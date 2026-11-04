Ευαγγελία Μουμούρη για τον σύζυγό της: Θα ήθελα η αγάπη μας να είναι τόσο μεγάλη που να μπορώ να του πω «φύγε και άνοιξε τα φτερά σου για αλλού»
Ευαγγελία Μουμούρη για τον σύζυγό της: Θα ήθελα η αγάπη μας να είναι τόσο μεγάλη που να μπορώ να του πω «φύγε και άνοιξε τα φτερά σου για αλλού»
Θέλω να είμαστε τόσο ειλικρινείς που να μπορούμε, χωρίς να πληγωθούμε, να ζήσουμε και χώρια, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός
Μια προσδοκία που έχει για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Μαμμόπουλο, εκμυστηρεύτηκε η Ευαγγελία Μουμούρη. Για την ηθοποιό η αληθινή αγάπη προϋποθέτει την αποδοχή της εξέλιξης και των επιθυμιών του συντρόφου της, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τον αφήσεις ελεύθερο να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Όπως είπε, θα ήθελε να μπορέσει να του πει κάποια στιγμή να χαράξει μια διαφορετική πορεία μακριά από εκείνη.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, η Ευαγγελία Μουμούρη είπε για τη σχέση της με τον σύζυγό της: «Δεν είναι εύκολο να είσαι φίλη με τον άντρα σου. Δεν είμαστε οι ίδιοι με την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόδειξη αληθινής αγάπης είναι να δέχεσαι την εξέλιξη του ανθρώπου σου και να αφουγκράζεσαι τα θέλω του. Με τον Αλέξανδρο θα ήθελα να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μας που να μπορώ να του πω ''φύγε και άνοιξε τα φτερά σου για αλλού, να το θες''». Το σχετικό απόσπασμα παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
Ολοκληρώνοντας τη θέση της, η ηθοποιός υποστήριξε πως η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης είναι η ειλικρίνεια ανάμεσα στους συντρόφους και η δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τις επιθυμίες τους. «Πιστεύω ότι η πιο μεγάλη απόδειξη της αγάπης μας θα είναι να μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας για τα θέλω μας. Να είμαστε τόσο ειλικρινείς που να μπορούμε, χωρίς να πληγωθούμε, να ζήσουμε και χώρια. Μπορεί να είναι πληγωτικό για κάποιον από τους δύο, αλλά έτσι το βλέπω», πρόσθεσε κλείνοντας.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, η Ευαγγελία Μουμούρη είπε για τη σχέση της με τον σύζυγό της: «Δεν είναι εύκολο να είσαι φίλη με τον άντρα σου. Δεν είμαστε οι ίδιοι με την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόδειξη αληθινής αγάπης είναι να δέχεσαι την εξέλιξη του ανθρώπου σου και να αφουγκράζεσαι τα θέλω του. Με τον Αλέξανδρο θα ήθελα να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μας που να μπορώ να του πω ''φύγε και άνοιξε τα φτερά σου για αλλού, να το θες''». Το σχετικό απόσπασμα παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Happy Day», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
Ολοκληρώνοντας τη θέση της, η ηθοποιός υποστήριξε πως η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης είναι η ειλικρίνεια ανάμεσα στους συντρόφους και η δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τις επιθυμίες τους. «Πιστεύω ότι η πιο μεγάλη απόδειξη της αγάπης μας θα είναι να μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας για τα θέλω μας. Να είμαστε τόσο ειλικρινείς που να μπορούμε, χωρίς να πληγωθούμε, να ζήσουμε και χώρια. Μπορεί να είναι πληγωτικό για κάποιον από τους δύο, αλλά έτσι το βλέπω», πρόσθεσε κλείνοντας.
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