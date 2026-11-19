Κρις Τζένερ για τη μητέρα της: Ήταν τόσο οδυνηρό να βλέπω τον θάνατό της
Κρις Τζένερ για τη μητέρα της: Ήταν τόσο οδυνηρό να βλέπω τον θάνατό της
Η 71χρονη τηλεπερσόνα εξομολογήθηκε πως τα πρωινά είναι πάντα δύσκολα από τότε που η Μέρι Τζο Σάνον έφυγε από τη ζωή
Οδυνηρή εμπειρία ήταν για την Κρις Τζένερ ο θάνατος της μητέρας της, όπως εξομολογήθηκε ίδια μιλώντας για το πένθος που βιώνει.
Σε preview που προβλήθηκε ενόψει του επεισοδίου της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου για το ριάλιτι «The Kardashians», όπως αναφέρει το People, οι Καρντάσιαν και οι Τζένερ εμφανίζονται σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, κατά την οποία γιορτάζουν τα τέταρτα γενέθλια του γιου της Κλόε Καρντάσιαν, Τέιτουμ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, έγινε αναφορά στην απώλεια της Μέρι Τζο Σάνον, ο οποίος είχε σημειωθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 16 Ιουλίου, με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν να ρωτά την 71χρονη μητέρα της πώς αισθάνεται: «Το πρωί είναι πάντα δύσκολα. Αλλά μέχρι το απόγευμα νιώθω ότι μπορώ να αναπνεύσω... Νομίζω ότι ήταν τόσο οδυνηρό να βλέπω τον θάνατό της», απάντησε η Κρις Τζένερ.
Η Κλόε Καρντάσιαν ανέφερε έπειτα πως η γιαγιά της άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ώρες αφού εισήχθη στο νοσοκομείο: «Κυριολεκτικά, 48 ώρες μετά την εισαγωγή της, πέθανε», είπε.
Σε άλλη σκηνή, η Κιμ Καρντάσιαν φέρεται πως δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς μιλούσε για τον θάνατο της Μέρι Τζο Σάνον, ενώ δήλωσε: «MJ, πάντα πίστευες ότι θα ζούσες για πάντα. Θα κλάψω, αλλά πάντα πίστευα ότι η γιαγιά μου θα ζούσε για πάντα».
Η Κρις Τζένερ είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας της στις 16 Ιουλίου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Λίγες ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε πως άφησε την τελευταία της πνοή από καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ο μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασής της.
Η αποτέφρωσή της πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου.
Σε preview που προβλήθηκε ενόψει του επεισοδίου της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου για το ριάλιτι «The Kardashians», όπως αναφέρει το People, οι Καρντάσιαν και οι Τζένερ εμφανίζονται σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, κατά την οποία γιορτάζουν τα τέταρτα γενέθλια του γιου της Κλόε Καρντάσιαν, Τέιτουμ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, έγινε αναφορά στην απώλεια της Μέρι Τζο Σάνον, ο οποίος είχε σημειωθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 16 Ιουλίου, με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν να ρωτά την 71χρονη μητέρα της πώς αισθάνεται: «Το πρωί είναι πάντα δύσκολα. Αλλά μέχρι το απόγευμα νιώθω ότι μπορώ να αναπνεύσω... Νομίζω ότι ήταν τόσο οδυνηρό να βλέπω τον θάνατό της», απάντησε η Κρις Τζένερ.
Kris Jenner Says It Was ‘So Heartbreaking to Witness’ Her Mom MJ’s Death https://t.co/QSahr0hann— People (@people) November 19, 2026
Η Κλόε Καρντάσιαν ανέφερε έπειτα πως η γιαγιά της άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ώρες αφού εισήχθη στο νοσοκομείο: «Κυριολεκτικά, 48 ώρες μετά την εισαγωγή της, πέθανε», είπε.
Σε άλλη σκηνή, η Κιμ Καρντάσιαν φέρεται πως δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς μιλούσε για τον θάνατο της Μέρι Τζο Σάνον, ενώ δήλωσε: «MJ, πάντα πίστευες ότι θα ζούσες για πάντα. Θα κλάψω, αλλά πάντα πίστευα ότι η γιαγιά μου θα ζούσε για πάντα».
Η Κρις Τζένερ είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας της στις 16 Ιουλίου, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Λίγες ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε πως άφησε την τελευταία της πνοή από καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ο μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασής της.
Η αποτέφρωσή της πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα