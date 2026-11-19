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ΠΑΟΚ: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Φόστερ στο ντέρμπι με τον Άρη
ΠΑΟΚ: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Φόστερ στο ντέρμπι με τον Άρη
Ο Αμερικάνος γκαρντ είχε υποστεί διάστρεμμα στο παιχνίδι με την Καρδίτσα
Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μάρκους Φόστερ στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη που θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/11, 17:30), στο PAOK Sports Arena, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στο νικηφόρο, εκτός έδρας, παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα και δεν αγωνίστηκε με τη Μανρέσα. Κάτι που σημαίνει πως ο Αντρέα Τρινκιέρι θα τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να δει αν θα είναι στην 12άδα.
Σε ένα σπουδαίο ματς στην PAOK Sports Arena, που αναμένεται να είναι κατάμεστη από τους οπαδούς του «Δικεφάλου».
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής στο νικηφόρο, εκτός έδρας, παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα και δεν αγωνίστηκε με τη Μανρέσα. Κάτι που σημαίνει πως ο Αντρέα Τρινκιέρι θα τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να δει αν θα είναι στην 12άδα.
Σε ένα σπουδαίο ματς στην PAOK Sports Arena, που αναμένεται να είναι κατάμεστη από τους οπαδούς του «Δικεφάλου».
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