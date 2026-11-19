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Πέθανε ο 21χρονος που έπεσε από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη
Πέθανε ο 21χρονος που έπεσε από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη
Ο νεαρός είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από την πτώση – Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες του περιστατικού
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 21χρονος έπεσε από τον Λευκό Πύργο.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:35, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο 21χρονος αρχικά είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν πολυτραυματίας, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα από την πτώση. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο νεαρός κατέληξε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:35, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο 21χρονος αρχικά είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο ήταν πολυτραυματίας, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα από την πτώση. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο νεαρός κατέληξε.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.
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