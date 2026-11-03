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Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες
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Μαρία Ελένη Λυκουρέζου Απόστολος Γκλέτσος Ιζαμπέλα Αρβανίτη Αλέξανδρος Λυκουρέζος Τζένη Οικονόμου

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες

Η σύντροφος του ηθοποιού, Ιζαμπέλα Αρβανίτη, έδωσε επίσης το παρών

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο παρακολουθήσε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην πρεμιέρα του στο θέατρο Μικρό Παλλάς το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Λύκοι» και η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου με την οποία υπήρξε παντρεμένος για 17 ημέρες το 1998 έδωσε το παρών ντυμένη στα λευκά, ενώ δίπλα της βρισκόταν ο δικηγόρος Θύμιος Φράγκος.

Δείτε φωτογραφία

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες


Το πρώην ζευγάρι αντάλλαξε αγκαλιές και φωτογραφήθηκε μαζί μετά το τέλος του έργου, αποδεικνύοντας πως διατηρούν φιλικές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες


Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ο οποίος παρακολούθησε επίσης την παράσταση με τη σύντροφό του Τζένη Οικονόμου, έσπευσε με τη σειρά του να χαιρετήσει τον Απόστολο Γκλέτσο και να τον συγχαρεί.

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Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες


Τη στήριξή της προς το πρόσωπο του ηθοποιού έδειξε με την παρουσία της και η σύντροφός του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, η οποία πόζαρε επίσης στον φακό, στην αγκαλιά του.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παρακολούθησε τον πρώην σύζυγό της Απόστολο Γκλέτσο στην πρεμιέρα του στο θέατρο, δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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