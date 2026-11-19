Μάικλ Ντάγκλας: Είναι δώρο να έχεις έναν πατέρα που σε απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, αλλά μερικές φορές εύχομαι να μην ήταν 82, λέει η 23χρονη κόρη του
Μάικλ Ντάγκλας: Είναι δώρο να έχεις έναν πατέρα που σε απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, αλλά μερικές φορές εύχομαι να μην ήταν 82, λέει η 23χρονη κόρη του
Είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπειρία και τη σοφία του, τόνισε η Κάρις Ντάγκλας
Ανάμεικτα συναισθήματα προκαλεί στην κόρη του Μάικλ Ντάγκλας η ηλικία του πατέρα της. Σε συνέντευξή της, η Κάρις Ντάγκλας εξομολογήθηκε ότι θεωρεί πολύτιμη την εμπειρία και τη σοφία του, ορισμένες φορές όμως εύχεται να μην ήταν 82 ετών.
Η 23χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού και της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναφέρθηκε επίσης στη μάχη που έδωσε ο πατέρας της με τον καρκίνο, όταν εκείνη ήταν μόλις επτά ετών. Όπως είπε, την έκανε να συνειδητοποιήσει από νωρίς το ενδεχόμενο της απώλειάς του, ενώ η περιπέτεια αυτή έφερε την οικογένειά τους ακόμη πιο κοντά.
Η νεαρή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο ισπανικό ELLE, με αφορμή την πρώτη της φωτογράφιση για εξώφυλλο περιοδικού, στο τεύχος Δεκεμβρίου, εξηγώντας πώς η διαφορά ηλικίας με τον πατέρα της και οι δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένειά της έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.
«Το να έχεις έναν πατέρα που σε απέκτησε σε μεγαλύτερη ηλικία είναι ένα τεράστιο δώρο. Ωστόσο, μερικές φορές εύχομαι να μην ήταν 82 ετών, παρόλο που είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπειρία και τη σοφία του», δήλωσε αρχικά.
Η Ντάγκλας εξήγησε ότι η σκέψη του θανάτου και της απώλειας είναι κάτι που τη συνοδεύει από την παιδική της ηλικία, κυρίως εξαιτίας της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του πατέρα της. «Δεν νομίζω ότι θα κατανοήσω ποτέ πλήρως τον θάνατο ή ότι θα βρω μια οριστική απάντηση. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κακό να τον σκέφτεσαι. Η ασθένεια σε αναγκάζει να ζεις καθημερινά με αυτή την πιθανότητα».
Η Κάρις Ντάγκλας, η οποία ήταν επτά ετών την περίοδο της διάγνωσης, αναγνώρισε ότι τότε δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Όταν ήμουν παιδί, δεν καταλάβαινα απόλυτα ότι ο πατέρας μου θα μπορούσε να είχε πεθάνει όταν ήμουν επτά ετών», δήλωσε.
«Ήξερα ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά μόνο τώρα μπορώ να αρχίσω να φαντάζομαι πώς θα ήταν να μεγαλώσω χωρίς εκείνον. Η ασθένειά του μας έφερε ακόμη πιο κοντά και με έκανε να σκεφτώ τη θνητότητα», πρόσθεσε.
Η δοκιμασία αυτή ενίσχυσε τους δεσμούς της οικογένειας, ενώ επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο η Κάρις αντιλαμβάνεται πλέον τη σχέση της με τον πατέρα της.
Στην ίδια συνέντευξη, η Κάρις Ντάγκλας τοποθετήθηκε και για τον χαρακτηρισμό «nepo baby», που χρησιμοποιείται για τα παιδιά διάσημων γονέων, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες χάρη στο οικογενειακό τους όνομα.
Η 23χρονη έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τα βήματα των γονιών της στην υποκριτική, πραγματοποιώντας φέτος το θεατρικό της ντεμπούτο στον «Γλάρο» του Άντον Τσέχοφ, όπου υποδύθηκε τη Νίνα, σε παράσταση στο Μπρούκλιν.
Όπως αποκάλυψε, οι γονείς της είχαν φροντίσει να την προετοιμάσουν για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας της οικογένειάς της. «Δεν μου έκρυψαν ότι οι άνθρωποι θα είχαν προκαταλήψεις για μένα πριν ακόμη με συναντήσουν», ανέφερε.
«Μου έμαθαν ότι το να χτίσω τη δική μου ταυτότητα εξαρτάται από εμένα και από κανέναν άλλον. Ήταν δική μου ευθύνη και εξακολουθεί να είναι», συμπλήρωσε.
Η 23χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού και της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναφέρθηκε επίσης στη μάχη που έδωσε ο πατέρας της με τον καρκίνο, όταν εκείνη ήταν μόλις επτά ετών. Όπως είπε, την έκανε να συνειδητοποιήσει από νωρίς το ενδεχόμενο της απώλειάς του, ενώ η περιπέτεια αυτή έφερε την οικογένειά τους ακόμη πιο κοντά.
Η νεαρή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο ισπανικό ELLE, με αφορμή την πρώτη της φωτογράφιση για εξώφυλλο περιοδικού, στο τεύχος Δεκεμβρίου, εξηγώντας πώς η διαφορά ηλικίας με τον πατέρα της και οι δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένειά της έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.
«Το να έχεις έναν πατέρα που σε απέκτησε σε μεγαλύτερη ηλικία είναι ένα τεράστιο δώρο. Ωστόσο, μερικές φορές εύχομαι να μην ήταν 82 ετών, παρόλο που είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπειρία και τη σοφία του», δήλωσε αρχικά.
Η Ντάγκλας εξήγησε ότι η σκέψη του θανάτου και της απώλειας είναι κάτι που τη συνοδεύει από την παιδική της ηλικία, κυρίως εξαιτίας της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του πατέρα της. «Δεν νομίζω ότι θα κατανοήσω ποτέ πλήρως τον θάνατο ή ότι θα βρω μια οριστική απάντηση. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κακό να τον σκέφτεσαι. Η ασθένεια σε αναγκάζει να ζεις καθημερινά με αυτή την πιθανότητα».
Catherine Zeta-Jones and Michael Douglas' daughter Carys, 23, opens up about her father's cancer battle, the 'nepo baby' label and 'building her own identity' https://t.co/PcvCS7Mjz9— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 19, 2026
Η μάχη του Μάικλ Ντάγκλας με τον καρκίνοΟ Μάικλ Ντάγκλας διαγνώστηκε με καρκίνο σε τέταρτο στάδιο τον Αύγουστο του 2010. Οι γιατροί εντόπισαν όγκο στη βάση της γλώσσας του, αφού ο ηθοποιός είχε αναζητήσει ιατρική βοήθεια εξαιτίας ενός επίμονου πονόλαιμου. Ακολούθησαν χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες, ενώ το 2011 ανακοινώθηκε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση.
Η Κάρις Ντάγκλας, η οποία ήταν επτά ετών την περίοδο της διάγνωσης, αναγνώρισε ότι τότε δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Όταν ήμουν παιδί, δεν καταλάβαινα απόλυτα ότι ο πατέρας μου θα μπορούσε να είχε πεθάνει όταν ήμουν επτά ετών», δήλωσε.
«Ήξερα ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά μόνο τώρα μπορώ να αρχίσω να φαντάζομαι πώς θα ήταν να μεγαλώσω χωρίς εκείνον. Η ασθένειά του μας έφερε ακόμη πιο κοντά και με έκανε να σκεφτώ τη θνητότητα», πρόσθεσε.
Η δοκιμασία αυτή ενίσχυσε τους δεσμούς της οικογένειας, ενώ επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο η Κάρις αντιλαμβάνεται πλέον τη σχέση της με τον πατέρα της.
Στην ίδια συνέντευξη, η Κάρις Ντάγκλας τοποθετήθηκε και για τον χαρακτηρισμό «nepo baby», που χρησιμοποιείται για τα παιδιά διάσημων γονέων, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες χάρη στο οικογενειακό τους όνομα.
Η ταμπέλα του «nepo baby» και η προσπάθεια να χαράξει τη δική της πορεία
Η 23χρονη έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τα βήματα των γονιών της στην υποκριτική, πραγματοποιώντας φέτος το θεατρικό της ντεμπούτο στον «Γλάρο» του Άντον Τσέχοφ, όπου υποδύθηκε τη Νίνα, σε παράσταση στο Μπρούκλιν.
Όπως αποκάλυψε, οι γονείς της είχαν φροντίσει να την προετοιμάσουν για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας της οικογένειάς της. «Δεν μου έκρυψαν ότι οι άνθρωποι θα είχαν προκαταλήψεις για μένα πριν ακόμη με συναντήσουν», ανέφερε.
«Μου έμαθαν ότι το να χτίσω τη δική μου ταυτότητα εξαρτάται από εμένα και από κανέναν άλλον. Ήταν δική μου ευθύνη και εξακολουθεί να είναι», συμπλήρωσε.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι με το πέρασμα των χρόνων έχει μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τις προσδοκίες και την πίεση που συνοδεύουν το επώνυμό της. «Με τον καιρό έχω καταλάβει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσεις αυτού του είδους την πίεση», εξήγησε.
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