Πρόκειται για έναν νεαρό με καταγωγή από τη Γουινέα - A ναμένεται η έκδοσή του στην Ελλάδα

άνδρας με καταγωγή από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας και η 24χρονη συναντήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, όταν εκείνος φέρεται να την παρέλαβε από την οδό Λιοσίων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι την ίδια ημέρα την οδήγησε στο διαμέρισμά του και τη σκότωσε.



στις 5 Νοεμβρίου κατέβασε τη βαλίτσα με τη σορό στον δρόμο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.



Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον άνδρα να εισέρχεται στο κτίριο μαζί με την 24χρονη, χωρίς εκείνη να εμφανίζεται στη συνέχεια να αποχωρεί από αυτό.



Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να εγκαταλείπει τη αποτύπωμά του εντοπίστηκε στη σακούλα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός.



Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα



Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα των αστυνομικών, ο δράστης μετά τον θάνατο της γυναίκας και την μεταφορά της από την πολυκατοικία, προχώρησε σε καθαρισμό τόσο του διαμερίσματος όσο και των κοινόχρηστων χώρων.



Κλείσιμο κατάθεση του συγκατοίκου του, ο οποίος είχε αναφέρει ότι από το δωμάτιο του 20χρονου αναδυόταν έντονη δυσοσμία και του είχε ζητήσει να το καθαρίσει.



Ο ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα



Η άφιξη της 24χρονης στην Αθήνα Θυμίζουμε πως, πριν φθάσει στην Αθήνα, η 24χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο. Η νεαρή έφτασε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και την ίδια ημέρα συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν. Κατά τη συνάντησή τους, του ανέφερε ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.



Στο Στρασβούργο συνελήφθη, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο, ο οποίος θεωρείται ο βασικόςη σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα . Οι ελληνικές Αρχές αναμένουν πλέον την έκδοσή του στη χώρα μας.Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας και η 24χρονη, όταν εκείνος φέρεται να την παρέλαβε από την. Οι Αρχές εκτιμούν ότιΟ βασικός ύποπτος φέρεται να παρέμεινε στο διαμέρισμα για αρκετές ημέρες, ενώκαι την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον άνδρα να εισέρχεται στο κτίριοΠαράλληλα, κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να εγκαταλείπει τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα , ενώμέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός.Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα των αστυνομικών, ο δράστης μετά τον θάνατο της γυναίκας και την μεταφορά της από την πολυκατοικία,Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην, ο οποίος είχε αναφέρει ότι από το δωμάτιο του 20χρονου αναδυόταν έντονη δυσοσμία και του είχε ζητήσει να το καθαρίσει.Θυμίζουμε πως, πριν φθάσει στην Αθήνα, η 24χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο. Η νεαρή έφτασε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και την ίδια ημέρα συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν. Κατά τη συνάντησή τους, του ανέφερε ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.

Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, 29 Οκτωβρίου, τα ίχνη της χάθηκαν, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη μετά την τελευταία γνωστή επικοινωνία της. Ο φίλος της από το Καμερούν ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να έχει νέα της. Από την έρευνα των Αρχών έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.



Η 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα το απόγευμα της Κυριακής (8/11). Η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ. Όπως διαπιστώθηκε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.



Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα, η σορός της δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της ήταν δεμένα.