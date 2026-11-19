Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Patricia» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ
Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Patricia» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ
Η ηθοποιός υποδύεται μία γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από μία κακοποιητικής σχέση, αλλά συνεχίζει να παλεύει για τη ζωή της ίδιας και των παιδιών της στις δικαστικές αίθουσες
Την έναρξη των γυρισμάτων του δράματος «Patricia» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ ανακοίνωσε το Netflix, η οποία θα αναλάβει και την παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Moonlyon. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χουάν Ντιέγκο Μπότο. Η είδηση έρχεται καθώς η Ισπανίδα σταρ διανύει μια πολυσυζητημένη σεζόν βραβείων χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «La Bola Negra» και «Bunker».
Στο φιλμ θα υποδυθεί την Patricia, μια γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από τη φρίκη μιας κακοποιητικής σχέσης 12 χρόνων ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κόλαση στις δικαστικές αίθουσες, φοβούμενη για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών της.
Η φιλόδοξη παραγωγή αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας για τη Moonlyon που ιδρύθηκε το 2022 από την ηθοποιό σε συνεργασία με τον όμιλο αθλητισμού και ψυχαγωγίας Imagina με έδρα τη Βαρκελώνη.
Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η πορεία της οποίας έχει συνδεθεί στενά με τη μακροχρόνια συνεργασία της με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ σε ταινίες όπως το «Volver» και το «Pain and Glory», αποκάλυψε ότι συμμετείχε στην ανάπτυξη του «Patricia» για περισσότερο από δύο χρόνια. «Νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό. Ήταν μια όμορφη και έντονη διαδρομή δίπλα στον αγαπημένο μου Χουάν Ντιέγκο Μπότο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Ο Χουάν έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο και είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία και ένα τεράστιο προνόμιο να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Η Patricia αντιπροσωπεύει τόσες πολλές γυναίκες που υφίστανται καθημερινά αυτού του είδους τη βία», συμπλήρωσε.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Goya Toledo, Dylan Radley και Ramón Barea, μεταξύ άλλων.
Σύμφωνα με το Deadline, είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αργεντινο-Ισπανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, μετά το ντεμπούτο του το 2022 με το κοινωνικό δράμα «On The Fringe», στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός ενώ έκανε πρεμιέρα στο τμήμα «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
«Μετά από δύο χρόνια γραφής και μια μακρά διαδικασία έρευνας που περιλάμβανε ώρες συνεντεύξεων με γυναίκες οι οποίες μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους, αποτελεί προνόμιο για μένα να αφηγηθώ αυτή την ιστορία με αυτό το καστ και αυτή τη δημιουργική ομάδα», σημείωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο φιλμ θα υποδυθεί την Patricia, μια γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από τη φρίκη μιας κακοποιητικής σχέσης 12 χρόνων ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κόλαση στις δικαστικές αίθουσες, φοβούμενη για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών της.
Η φιλόδοξη παραγωγή αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας για τη Moonlyon που ιδρύθηκε το 2022 από την ηθοποιό σε συνεργασία με τον όμιλο αθλητισμού και ψυχαγωγίας Imagina με έδρα τη Βαρκελώνη.
Penélope Cruz will star in and produce the new film PATRICIA. Written and directed by Juan Diego Botto.— Netflix (@netflix) November 19, 2026
A woman who escapes the hell of a twelve-year abusive relationship must face another hell in the courts, where she fears for the wellbeing of her children. pic.twitter.com/nltybLENbq
Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η πορεία της οποίας έχει συνδεθεί στενά με τη μακροχρόνια συνεργασία της με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ σε ταινίες όπως το «Volver» και το «Pain and Glory», αποκάλυψε ότι συμμετείχε στην ανάπτυξη του «Patricia» για περισσότερο από δύο χρόνια. «Νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό. Ήταν μια όμορφη και έντονη διαδρομή δίπλα στον αγαπημένο μου Χουάν Ντιέγκο Μπότο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Ο Χουάν έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο και είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία και ένα τεράστιο προνόμιο να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Η Patricia αντιπροσωπεύει τόσες πολλές γυναίκες που υφίστανται καθημερινά αυτού του είδους τη βία», συμπλήρωσε.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Goya Toledo, Dylan Radley και Ramón Barea, μεταξύ άλλων.
Σύμφωνα με το Deadline, είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αργεντινο-Ισπανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, μετά το ντεμπούτο του το 2022 με το κοινωνικό δράμα «On The Fringe», στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός ενώ έκανε πρεμιέρα στο τμήμα «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
«Μετά από δύο χρόνια γραφής και μια μακρά διαδικασία έρευνας που περιλάμβανε ώρες συνεντεύξεων με γυναίκες οι οποίες μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους, αποτελεί προνόμιο για μένα να αφηγηθώ αυτή την ιστορία με αυτό το καστ και αυτή τη δημιουργική ομάδα», σημείωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα