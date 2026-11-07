Πενέλοπε Κρουζ για την απόφαση να μεγαλώσει με τον Χαβιέ Μπαρδέμ τα παιδιά τους στη Μαδρίτη: Είναι πιο εύκολο να έχεις μια φυσιολογική ζωή
Πενέλοπε Κρουζ για την απόφαση να μεγαλώσει με τον Χαβιέ Μπαρδέμ τα παιδιά τους στη Μαδρίτη: Είναι πιο εύκολο να έχεις μια φυσιολογική ζωή
Τα παιδιά αξίζουν να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν αργότερα τι θέλουν να κάνουν, σχολίασε η ηθοποιός
Τους λόγους για τους οποίους επέλεξε με τον σύζυγό της, Χαβιέ Μπαρδέμ να ζήσουν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στη Μαδρίτη, εξήγησε η Πενέλοπε Κρουζ, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για την οικογένειά τους να διατηρεί μια φυσιολογική καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Perfect Magazine», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός με καταγωγή από την Ισπανία, ανέφερε ότι η ζωή στη Μαδρίτη τους επιτρέπει να προστατεύουν ευκολότερα την προσωπική τους ζωή σε σύγκριση με ό,τι θα συνέβαινε αν ζούσαν στις ΗΠΑ.
«Η υπόλοιπη οικογένειά μας βρίσκεται εκεί, όπως και οι φίλοι από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία. Είναι πιο εύκολο να έχεις μια φυσιολογική ζωή» δήλωσε.
Η Κρουζ υπογράμμισε ότι η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια: «Πρέπει να καταβάλλεις προσπάθεια για να κρατήσεις ένα μέρος της ζωής σου ιδιωτικό. Πιστεύω όμως, ότι όταν έχεις παιδιά, αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και το αξίζουν, το αξίζουν απόλυτα. Αργότερα μπορούν να αποφασίσουν τα ίδια τι θέλουν να κάνουν σε σχέση με την επαγγελματική τους ζωή και τα υπόλοιπα. Όταν είναι μικρά όμως, πρέπει να έχουν αυτή την ελευθερία και να μην εκτίθενται σε πράγματα».
Η ηθοποιός και ο 57χρονος Χαβιέ Μπαρδέμ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 15χρονο Λεονάρντο και τη 12χρονη Λούνα. Παρά τα 16 χρόνια γάμου, η Κρουζ έχει αναφέρει ότι εξακολουθεί να ανακαλύπτει νέα πράγματα για τη σχέση με τον σύζυγό της. Σε συνέντευξή της στο People τον περασμένο Ιούλιο, είχε δηλώσει ότι αισθάνεται πως συνεχίζει να μαθαίνει μέσα από τη σχέση τους, παρότι γνωρίζει τον Μπαρδέμ εδώ και 33 χρόνια.
«Νιώθω ότι εξακολουθώ να μαθαίνω πράγματα μέσα στη σχέση μου. Είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια» είχε πει. «Γνωρίζω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, αλλά υπάρχει άραγε κάποια μέρα που να καταφέρνεις να γνωρίσεις πραγματικά τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον σύντροφό σου» πρόσθεσε, αναφερόμενη και στην πολυπλοκότητα των σχέσεων.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» το 1992, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «Vicky Cristina Barcelona» το 2008.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Perfect Magazine», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός με καταγωγή από την Ισπανία, ανέφερε ότι η ζωή στη Μαδρίτη τους επιτρέπει να προστατεύουν ευκολότερα την προσωπική τους ζωή σε σύγκριση με ό,τι θα συνέβαινε αν ζούσαν στις ΗΠΑ.
«Η υπόλοιπη οικογένειά μας βρίσκεται εκεί, όπως και οι φίλοι από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία. Είναι πιο εύκολο να έχεις μια φυσιολογική ζωή» δήλωσε.
Penelope Cruz Details Family Life in Madrid With Javier Bardem and Their Kids https://t.co/EfSvj23Gzu— E! News (@enews) November 6, 2026
Η ηθοποιός και ο 57χρονος Χαβιέ Μπαρδέμ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 15χρονο Λεονάρντο και τη 12χρονη Λούνα. Παρά τα 16 χρόνια γάμου, η Κρουζ έχει αναφέρει ότι εξακολουθεί να ανακαλύπτει νέα πράγματα για τη σχέση με τον σύζυγό της. Σε συνέντευξή της στο People τον περασμένο Ιούλιο, είχε δηλώσει ότι αισθάνεται πως συνεχίζει να μαθαίνει μέσα από τη σχέση τους, παρότι γνωρίζει τον Μπαρδέμ εδώ και 33 χρόνια.
«Νιώθω ότι εξακολουθώ να μαθαίνω πράγματα μέσα στη σχέση μου. Είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια» είχε πει. «Γνωρίζω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, αλλά υπάρχει άραγε κάποια μέρα που να καταφέρνεις να γνωρίσεις πραγματικά τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον σύντροφό σου» πρόσθεσε, αναφερόμενη και στην πολυπλοκότητα των σχέσεων.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» το 1992, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «Vicky Cristina Barcelona» το 2008.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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