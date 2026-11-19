Ανδρουλάκης κατά Πάνα: «Τώρα διαφωνεί με την αυτόνομη πορεία αλλά στο συνέδριο την υπερψήφισε, να εξηγήσει τη στάση του»

«Δεν διαπραγματεύομαι κάτω από το τραπέζι, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο τη μάχη του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομο, ισχυρό, προοδευτικό και πάνω απ' όλα χωρίς δεσμεύσεις» είπε από τη Φαρκαδόνα