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Κρις Τζένερ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας της
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Κρις Τζένερ Μητέρα αιτία θανάτου

Κρις Τζένερ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας της

Η Μέρι Τζο «MJ» Σάνον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών

Κρις Τζένερ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της μητέρας της
Ιωάννα Μαρίνου
Η αιτία θανάτου της μητέρας της Κρις Τζένερ αποκαλύφθηκε, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την είδηση ότι η Μέρι Τζο «MJ» Σάνον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο εξασφάλισε το Us Weekly, η μητέρα της τηλεπερσόνας άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Ιουλίου από καρδιακή ανακοπή. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ο μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασής της. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η σορός της αποτεφρώθηκε στις 23 Ιουλίου.

Την είδηση του θανάτου της είχε ανακοινώσει η Κρις Τζένερ μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στα social media για να αποχαιρετίσει τη μητέρα της. «Σήμερα αποχαιρετήσαμε την όμορφη μαμά μου, την MJ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τι σήμαινε για εμένα ή τον πόνο του αποχωρισμού. Η μαμά μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία. Να αγαπάς την οικογένειά σου με όλη σου την καρδιά, να είσαι καλός, να είσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μην θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους», είχε γράψει μεταξύ άλλων.


Η Μέρι Τζο «MJ» Σάνον είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις συχνές εμφανίσεις της στο ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians, ενώ το 1980 ίδρυσε το παιδικό κατάστημα Shannon & Co. στο Σαν Ντιέγκο. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, στις 26 Ιουλίου, όταν και θα συμπλήρωνε τα 92 της χρόνια, η Τζένερ τίμησε ξανά τη μνήμη της, γράφοντας σε ανάρτηση στο Instagram: «Χρόνια πολλά στον ουρανό, μαμά. Σ' αγαπώ».

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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