υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, εταιρείες που απαλλάσσονται από τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος που επιβλήθηκε στου επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) δηλώνουν ότι δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους -και την ώρα μάλιστα που αποκαλύπτονται δαιδαλώδη δίκτυα χιλιάδων επιχειρήσεων «βιτρίνας» που παράγουν μόνον …χρέη προς το δημόσιο.
· οι έξι στις δέκα (το 57,7% των εταιριών της χώρας ή 220.486 νομικά πρόσωπα) δήλωσαν ότι λειτουργούν χωρίς να αποκομίζουν ούτε 1 ευρώ κέρδος σε μία ολόκληρη χρονιά (το 2024) ή, ακόμα χειρότερα, ότι είχαν ζημιές και δεν βγάζουν καν τα έξοδά τους
· μία στις τρεις εταιρείες (141.198 νομικά πρόσωπα ή 37% του συνόλου των ελληνικών εταιριών) δηλώνουν ζημιογόνες και εμφανίζουν ζημιές στη φορολογική τους δήλωση ύψους 39,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Πλέον οξύμωρο είναι ίσως όμως ότι όλες μαζί οι κερδοφόρες δήλωσαν κέρδη 32,65 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2024, πολύ λιγότερα δηλαδή από τις ζημιές 39,80 δισ. που δήλωσαν πως «μπήκαν μέσα» οι σχεδόν 4 στις 10 εταιρείες της χώρας.
Στις 220.486 νομικές οντότητες που δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά φορολογητέα κέρδη, συμπεριλαμβάνονται και 50.114 μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Ακόμα και αν αφαιρεθούν αυτές επειδή δεν επιδιώκουν να έχουν κέρδη -αν και αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι επιδιώκουν να έχουν ζημιές- παραμένει και πάλι ότι οι ζημιές αγγίζουν τα 40 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν οι μισές από τις 382.325 επιχειρήσεις της χώρας (νομικά πρόσωπα) εμφανίζονται να «μπαίνουν μέσα».
Περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας, εμφανίζουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους 115 δισ. ευρώ (το ένα τέταρτο σχεδόν της αγοράς) αλλά καταλήγουν να δηλώνουν μηδενικά κέρδη ή ζημίες. 1 στις 3 εταιρίες δηλώνουν ότι «γράφει ζημιές» ύψους της τάξεως των 40 δισ. το χρόνο. Κατά μέσον όρο, κάθε μία από αυτές δηλώνει ότι «μπαίνει μέσα» πάνω από 280.000 ευρώ κάθε χρόνο!
Στον αντίποδα, από εκείνες που δηλώνουν ότι πάνε καλά, έχουν κέρδη και αυτά αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, μόλις 1 στις 3 ευρώ έχει έδρα στην Αττική. Αντιθέτως τα 2 στα 3 ευρώ αύξησης κερδών, τα δηλώνουν πως τα κερδίζουν οι εταιρείες που έχουν έδρα στην ελληνική Περιφέρεια.
Το παζλ αυτό ερμηνεύει σε ένα βαθμό και για ποιους λόγους δεν βρίσκουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό οι περισσότερες επιχειρήσεις. Εξηγεί ενδεχομένως και γιατί η μείωση προκαταβολής φόρου από 85% σε 50% ξεκινά από το 2028 και όχι νωρίτερα -αφού οι περισσότερες δεν δηλώνουν καν κέρδος για πληρώσουν φόρο.
Δείχνουν όμως και ότι, παρά την εξέλιξη των ελέγχων myDATA και την υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, εταιρείες που απαλλάσσονται από τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος που επιβλήθηκε στου επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) δηλώνουν ότι δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους -και την ώρα μάλιστα που αποκαλύπτονται δαιδαλώδη δίκτυα χιλιάδων επιχειρήσεων «βιτρίνας» που παράγουν μόνον …χρέη προς το δημόσιο.
Κανόνας οι ζημιές, εξαίρεση τα κέρδη!Σύμφωνα με όσα οι ίδιες οι εταιρίες εμφανίζουν στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι για τα κέρδη που είχαν το 2024:
· οι έξι στις δέκα (το 57,7% των εταιριών της χώρας ή 220.486 νομικά πρόσωπα) δήλωσαν ότι λειτουργούν χωρίς να αποκομίζουν ούτε 1 ευρώ κέρδος σε μία ολόκληρη χρονιά (το 2024) ή, ακόμα χειρότερα, ότι είχαν ζημιές και δεν βγάζουν καν τα έξοδά τους
· μία στις τρεις εταιρείες (141.198 νομικά πρόσωπα ή 37% του συνόλου των ελληνικών εταιριών) δηλώνουν ζημιογόνες και εμφανίζουν ζημιές στη φορολογική τους δήλωση ύψους 39,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ανοίγουν επιχειρήσεις… αφιλοκερδώςΑν και οι ζημιές αποτελούν μέρος και συνθήκη του επιχειρείν, στην Ελλάδα είναι ο κανόνας: από τις συνολικά 382.325 νομικά πρόσωπα, μόλις 161.839 ήταν «υγιείς επιχειρήσεις» που δήλωσαν μέσα σε ένα χρόνο είχαν κέρδη …τουλάχιστον 1 ευρώ.
Πλέον οξύμωρο είναι ίσως όμως ότι όλες μαζί οι κερδοφόρες δήλωσαν κέρδη 32,65 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2024, πολύ λιγότερα δηλαδή από τις ζημιές 39,80 δισ. που δήλωσαν πως «μπήκαν μέσα» οι σχεδόν 4 στις 10 εταιρείες της χώρας.
Στις 220.486 νομικές οντότητες που δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά φορολογητέα κέρδη, συμπεριλαμβάνονται και 50.114 μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Ακόμα και αν αφαιρεθούν αυτές επειδή δεν επιδιώκουν να έχουν κέρδη -αν και αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι επιδιώκουν να έχουν ζημιές- παραμένει και πάλι ότι οι ζημιές αγγίζουν τα 40 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν οι μισές από τις 382.325 επιχειρήσεις της χώρας (νομικά πρόσωπα) εμφανίζονται να «μπαίνουν μέσα».
Το βάρος στους λίγουςΤα δεδομένα των δηλώσεων δείχνουν ότι ένα στα τέσσερα ευρώ του τζίρου που δηλώθηκε στην εφορία για το 2024 προήλθε από εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα που εμφάνισαν φορολογικές ζημιές ή μηδενικά κέρδη, άρα δεν πλήρωσαν ούτε ευρώ φόρο.
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