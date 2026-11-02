Πενέλοπε Κρουζ – Χαβιέ Μπαρδέμ: Ο 15χρονος γιος τους έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική

Το «La Bola Negra» που ο Λέο έκανε μία σύντομη εμφάνιση, θεωρείται φαβορί για τα Όσκαρ





Οι θεατές του queer δραματικού φιλμ, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix και στο οποίο πρωταγωνιστεί η μητέρα του Λέο , τον εντόπισαν σε μια σύντομη σκηνή με αρκετούς ηθοποιούς, κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους.











«Νιώθω ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάποιος πολύ, πολύ ξεχωριστός για εμένα βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα, ο γιος μου» είχε πει η Κρουζ και είχε προσθέσει: «Είναι πολύ ξεχωριστός για μένα, τα παιδιά μου είναι προφανώς το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου και δεν έρχονται σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις».



Η ταινία «La Bola Negra» και οι προσδοκίες για τα Όσκαρ Το «La Bola Negra», που μεταφράζεται ως «Η Μαύρη Μπάλα», σκηνοθετήθηκε από τους Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστούς ως Los Javis, και αφηγείται τρεις ιστορίες αντρών διαφορετικών γενεών, οι οποίες εκτυλίσσονται το 1932, το 1937 και το 2017.



Δείτε το τρέιλερ του «La Bola Negra»



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Η δημιουργία της βασίστηκε σε τρεις διαφορετικές πηγές. Ο τίτλος προέρχεται από το ομώνυμο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το οποίο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Είχε γράψει μόλις τέσσερις σελίδες, καθώς δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου, πριν προλάβει να το τελειώσει. Οι δημιουργοί αξιοποίησαν επίσης μια επιστολή 67 γραμμών που είχε γράψει ο Λόρκα σε φίλο του, στην οποία περιέγραφε την υπόθεση.



Παράλληλα, άντλησαν έμπνευση από το θεατρικό έργο του Αλμπέρτο Κονεχέρο «La piedra oscura», του 2015, που εκτυλίσσεται ένα βράδυ του Αυγούστου του 1937 και παρουσιάζει τη συνάντηση ενός Ρεπουμπλικανού υπολοχαγού με έναν στρατιώτη του εθνικιστικού στρατού κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου.



Ο 15χρονος Λέο, γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ ακολουθεί τα βήματα των διάσημων γονιών του, καθώς έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική στην ισπανόφωνη δραματική ταινία «La Bola Negra», η οποία συγκαταλέγεται στις παραγωγές που αναμένεται να διεκδικήσουν σημαντικές διακρίσεις στα Όσκαρ.Οι θεατές του queer δραματικού φιλμ, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix και στο οποίο πρωταγωνιστεί η μητέρα του, τον εντόπισαν σε μια σύντομη σκηνή με αρκετούς ηθοποιούς, κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους.Ο 15χρονος δεν έχει κάποια ατάκα στην ταινία, ωστόσο η συμμετοχή του αποτελεί την πρώτη του εμφάνιση στον χώρο της υποκριτικής. Η Πενέλοπε Κρουζ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η απόφαση για το αν τα παιδιά της θα ακολουθήσουν τα επαγγελματικά της βήματα ανήκει αποκλειστικά στα ίδια.Η ηθοποιός και ο Μπαρδέμ, οι οποίοι έχουν επίσης μια 12χρονη κόρη, τη Λούνα, προστατεύουν την προσωπική ζωή των παιδιών τους από τότε που γεννήθηκαν. Το 2023, ο Λέο συνόδευσε τη μητέρα του σε μια συζήτηση με το κοινό στο BAFTA, όπου εκείνη αναφέρθηκε με συγκίνηση στην παρουσία του.«Νιώθω ιδιαίτερα σήμερα, γιατί κάποιος πολύ, πολύ ξεχωριστός για εμένα βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα, ο γιος μου» είχε πει η Κρουζ και είχε προσθέσει: «Είναι πολύ ξεχωριστός για μένα, τα παιδιά μου είναι προφανώς το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου και δεν έρχονται σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις».Το «La Bola Negra», που μεταφράζεται ως «Η Μαύρη Μπάλα», σκηνοθετήθηκε από τους Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστούς ως Los Javis, και αφηγείται τρεις ιστορίες αντρών διαφορετικών γενεών, οι οποίες εκτυλίσσονται το 1932, το 1937 και το 2017.Η δημιουργία της βασίστηκε σε τρεις διαφορετικές πηγές. Ο τίτλος προέρχεται από το ομώνυμο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το οποίο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Είχε γράψει μόλις τέσσερις σελίδες, καθώς δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου, πριν προλάβει να το τελειώσει. Οι δημιουργοί αξιοποίησαν επίσης μια επιστολή 67 γραμμών που είχε γράψει ο Λόρκα σε φίλο του, στην οποία περιέγραφε την υπόθεση.Παράλληλα, άντλησαν έμπνευση από το θεατρικό έργο του Αλμπέρτο Κονεχέρο «La piedra oscura», του 2015, που εκτυλίσσεται ένα βράδυ του Αυγούστου του 1937 και παρουσιάζει τη συνάντηση ενός Ρεπουμπλικανού υπολοχαγού με έναν στρατιώτη του εθνικιστικού στρατού κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου.

Οι δύο σκηνοθέτες απέσπασαν το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών του 2026, όπου η ταινία έκανε την πρεμιέρα της, ενώ η παραγωγή θεωρείται πιθανή υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην τελετή του 2027. Παράλληλα, επιλέχθηκε από την Ισπανία για να διεκδικήσει το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Το φιλμ κυκλοφόρησε στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου και μέσα σε τέσσερις ημέρες σημείωσε τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο εισπράξεων ανά αίθουσα που έχει καταγραφεί ποτέ για μη αγγλόφωνη ταινία, μετά το «Parasite» του 2019.



Στο πλευρό της Πενέλοπε Κρουζ εμφανίζονται ο Ισπανός μουσικός Guitarricadelafuente, καθώς και οι Μιγκέλ Μπερνάρντεο, Κάρλος Γκονζάλες και Γκλεν Κλόουζ.



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