Μάικλ Ντάγκλας: Είναι δώρο να έχεις έναν πατέρα που σε απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, αλλά μερικές φορές εύχομαι να μην ήταν 82, λέει η 23χρονη κόρη του