Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Οξφόρδη χάκαρε τη Rockstar Games και διέρρευσε 90 βίντεο του GTA VI
Επτά χρόνια φυλακή στον 21χρονο χάκερ της ομάδας Lapsus$
Παρά την ποινή, ο Άριον Κούρταζ, ηλικίας 21 ετών, βγήκε ελεύθερος από το δικαστήριο, δεδομένου του διαστήματος της προφυλάκισής του, διευκρίνισε ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ.
Η απόφαση ελήφθη «ζυγίζοντας, από τη μία, τη σοβαρότητα όσων κάνατε και από την άλλη, το νεαρό της ηλικίας σας», εξήγησε ο δικαστής του δικαστηρίου του Γουλγουίτς, στα περίχωρα του Λονδίνου.
He was 17, autistic and on bail. Police had taken his laptop and put him in a budget hotel for his own protection.— Mavpka Crime (@mavpka) November 23, 2026
From that room, using the hotel TV and an Amazon Fire Stick, he hacked Rockstar and leaked GTA 6.
Today, a judge gave him 7 years. Then he walked free.
Arion… pic.twitter.com/XyiD8dH2lh
Συμπλήρωσε πως έλαβε επίσης υπόψη το ιατρικό ιστορικό του, ιδίως το ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο Κούρταζ πέρασε δύο χρόνια σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας μετά τη σύλληψή του. «Μην επιτρέψετε αυτό να ξανασυμβεί», προειδοποίησε εντούτοις.
Ο Κούρταζ δήλωσε ένοχος τη 16η Νοεμβρίου για την κυβερνοεπίθεση σε βάρος του στούντιο Rockstar Games, δημιουργού του παιχνιδιού Grand Theft Auto VI, αλλά επίσης και της ψηφιακής τράπεζας Revolut, της πλατφόρμας Uber και του βρετανικού ομίλου τηλεπικοινωνιών BT/EE.
Ανήλικος την εποχή που τέλεσε τα εγκλήματα, ο Κούρταζ ανήκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην ομάδα χάκερ Lapsus$.
Το διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 2021, είχε αρχικά αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στα συστήματα της BT/EE και στη συνέχεια είχε αποσπάσει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της εταιρείας, καθώς και τα κρυπτονομίσματά τους. Μετά τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Travelodge, στο Μπίσεστερ, κοντά στην Οξφόρδη, προκειμένου να προστατευθεί από αντίπαλους χάκερ, οι οποίοι απειλούσαν να του επιτεθούν για να αρπάξουν τα κλεμμένα bitcoin του. Αυτό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η αστυνομία του Σίτι του Λονδίνου, η οποία διεξήγαγε την έρευνα.
ARION KURTAJ: GTA 6 HACKER ARREST FOOTAGE AFTER ROCKSTAR GAMES CYBERATTACK— Not Guilty TV (@Notguiltytv) November 23, 2026
This is the moment police arrested Arion Kurtaj, the teenage hacker who went on to become one of the most notorious names in modern cybercrime.
In September 2022, Kurtaj was staying at a Travelodge… pic.twitter.com/Fl6QDmiDDa
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Crown Prosecution Service – CPS), είχε επίσης απειλήσει ότι θα διαρρεύσει τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού.
Arion Kurtaj, 21 ans, condamné à sept ans de prison à Londres pour le piratage de GTA 6— Le Parisien | politique (@leparisien_pol) November 23, 2026
➡️ https://t.co/tI3WUmm5CW pic.twitter.com/xRGAWziau5
Το GTA VI, το έκτο μέρος της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών, κυκλοφόρησε τελικά την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από 13 χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου παιχνιδιού.
Το 2023 είχε κριθεί ότι ο Άριον Κούρταζ δεν ήταν σε θέση να δικαστεί στο πλαίσιο μιας συμβατικής δίκης, λόγω του φάσματος του αυτισμού και η Δικαιοσύνη είχε διατάξει την παραμονή του σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας.
Τελικά, το καλοκαίρι του 2025 κρίθηκε ικανός να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία και να δηλώσει την ενοχή ή την αθωότητά του, ενώ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους μεταφέρθηκε σε φυλακή.
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