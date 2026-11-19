Η ηθοποιός υποδύεται μία γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από μία κακοποιητικής σχέση, αλλά συνεχίζει να παλεύει για τη ζωή της ίδιας και των παιδιών της στις δικαστικές αίθουσες