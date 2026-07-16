Πέθανε η μητέρα της Κρις Τζένερ: Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια
Πέθανε η μητέρα της Κρις Τζένερ: Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια
Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία, έγραψε η τηλεπερσόνα μεταξύ άλλων στο Instagram για τη μητέρα της
Δύσκολες ώρες βιώνει η Κρις Τζένερ, αφού έφυγε από τη ζωή η μητέρα της στα 91 της χρόνια. Η 70χρονη τηλεπερσόνα προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social medial, προκειμένου να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση. Μέσα από αυτή μοιράστηκε επίσης τρυφερά λόγια για τη Μέρι Τζο Σάνον.
Η Τζένερ τόνισε πως η μητέρα της υπήρξε η «καρδιά της οικογένειάς της» και δήλωσε πως διδάχτηκε από εκείνη την αξία της αγάπης, της καλοσύνης, της πίστης και της οικογενειακής ενότητας. Παρά τη συντριβή της, βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη ότι θα συνεχίσει να είναι παρούσα μέσα από τα παιδιά, τα εγγόνια, τις παραδόσεις και τις αναμνήσεις της οικογένειας.
«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», έγραψε αρχικά στο Instagram, γνωστοποιώντας τον θάνατο της μητέρας της.
Στη συνέχεια, στάθηκε σε όσα της δίδαξε: «Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».
Η ανάρτηση της Κρις Τζένερ
Η Κρις Τζένερ ευχαρίστησε επίσης τη μητέρα της για τις θυσίες που έκανε για χάρη της: «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».
Στα πρόσωπα των οικείων της θα βλέπει ακόμη πτυχές της μητέρας της. «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», πρόσθεσε.
Κλείνοντας την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η τηλεπερσόνα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μητέρα της: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».
Η Τζένερ τόνισε πως η μητέρα της υπήρξε η «καρδιά της οικογένειάς της» και δήλωσε πως διδάχτηκε από εκείνη την αξία της αγάπης, της καλοσύνης, της πίστης και της οικογενειακής ενότητας. Παρά τη συντριβή της, βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη ότι θα συνεχίσει να είναι παρούσα μέσα από τα παιδιά, τα εγγόνια, τις παραδόσεις και τις αναμνήσεις της οικογένειας.
«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την πανέμορφη μαμά μου. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν όσα σήμαινε για εμένα ή τη συντριβή που νιώθω επειδή πρέπει να της πω αντίο», έγραψε αρχικά στο Instagram, γνωστοποιώντας τον θάνατο της μητέρας της.
Στη συνέχεια, στάθηκε σε όσα της δίδαξε: «Η μητέρα μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία: να αγαπάς με όλη σου τη δύναμη την οικογένειά σου, να είσαι καλός, να στέκεσαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μη θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή μαζί τους. Μας έμαθε ότι η οικογένεια είναι τα πάντα. Μας έδειξε πώς να αγαπάμε χωρίς όρους και πώς να βρίσκουμε χαρά στις μικρές στιγμές. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη».
Η ανάρτηση της Κρις Τζένερ
Η Κρις Τζένερ ευχαρίστησε επίσης τη μητέρα της για τις θυσίες που έκανε για χάρη της: «Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε σοφή συμβουλή που μοιράστηκες μαζί μας και για κάθε στιγμή κατά την οποία μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, όμως βρίσκουμε παρηγοριά στη σκέψη ότι μια αγάπη σαν τη δική σου δεν μας εγκαταλείπει ποτέ πραγματικά. Η αγάπη σου θα συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένειά μας, στις παραδόσεις μας, σε κάθε στιγμή που περνάμε μαζί και σε κάθε ζωή που άγγιξες».
Στα πρόσωπα των οικείων της θα βλέπει ακόμη πτυχές της μητέρας της. «Όταν κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια σου μέσα σε όλους μας. Δεν υπάρχει πλευρά του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Και αν έχω κάνει κάτι σωστό σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζω με τρόπο που θα σε έκανε περήφανη», πρόσθεσε.
Κλείνοντας την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η τηλεπερσόνα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που υπήρξε μητέρα της: «Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή, κάθε ευλογία υπήρξε χάρη σε εσένα και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό, κάθε μέρα, που σε έκανε μαμά μου. Η καρδιά μου έχει γίνει χίλια κομμάτια. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και, Θεέ μου, τι όμορφη και ευλογημένη ζωή ήταν αυτή. Θα σε αγαπώ για πάντα, μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα».
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