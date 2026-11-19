Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Αποθέωσε Φαλ και Χέιζ-Ντέιβις ο Κέντρικ Ναν για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
Αποθέωσε Φαλ και Χέιζ-Ντέιβις ο Κέντρικ Ναν για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
Ο Αμερικάνος άσος των πρασίνων μίλησε και για το τι πρέπει να κρατήσει η ομάδα του μετά το διπλό
Στην παρουσία του Μουστάφα Φαλ και του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις πριν αναλάβει ο ίδιος τα επιθετικά ηνία, στάθηκε ο Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικάνος άσος αναφέρθηκε στους δύο συμπαίκτες του για το διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας επί της Ζάλγκιρις: «Ο Φαλ μας βοηθάει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Μας δίνει σημαντική παρουσία μέσα στη ρακέτα. Ο Νάιτζελ έκανε σπουδαία δουλειά απόψε στο πρώτο ημίχρονο και μας κουβάλησε. Στην τέταρτη περίοδο, η μπάλα βρέθηκε στα χέρια μου και ανέλαβα τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ναν.
Στην ερώτηση για το τι πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτή τη νίκη ο Ναν τόνισε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επιθετικοί και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι τα λάθη και τα ριμπάουντ. Αν καταφέρουμε να βελτιωθούμε σε αυτούς τους δύο τομείς, θα είμαστε στον σωστό δρόμο».
Ο Αμερικάνος άσος αναφέρθηκε στους δύο συμπαίκτες του για το διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας επί της Ζάλγκιρις: «Ο Φαλ μας βοηθάει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Μας δίνει σημαντική παρουσία μέσα στη ρακέτα. Ο Νάιτζελ έκανε σπουδαία δουλειά απόψε στο πρώτο ημίχρονο και μας κουβάλησε. Στην τέταρτη περίοδο, η μπάλα βρέθηκε στα χέρια μου και ανέλαβα τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ναν.
Στην ερώτηση για το τι πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτή τη νίκη ο Ναν τόνισε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επιθετικοί και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι τα λάθη και τα ριμπάουντ. Αν καταφέρουμε να βελτιωθούμε σε αυτούς τους δύο τομείς, θα είμαστε στον σωστό δρόμο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα