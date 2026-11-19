«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση ή επιβολή προστίμου, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών





Η σχετική επισήμανση γίνεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας ατομικής αναγνώρισης αεροσκαφών.







Η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων ραντάρ με δυνατότητα Mode S είναι μια ουσιαστική εξέλιξη στην αναβάθμιση της επιτήρησης και της αναγνώρισης αεροσκαφών, που συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της ευρωπαϊκής εκκρεμότητας, σημειώνουν επίσης οι αρμόδιες πηγές.



Ειδικότερα, οι πηγές του υπ. Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν τα εξής:







- Η απόφαση είναι σε συνέχεια διαδικασίας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά την πρόοδο των ελληνικών αρχών.



Η σημερινή απόφαση αφορά παραπομπή και δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση ή επιβολή προστίμου. Η πλήρης συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση απαιτεί την ολοκλήρωση των σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων και την τεκμηρίωση ότι οι προβλεπόμενες δυνατότητες έχουν τεθεί σε εφαρμογή.



Κλείσιμο



- Το αντικείμενο της παραπομπής είναι συγκεκριμένο: η αξιοποίηση της ταυτότητας που μεταδίδει κάθε αεροσκάφος για την αναγνώρισή του από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η ανακοίνωση δεν διαπιστώνει διακοπή λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου.



Αφορά την εφαρμογή πρόσθετων τεχνολογικών δυνατοτήτων που απαιτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι οποίες, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2026, με πρωτοβουλίες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις για δύο ακόμη βασικά έργα συστημάτων αεροναυτιλίας του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού.



Στο στάδιο της υπογραφής βρίσκεται η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων ραντάρ με δυνατότητα Mode S, διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Η σχετική επισήμανση γίνεται μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας ατομικής αναγνώρισης αεροσκαφών.«Η σημερινή απόφαση αφορά παραπομπή και δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση ή επιβολή προστίμου» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν ότι η πλήρης συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση απαιτεί την ολοκλήρωση των σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων και την τεκμηρίωση ότι οι προβλεπόμενες δυνατότητες έχουν τεθεί σε εφαρμογή.Η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων ραντάρ με δυνατότητα Mode S είναι μια ουσιαστική εξέλιξη στην αναβάθμιση της επιτήρησης και της αναγνώρισης αεροσκαφών, που συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της ευρωπαϊκής εκκρεμότητας, σημειώνουν επίσης οι αρμόδιες πηγές.Ειδικότερα, οι πηγές του υπ. Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν τα εξής:Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση παραπομπής της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας ατομικής αναγνώρισης αεροσκαφών, σημειώνονται τα εξής:- Η απόφαση είναι σε συνέχεια διαδικασίας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά την πρόοδο των ελληνικών αρχών.Η σημερινή απόφαση αφορά παραπομπή και δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση ή επιβολή προστίμου. Η πλήρης συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση απαιτεί την ολοκλήρωση των σχετικών τεχνικών παρεμβάσεων και την τεκμηρίωση ότι οι προβλεπόμενες δυνατότητες έχουν τεθεί σε εφαρμογή.Στο συγκεκριμένο πεδίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων ραντάρ με δυνατότητα Mode S βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής. Πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη στην αναβάθμιση της επιτήρησης και της αναγνώρισης αεροσκαφών, που συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της ευρωπαϊκής εκκρεμότητας. Την υπογραφή θα ακολουθήσουν η εγκατάσταση, η διασύνδεση με τις υποδομές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων συστημάτων.- Το αντικείμενο της παραπομπής είναι συγκεκριμένο: η αξιοποίηση της ταυτότητας που μεταδίδει κάθε αεροσκάφος για την αναγνώρισή του από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η ανακοίνωση δεν διαπιστώνει διακοπή λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου.Αφορά την εφαρμογή πρόσθετων τεχνολογικών δυνατοτήτων που απαιτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι οποίες, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ενισχύουν περαιτέρω την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2026, με πρωτοβουλίες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις για δύο ακόμη βασικά έργα συστημάτων αεροναυτιλίας του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού.

Ειδικότερα:

α. Στις 16 Μαρτίου υπεγράφη η σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για το νέο σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Η σύμβαση καλύπτει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που υποστηρίζει την επικοινωνία των ελεγκτών με τα πληρώματα των αεροσκαφών και την καταγραφή των συνομιλιών τους.

β. Στις 17 Ιουλίου υπεγράφη η σύμβαση για τις διαδικασίες δορυφορικής πλοήγησης PBN σε 31 αεροδρόμια. Το έργο αφορά τον ανασχεδιασμό διαδικασιών πτήσης με αξιοποίηση της δορυφορικής πλοήγησης, ώστε να βελτιωθεί η αξιοποίηση του εναέριου χώρου και των δυνατοτήτων των ελληνικών αεροδρομίων.



Ο συνολικός σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας Data Link (το σύστημα έχει ήδη παραληφθεί οριστικά) και το νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την κατασκευάστρια εταιρεία. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της αεροναυτιλίας: επικοινωνία, πλοήγηση, επιτήρηση και διαχείριση πτήσεων.



Προτεραιότητα είναι η πρόοδος των συμβάσεων και των προμηθειών, να αποδώσει σύγχρονες υποδομές σε επιχειρησιακή λειτουργία, με τους απαραίτητους ελέγχους και εγκρίσεις, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την πλήρη κάλυψη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων.

